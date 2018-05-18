Шарапова спасает матч. LIVE

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5:4 — впереди латвийка. Но подает Шарапова.
4:3 в пользу Елены. Со второй подачи Шараповой была очень активна Остапенко.
3:3 — очень мощно провела розыгрыш россиянка.
3:2 — Остапенко. Двойная ошибка у Елены. Впереди две подачи Марии.
2:1 в пользу Остапенко. Елена рискует и выигрывает. Впереди две подачи у представительницы Латвии.
1:1. Берут соперницы подачи друг друга на старте решающего гейма.
6:6. Отдает Шарапова свою подачу, допуская двойную ошибку. Все решится в теннисной лотерее.
15:40. Два брейк-поинта у Остапенко. Похоже, нас ждет тай-брейк.
15:15. Вытаскивает Шарапова мертвый мяч, после сильного удара соперницы и поражает незащищенную часть корта.
6:5. Берет подачу соперницы Шараповой. Гейм заканчивается двойной ошибкой Елены Остапенко...
30:40. Отлично играет Мария на подаче соперницы. Брейк-поинт.
5:5! Просто выгрызает Шарапова мертвую партию! Соперница ошибается все чаще...
40:40 во второй раз. Сначала Остапенко подарила Марии очко, а затем Шарапова совершила ответный жест.
40:40. Уже четыре сетбола отыграла Шарапова в этой партии. Ровно!
15:40. Невообразимо плохо проводит гейм на своей подаче Мария.
15:15. Очень сильно подала Шарапова вторым мячом и после перестрелки с задних линий, Мария добилась ошибки от соперницы.
5:4. Похоже, спасает эту партию Мария!
0:40. Тройной брейк-поинт у Шараповой. Рассыпалась подача у Остапенко!
5:3. Все-таки берет свою подачу Шарапова после блестящего эйса! Еще поборется Мария в партии!
Ровно во второй раз. Еще один сетпоинт Остапенко заканчивается ударом в сетку.
40:40. Не реализовала Остапенко сетбол.
30:15. Не хочет отдавать Шарапова партию на своей подаче.
5:2. По-прежнему не успевает Мария за мощными удары Остапенко по углам корта.
30:0. Шансов сделать брейк и зацепить первый сет у Шараповой все меньше...
4:2. Берет свою подачу во второй раз россиянка.
40:15. Блестящий эйс Марии.
15:15. Чтобы обыграть соперницу, Шараповой надо играть без ошибок. Но Мария слишком часто бьет в сетку, даже после удачной подачи.
4:1. Без шансов для Шараповой. Ни одного розыгрыша не смогла взять россиянка.
40:0. На своей подаче Остапенко играет просто блестяще.
3:1! Берет Шарапова гейм на своей подаче! Браво! Будет борьба. Мария измотала мощными ударами соперницу, которая нанесла удар в сетку.
40:40. В пятый раз. Определяющий момент в первом сете.
40:40 в четвертый раз. Шарапова срывает удар, хотя могла брать гейм.
40:40 в третий раз. После мощной подачи Шараповой, Остапенко бьет в сетку.
40:40. Блестяще разводит по разным сторонам мяч и Шарапову Остапенко.
30:30. Шарапова играет плохо, но делает эйс, который удерживает Марию на плаву в гейме.
3:0. Вчистую проиграла Мария гейм. Берет тайм-аут Шарапова, чтобы как-то исправить ситуацию.
40:0. Огромное количество невынужденных ошибок у Шараповой.
2:0. Без шансов для Марии прошел гейм. Пока Остапенко просто лучше.
15:40. Ох, какой удар в угол от Елены. Невероятно точно! Читает игру россиянки соперника. Двойной брейк-поинт.
15:30. Остапенко очень остро принимает подачи Шараповой. А Мария еще и двойную ошибку допускает...
1:0. Все же берет на своей подаче Остапенко. Сопротивлялась Мария, но Елена оказалась точнее.
40:40 в шестой раз. Рискнула Шарапова, представительница Латвии была вынуждена ударить в сетку.
В пятый раз ровно! Очень долгим получается первый гейм.
К счастью для россиянки, у Остапенко вновь пошли двойные ошибки. Больше у Марии. Но россиянка никак не может ответить и выиграть этот гейм, постоянно отправляя мяч в аут.
Больше у Остапенко! Шарапова с трудом отбила мяч, сделав неудачную для себя «свечу», — снаряд плавно приземлился возле сетки. Латвийка вышла перед и буквально «расстреляла» соперницу.
Ровно! Остапенко обиженно смотрит на мяч, который покинул пределы корта после слишком сильного удара.
Мария сравняла счет в первом гейме! Ровно — 40:40. Остапенко совершила две двойные ошибки подряд. Но тут же сама Шарапова торопится и отправляет мяч в аут.
30:0 — Шарапова сорвала удар, отправив мяч за пределы корта. И уже 40:0 — очередная ошибка Марии.
15:0 — Остапенко отразила мощный удар Шараповой, переведя мяч на другую сторону корта, — россиянка его не достала.
Матч начался! Остапенко подает!
Это первая встреча между Шараповой и Остапенко. Между ними 11 лет разницы: Елене — 20, Марии — 31. Опыт против скорости и дерзости. Нас ждет очень интересная битва!
Теннисистки заканчивают разминку, и вот-вот должен стартовать! Победительница этой встречи выйдет в полуфинале на триумфатора противостояния Симоны Халеп и Каролин Гарсии.
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/4 финала турнира WTA в Риме между россиянкой Марией Шараповой и представительницей Латвии Еленой Остапенко.