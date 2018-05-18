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Шарапова спасает матч. LIVE

Онлайн-трансляция матча Шарапова — Остапенко на турнире в Риме

,
Российская теннисистка Мария Шарапова Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова встречается в 1/4 финала турнира WTA в Риме с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в прошлом году победила на «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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17:14

5:4 — впереди латвийка. Но подает Шарапова.

17:13

4:3 в пользу Елены. Со второй подачи Шараповой была очень активна Остапенко.

17:12

3:3 — очень мощно провела розыгрыш россиянка.

17:11

3:2 — Остапенко. Двойная ошибка у Елены. Впереди две подачи Марии.

17:09

2:1 в пользу Остапенко. Елена рискует и выигрывает. Впереди две подачи у представительницы Латвии.

17:07

1:1. Берут соперницы подачи друг друга на старте решающего гейма.

17:06

6:6. Отдает Шарапова свою подачу, допуская двойную ошибку. Все решится в теннисной лотерее.

17:05

15:40. Два брейк-поинта у Остапенко. Похоже, нас ждет тай-брейк.

17:03

15:15. Вытаскивает Шарапова мертвый мяч, после сильного удара соперницы и поражает незащищенную часть корта.

17:01

6:5. Берет подачу соперницы Шараповой. Гейм заканчивается двойной ошибкой Елены Остапенко...

16:59

30:40. Отлично играет Мария на подаче соперницы. Брейк-поинт.

16:57

5:5! Просто выгрызает Шарапова мертвую партию! Соперница ошибается все чаще...

16:55

40:40 во второй раз. Сначала Остапенко подарила Марии очко, а затем Шарапова совершила ответный жест.

16:53

40:40. Уже четыре сетбола отыграла Шарапова в этой партии. Ровно!

16:51

15:40. Невообразимо плохо проводит гейм на своей подаче Мария.

16:49

15:15. Очень сильно подала Шарапова вторым мячом и после перестрелки с задних линий, Мария добилась ошибки от соперницы.

16:47

5:4. Похоже, спасает эту партию Мария!

16:46

0:40. Тройной брейк-поинт у Шараповой. Рассыпалась подача у Остапенко!

16:44

5:3. Все-таки берет свою подачу Шарапова после блестящего эйса! Еще поборется Мария в партии!

16:42

Ровно во второй раз. Еще один сетпоинт Остапенко заканчивается ударом в сетку.

16:40

40:40. Не реализовала Остапенко сетбол.

16:38

30:15. Не хочет отдавать Шарапова партию на своей подаче.

16:36

5:2. По-прежнему не успевает Мария за мощными удары Остапенко по углам корта.

16:34

30:0. Шансов сделать брейк и зацепить первый сет у Шараповой все меньше...

16:33

4:2. Берет свою подачу во второй раз россиянка.

16:32

40:15. Блестящий эйс Марии.

16:30

15:15. Чтобы обыграть соперницу, Шараповой надо играть без ошибок. Но Мария слишком часто бьет в сетку, даже после удачной подачи.

16:28

4:1. Без шансов для Шараповой. Ни одного розыгрыша не смогла взять россиянка.

16:27

40:0. На своей подаче Остапенко играет просто блестяще.

16:25

3:1! Берет Шарапова гейм на своей подаче! Браво! Будет борьба. Мария измотала мощными ударами соперницу, которая нанесла удар в сетку.

16:24

40:40. В пятый раз. Определяющий момент в первом сете.

16:22

40:40 в четвертый раз. Шарапова срывает удар, хотя могла брать гейм.

16:20

40:40 в третий раз. После мощной подачи Шараповой, Остапенко бьет в сетку.

16:19

40:40. Блестяще разводит по разным сторонам мяч и Шарапову Остапенко.

16:17

30:30. Шарапова играет плохо, но делает эйс, который удерживает Марию на плаву в гейме.

16:15

3:0. Вчистую проиграла Мария гейм. Берет тайм-аут Шарапова, чтобы как-то исправить ситуацию.

16:13

40:0. Огромное количество невынужденных ошибок у Шараповой.

16:12

2:0. Без шансов для Марии прошел гейм. Пока Остапенко просто лучше.

16:10

15:40. Ох, какой удар в угол от Елены. Невероятно точно! Читает игру россиянки соперника. Двойной брейк-поинт.

16:08

15:30. Остапенко очень остро принимает подачи Шараповой. А Мария еще и двойную ошибку допускает...

16:07

1:0. Все же берет на своей подаче Остапенко. Сопротивлялась Мария, но Елена оказалась точнее.

16:05

40:40 в шестой раз. Рискнула Шарапова, представительница Латвии была вынуждена ударить в сетку.

16:03

В пятый раз ровно! Очень долгим получается первый гейм.

16:01

К счастью для россиянки, у Остапенко вновь пошли двойные ошибки. Больше у Марии. Но россиянка никак не может ответить и выиграть этот гейм, постоянно отправляя мяч в аут.

16:01

Больше у Остапенко! Шарапова с трудом отбила мяч, сделав неудачную для себя «свечу», — снаряд плавно приземлился возле сетки. Латвийка вышла перед и буквально «расстреляла» соперницу.

16:00

Ровно! Остапенко обиженно смотрит на мяч, который покинул пределы корта после слишком сильного удара.

15:59

Мария сравняла счет в первом гейме! Ровно — 40:40. Остапенко совершила две двойные ошибки подряд. Но тут же сама Шарапова торопится и отправляет мяч в аут.

15:58

30:0 — Шарапова сорвала удар, отправив мяч за пределы корта. И уже 40:0 — очередная ошибка Марии.

15:57

15:0 — Остапенко отразила мощный удар Шараповой, переведя мяч на другую сторону корта, — россиянка его не достала.

15:56

Матч начался! Остапенко подает!

15:50

Это первая встреча между Шараповой и Остапенко. Между ними 11 лет разницы: Елене — 20, Марии — 31. Опыт против скорости и дерзости. Нас ждет очень интересная битва!

15:45

Теннисистки заканчивают разминку, и вот-вот должен стартовать! Победительница этой встречи выйдет в полуфинале на триумфатора противостояния Симоны Халеп и Каролин Гарсии.

15:40

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/4 финала турнира WTA в Риме между россиянкой Марией Шараповой и представительницей Латвии Еленой Остапенко.