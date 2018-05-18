Вылет России с ЧМ: не время для выводов

Неоднозначное впечатление

Сборная России по хоккею ехала на чемпионат мира под руководством нового тренера и в несколько обновленном, хоть и немного странном составе. И пусть в должности Ильи Воробьева присутствует приставка «и.о.», всем было изначально понятно, что лишить поста главного тренера сборной нового наставника СКА может только какой-то экстраординарный провал в Дании.

Его ожидаемо не случилось. Сборная России пусть и не блистала в преддверии чемпионата мира в матчах Евротура, но уверенно прошла групповой этап, выйдя в четвертьфинал с закономерного второго места.

Команда Воробьева по-настоящему уступила в первой стадии турнира только Швеции, которая благодаря победе в последнем туре и стала первой в группе А.

Проиграли российские хоккеисты еще и Чехии, но это случилось в овертайме довольно странного матча, где игру соперника сделало одно звено, только прилетевшее из-за океана, к тому же Чехия была менее стабильна и в таблице оказалась ниже без вариантов.

Всех остальных наша сборная обыграла, причем сделала это уверенно. Да, топ-команд в группе больше не было, но довольно крепкие словаки в решающем для них поединке были разбиты со счетом 0:4, а также переигранные швейцарцы (5:3) в четвертьфинале сотворили главную сенсацию мирового форума, выбив из борьбы выигравшую группу В Финляндию (3:2).

В общем, групповой этап прошел для нашей команды в рабочем режиме, а ответы на все вопросы должен был дать плей-офф. И не дал…

Четвертьфинальный матч с Канадой получился ярким и захватывающим. Россия ошибалась, отставала, но показывала класс и характер, догоняя соперника, а уступила в овертайме, причем по собственной глупости.

Ну и какие можно из такого выступления сделать выводы? Плоха была сборная? Нет. Хороша ли? Временами, но что в этом толку, если итоговый результат — вылет в четвертьфинале.

Первый блин Ильи Воробьева в качестве главного тренера национальной команды не вышел комом, но и масленично-вкусным его не назовешь. В общем, удовлетворительно и непонятно.

Удаление в овертайме

Краеугольным камнем поражения от Канады стало удаление Кирилла Капризова в овертайме. Самый молодой игрок сборной России, ставший в феврале автором золотой олимпийской шайбы в овертайме финала против Германии в большинстве, на этот раз сам подвел команду.

По окончании встречи игроки, немного Воробьев и – особенно – официальные лица развели дискуссию о том, стоило ли давать такое удаление в овертайме плей-офф.

Но Капризов фолил прямо на глазах у арбитра, и фолил наш нападающий, надо признать, вполне очевидно. И, постойте, где же были эти разговоры во время Олимпиады, когда мы выигрывали золото с помощью такого же большинства в дополнительном периоде?

Нападающий ЦСКА, безусловно, подвел команду, но ничего критичного не произошло. Отрицательный опыт — тоже опыт, а его Кириллу еще набираться и набираться. В конце концов, проигран не самый важный турнир в карьере.

Недоперестройка

Вообще, после ухода Олега Знарка разом из питерского СКА и сборной России многие ждали перестройки национальной сборной.

На деле в плане состава мы получили на датском чемпионате мира некий промежуточный вариант: это уже не та сборная, что взяла Олимпиаду, но и не новая команда.

Опять костяк игроков составляли представители СКА и ЦСКА, а, например, ни одного новоиспеченного обладателя Кубка Гагарина из «Ак Барса» мы на мировом форуме не увидели.

Всего четыре хоккеиста сборной России представляли на этом турнире Континентальную хоккейную лигу и при этом не являлись игроками одного из армейских грандов двух столиц.

Слова Воробьева о выхолощенности чемпионов после трудного сезона и сбора состава с миру по нитки, на что влияла и усталость от Олимпийских игр (психологическая и физическая), — это только половина правды.

Действительно, сборная России столкнулась перед этим турниром с кадровыми проблемами, особенно касательно игроков из-за океана. Слишком многие отказались из-за травм и усталости, такого не было давно.

С другой стороны, Воробьев даже не попытался на внутренней арене заглянуть чуть дальше проторенной штабом Знарка и руководством КХЛ тропы и не стал рассматривать кандидатуры многих интересных, но играющих не в СКА с ЦСКА или не собирающихся туда переходить игроков.

Это грустно, но единственный вопрос, на который чемпионат мира в Дании ответил четко, — возможность попадания в сборную страны и при Воробьеве будет определяться клубной пропиской. Хочешь играть в национальной команде – переезжай в правильный московский клуб или в Питер.

Сага об уровне

Не успела погаснуть красная лампочка за воротами Игоря Шестеркина в овертайме матча с Канадой, а заслуженный президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк уже вовсю козырял цифрами, что в нашем составе только шесть энхаэловцев, в то время как у других сборных, особенно у Канады, оттуда весь состав.

Правда, с Третьяком согласны не все заслуженные люди хоккея. Если президент ФХР упирал на то, что все канадские хоккеисты — игроки двух ведущих пятерок своих клубов, то другой олимпийский чемпион и ветеран отечественного хоккея Александр Кожевников отметил, что нас обыграл «16-й состав сборной Канады, и это показатель уровня развития».

Как обычно, истина лежит где-то посередине. И в данном случае неправы оба. Состав «кленовых листьев», конечно, был не под Кубок мира, но и плохим его точно не назовешь. При этом сетовать на разницу в уровне можно только при желании подстелить солому, потому что сборной России соперник был абсолютно по зубам.

По большому счету, оценкой закончившегося для нас и продолжающегося для Канады турнира может быть такая фраза: «Проиграли и проиграли». То есть плохо, но ничего страшного.

Оправдывать каждый раз неудачи внешними факторами недостойно, нелепо и неправильно. Но и кричать, мол, караул, все пропало — тоже больше политика, чем серьезная аргументированная позиция.

Что нового

Чемпионат мира в Дании не обошелся без открытий. Среди полевых игроков главным таковым стал, конечно, форвард (пока еще) омского «Авангарда» Илья Михеев. Как же хочется, чтобы он и следующий сезон начал в Омске, а не отправился проторенным маршрутом. Мечты, мечты…

И совершенно неожиданно в четвертьфинале в воротах сборной оказался не опытный Василий Кошечкин, а молодой Игорь Шестеркин. Два с хвостиком сухих матча на групповой стадии сделали свое дело.

Возможно, дело еще и в том, что Воробьеву работать с Шестеркиным в клубе, и он хотел показать своему голкиперу доверие, но это уже не так важно, потому что

Игорь показал достойный хоккей. Он продемонстрировал, что Знарок зря мариновал его за спинами Кошечкина и Ильи Сорокина.

А это значит, что выбор у тренеров в новом сезоне будет шире, что всегда хорошо.

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