Горькое удаление: как Канада вышибла Россию с ЧМ-2018

Россия – Канада – 4:5 ОТ

Матчи между сборными России и Канады за свой накал, эмоциональность и бескомпромиссность борьбы давно считаются классикой хоккея. Большинство фанатов ожидают увидеть этот поединок в финале крупного турнира. И если судьба сводит принципиальных соперников на ранней стадии плей-офф, значит, у одного из коллективов все складывается не очень гладко.

Чемпионат мира получался сложным и для тех, и для других. Сборная России разгромила команды Белоруссии, Австрии, Франции и Словакии с общим счетом 24:0, испытала проблемы со Швейцарией (4:3) и уступила равным по силе соперникам – Чехии (3:4 ОТ) и Швеции (1:3).

Проиграла главным конкурентам в группе и сборная Канады. И если национальная команда США одолела «кленовых листьев» только в серии буллитов (5:4Б), то Финляндия просто уничтожила родоначальников хоккея. Встреча завершилась со счетом 5:1.

На чемпионате мира Канаду усилил один из лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. 21-летний спортсмен стал капитаном одной из сильнейших команд планеты. Учитывая, что в сборной России аналогичную должность занимает 39-летний Павел Дацюк, четвертьфинальное противостояние приобретало дополнительный оттенок.

Канадский лидер доказал свою состоятельность уже на пятой минуте встречи, когда Россия играла в меньшинстве из-за удаления Сергея Андронова.

Капитан влетел в зону соперника, оставил шайбу для Колтона Парэйко, который убойнейшим выстрелом в девятку открыл счет в матче.%

Этот гол стал для российского вратаря Игоря Шестеркина первым на турнире. 22-летний голкипер провел полные матчи с Австрией и Белоруссией и период со сборной Франции, не пропустив ни одной шайбы. Возможно, именно благодаря этому тренерский штаб принял решение заменить Василия Кошечкина и сделать Шестеркина основным вратарем матча с Канадой.

После пропущенной шайбы хоккеисты сборной России предприняли попытку штурма канадских, ворот, однако «кленовые листья» быстро вернули себе игровое преимущество. Подкосило команду Воробьева еще и нарушение численного состава в середине периода. Однако реализовать большинство во второй раз у канадцев не получилось.

Шайба Парэйко осталась в периоде единственной. Сборная Канады, в отличие от своих соперников, обошлась в двадцатиминутке без удалений, практически не оставив сборной России шансов на большое количество голевых моментов.

Во втором периоде борьба долгое время шла на равных, и скорости при этом были не слишком высокими. А потом Андронов удалился во второй раз, Макдэвид выступил в роли плеймейкера и вывел на бросок в пустой угол Райана Нюджент-Хопкинса.

Свыкаться с отставанием в две шайбы и долго переживать сложившуюся ситуацию российским болельщикам не пришлось, потому что в первой же ответной атаке Артем Анисимов сгенерировал взятие ворот Дарси Кюмпера.

Сам форвард «Чикаго Блэкхоукс» не смог, обыграв голкипер, закатить шайбу в ближний угол, но успел вернуть диск на пятак, откуда пустые ворота расстрелял Илья Михеев, которого канадские комментаторы до игры даже не знали.

Более того, до перерыва сборной России удалось отыграться. Евгений Дадонов и Илья Каблуков смяли оборону «кленовых листьев», а Александр Барабанов прошил-таки Кюмпера.

Третий период обещал быть особенно ярким, но наверняка даже превзошел ожидания болельщиков, потому что соперники взвинтили темп и устроили голевую перестрелку.

Дважды Канада выходила вперед, но команда Воробьева не только отыгрывалась, а делала это так же стремительно, как и после второй шайбы североамериканцев.

Только Кайл Террис завершил очередную прекрасную канадскую «геометрию», как Сергей Андронов исправился за свои штрафы. Да как: Сергей подправил с лета наброс на чужие ворота от Никиты Зайцева.

Стоило за шесть минут до конца третьего периода Пьер-Люку Дюбуа вновь вывести Канаду вперед, как Анисимов исполнил красоту и магию в стиле Павла Дацюка, прорвавшись в чужую зону и отправить броском с бэкхенда шайбу в ближнюю девятку.

Все решалось в овертайме, который в плей-офф чемпионата мира по хоккею играется в формате 4 на 4 в течение десяти минут.

Игра была все такой же напряженной и обоюдоострой, пока на экваторе четвертого периода не сдали нервы у заработавшего удаления Кирилла Капризова.

Наставник сборной Канады Майк Йео взял тайм-аут, а после этого был уже стандартный для этого матча сценарий: сборная России довольно долго держалась, но Макдэвид снова сумел найти партнера на свободном пространстве, и на этот раз Райан О'Райлли просто подставил клюшку на пятаке, переведя диск в дальнюю девятку.

Канада вслед за обыгравшими Чехию США стала вторым участником полуфиналов чемпионата мира, а сборная России выбыла из борьбы на первом мировом форуме под руководством Ильи Воробьева на первой же кубковой стадии, хоть и показала неплохой хоккей.

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