«У канадцев всегда есть отмазка, а нам нужна победа»

Сборная России встретится с командой Канады в первом раунде плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2018, который проходит в Дании. «Газета.Ru» поговорила с

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— Канадцы заняли только третье место в своей группе B, пропустив вперед Финляндию и США. При этом финнам «кленовые листья» проиграли со счетом 1:5, а американцам уступили по буллитам (4:5). Говорит ли это о том, что канадцы сейчас не очень сильны, и Россия имеет больше шансов на победу?

Серебряный призер чемпионата мира — 2002, бывший игрок петербургского СКА и клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Александр Юдин:

Есть две команды, которые сильны всегда, — это Россия и Канада. Даже если кто-то из этих коллективов проигрывает 0:3, они в любую секунду могут отыграться, в отличие от других сборных.

Может быть, в данный момент «кленовые листья» действительно показывают себя на чемпионате мира не очень хорошо, но в контексте матча Россия — Канада это ни о чем не говорит.

Когда эти соперники встречаются, каждый демонстрирует свой максимальный уровень игры и отдает все силы, а всему миру остается только смотреть за этой битвой.

Противостояние России и Канады — это один из лучших матчей, которые только могут быть в хоккее. Так что очень здорово, что наша сборная вышла именно на канадцев.

Двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Мальцев:

На мой взгляд, для сборной России все сложилось удачно в том смысле, что мы попали на канадцев, а не на кого-нибудь другого. В настоящее время это не та команда, которая могла бы что-то предложить «Красной машине». Думаю, какая-нибудь европейская сборная была бы опаснее.

Если судить по матчам группового этапа, то команды Старого Света выглядели сильнее «кленовых», в том числе и по составам. Не сказал бы, что у тех же американцев и канадцев невероятно сильный подбор игроков на этом чемпионате мира.

— Кто должен повести за собой «Красную машину» в этой принципиальной встрече? Кирилл Капризов, Никита Гусев, Павел Дацюк?

А. Ю.: Все лидеры должны проявить себя — те, на кого рассчитывает тренерский штаб. В матче между сборными исход встречи зависит абсолютно от каждого — от того, кто сколько вложит в эту игру, в эту победу. Хоккей — это не теннис и не бокс, здесь все может решить только команда. Один сделает ошибку, другой забьет, но, если не будет единой команды, все равно будет проигрыш.

Сборная России должен быть одним кулаком — и тогда все получится. От каждого жду хорошей игры.

А. М.: Пока что я не выделил каких-то ярких звезд в составе российской сборной. Все играют в свою силу. Посмотрим на ребят в этой встрече.

— Считается, что у канадцев сильное нападение, но оборона и особенно вратарская линия очень слабы. А что вы думаете по поводу слабостей канадцев? Действительно ли это так?

А. Ю.: Если канадцы выиграют чемпионат мира, то скажут, что они самые сильные. А если проиграют, то заявят, что просто не тех игроков привезли. Это у них всегда такая отмазка.

Однако «кленовые листья» на самом деле в любой момент остаются сильным коллективом, и сборной России обязательно нужна победа над ними. Поэтому я уверен, что сегодня будет шикарный хоккей.

— Как России лучше действовать против такой хитрой Канады?

А. Ю.: Я, наверное, должен подсказать тренерскому штабу, да (смеется)? На самом деле все будет зависеть от того, что команды предложат друг другу в конкретный момент игры.

Если мы будем их бояться, то канадцы начнут перестраиваться на позиционную игру, а если мы, наоборот, выберем атакующую манеру, то они могут сыграть против нас на контратаках.

Здесь все зависит от того, как сборные начнут.

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