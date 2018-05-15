«Не слушайте дураков»: украинцев просят не ехать на ЧМ-2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с обращением к своим согражданам и призвал их не приезжать в Россию на чемпионат мира по футболу.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — приводит слова Климкина официальный аккаунт украинского ведомства в твиттере.

.@PavloKlimkin: Закликаю всх укранцв не хати в Росю на Чемпонат свту з футболу 2018. Провокац гарантован, а безпека там нким не захищена. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 14 мая 2018 г.

Представители МИД России оперативно ответили на данное заявление и пригласили всех украинцев на мундиаль, пообещав им полную безопасность.

«Мы будем очень рады видеть на чемпионате мира всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков», — написали в твиттере МИД России.

Мы будем очень рады видеть на @FIFAWorldCup_ru всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! А дураков всяких не слушайте pic.twitter.com/d5hwidC2Z9 — МИД России (@MID_RF) 15 мая 2018 г.

Несмотря на призыв главы МИД Украины, украинская Государственная пограничная служба (ГПСУ) все же подготовит специальные памятки для тех болельщиков, которые приняли окончательное решение приехать в Россию, чтобы посетить матчи ЧМ-2018.

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«Я думаю, что мы такие рекомендации отработаем совместно с Министерством иностранных дел, а также с другими заинтересованными ведомствами... по крайней мере то, что может быть полезным при возникновении каких нестандартных ситуаций», — заявил представитель ГПСУ Олег Слободян.

При этом он подчеркнул, что украинцы должны быть готовы к тому, что «их жизни будет угрожать опасность». Призывы игнорировать чемпионат мира — 2018 со стороны украинских чиновников звучат регулярно.

Например, Федерация футбола Украины (ФФУ) в открытую заявила о нежелании распространять билеты среди граждан страны и отказалась от своей квоты на приобретение заветных квитков на матчи мундиаля. Кроме того, отказались от поездки в Россию и представители украинской организации. На ближайшем конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве их также не окажется.

Однако из-за риска попасть под санкции со стороны ФИФА, ФФУ все-таки отправит временно уполномоченного члена организации Руслана Нимчинского для участия в конгрессе.

Не смогут воочию посмотреть матчи чемпионата мира и украинские журналисты, которые отказались от аккредитации на игры первенства.

Примечательно, что украинцев также лишат возможности наблюдать за играми ЧМ-2018 и по телевизору.

14 мая в Верховную раду депутатами Радикальной партии и представителем фракции «Самопомощь» был внесен законопроект, суть которого заключается в том, чтобы запретить телетрансляцию матчей мирового первенства.

«Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора станет запрет трансляции на Украине официальных мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу — 2018, которые будут проводиться в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

До этого об отказе от проведения вещания матчей объявила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). При этом глава компании Зураб Аласания не стал распространяться по поводу передачи прав на трансляции. «Это коммерческая тайна, но переговоры продолжаются», — заявил глава НОТУ.

Впрочем, ФИФА не одобряет данное решение и, с большой долей вероятности, серьезно оштрафует телекомпанию.

Сам же Аласания объяснил позицию своей компании оригинальным способом. «Вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть», — сказал он, при этом не исключив вариант с передачей прав на трансляцию другим украинским каналам.

Сборная Украины по футболу под руководством легендарного Андрея Шевченко не смогла пройти групповой этап и выйти в финальный раунд турнира. В группе I, где соперниками украинцев были команды Исландии, Хорватии, Турции, Финляндии и Косово, желто-синие заняли третье место, не пробившись даже в зону стыковых матчей.

Оттого интереснее было бы посмотреть на поведение украинских чиновников в случае, если бы сборная Украины все-таки добилась права выступить на чемпионате мира в России.

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