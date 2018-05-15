Курсы валют$ 62.34 (+0.471) 73.78 (+0.027)
Москва: +15°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
ЧМ / 2018
17:15
РоссияСловакия
4:0
закончен
17:15
Южная КореяНорвегия
0:3
закончен
21:15
ЧехияАвстрия
4:3
закончен
21:15
КанадаЛатвия
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / плей-офф
03:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
1:3
закончен
03:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
1:3
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
20:30
Саудовская АравияГреция
1:0
2 тайм
ЧМ / 2018
13:15
ШвейцарияФранция
5:1
закончен
13:15
ФинляндияСША
6:2
закончен
17:15
БеларусьСловакия
4:7
закончен
17:15
КанадаГермания
3:0
закончен
21:15
РоссияШвеция
1:0
1 период
21:15
ЛатвияДания
1:0
1 период
НХЛ / плей-офф
03:00
Вашингтон КэпиталзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
Теннис / Турнир в Риме. Первый круг
13:30
Мария Шарапова (Россия) — Эшли Барти (Австралия)
закончен
Лига Европы
21:45
Марсель Атлетико М
не начался
ЧМ / 2018
00:00
A1B4
не начался
00:00
ФинляндияШвейцария
не начался
00:00
A2Канада
не начался
00:00
СШАЧехия
не начался
НХЛ / плей-офф
04:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
«Не слушайте дураков»: украинцев просят не ехать на ЧМ-2018

Украинцам советуют не ехать в Россию на ЧМ-2018

Болельщик сборной Украины по футболу РИА Новости
Болельщик сборной Украины по футболу
Глава МИД Украины Павел Климкин обратился с просьбой к гражданам страны отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу. По его мнению, визит в страну, где состоится главное спортивное событие этого лета, не является безопасным. «Не слушайте разных дураков», — ответили в твиттере МИД России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с обращением к своим согражданам и призвал их не приезжать в Россию на чемпионат мира по футболу.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — приводит слова Климкина официальный аккаунт украинского ведомства в твиттере.

Представители МИД России оперативно ответили на данное заявление и пригласили всех украинцев на мундиаль, пообещав им полную безопасность.

«Мы будем очень рады видеть на чемпионате мира всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков», — написали в твиттере МИД России.

Несмотря на призыв главы МИД Украины, украинская Государственная пограничная служба (ГПСУ) все же подготовит специальные памятки для тех болельщиков, которые приняли окончательное решение приехать в Россию, чтобы посетить матчи ЧМ-2018.

Реклама

«Я думаю, что мы такие рекомендации отработаем совместно с Министерством иностранных дел, а также с другими заинтересованными ведомствами... по крайней мере то, что может быть полезным при возникновении каких нестандартных ситуаций», — заявил представитель ГПСУ Олег Слободян.

При этом он подчеркнул, что украинцы должны быть готовы к тому, что «их жизни будет угрожать опасность». Призывы игнорировать чемпионат мира — 2018 со стороны украинских чиновников звучат регулярно.

Например, Федерация футбола Украины (ФФУ) в открытую заявила о нежелании распространять билеты среди граждан страны и отказалась от своей квоты на приобретение заветных квитков на матчи мундиаля. Кроме того, отказались от поездки в Россию и представители украинской организации. На ближайшем конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве их также не окажется.

Однако из-за риска попасть под санкции со стороны ФИФА, ФФУ все-таки отправит временно уполномоченного члена организации Руслана Нимчинского для участия в конгрессе.

Не смогут воочию посмотреть матчи чемпионата мира и украинские журналисты, которые отказались от аккредитации на игры первенства.
Примечательно, что украинцев также лишат возможности наблюдать за играми ЧМ-2018 и по телевизору.

14 мая в Верховную раду депутатами Радикальной партии и представителем фракции «Самопомощь» был внесен законопроект, суть которого заключается в том, чтобы запретить телетрансляцию матчей мирового первенства.

«Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора станет запрет трансляции на Украине официальных мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу — 2018, которые будут проводиться в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

До этого об отказе от проведения вещания матчей объявила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). При этом глава компании Зураб Аласания не стал распространяться по поводу передачи прав на трансляции. «Это коммерческая тайна, но переговоры продолжаются», — заявил глава НОТУ.

Впрочем, ФИФА не одобряет данное решение и, с большой долей вероятности, серьезно оштрафует телекомпанию.

Сам же Аласания объяснил позицию своей компании оригинальным способом. «Вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть», — сказал он, при этом не исключив вариант с передачей прав на трансляцию другим украинским каналам.

Сборная Украины по футболу под руководством легендарного Андрея Шевченко не смогла пройти групповой этап и выйти в финальный раунд турнира. В группе I, где соперниками украинцев были команды Исландии, Хорватии, Турции, Финляндии и Косово, желто-синие заняли третье место, не пробившись даже в зону стыковых матчей.

Оттого интереснее было бы посмотреть на поведение украинских чиновников в случае, если бы сборная Украины все-таки добилась права выступить на чемпионате мира в России.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».