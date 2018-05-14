Набрали ход: Россия побеждает и не пропускает

Групповой этап чемпионата мира планомерно движется к завершению. После Словакии российской команде осталось провести заключительный матч – против действующего чемпиона и одного из главных фаворитов сборной Швеции. В этой встрече 15 мая определится победитель группы А. В четвертьфинале он схлестнется с четвертым местом из октета В.

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Вот здесь все сложно: последняя путевка в плей-офф от параллельной группы может достаться как хозяевам датчанам, так и канадцам, которые – в этом можно не сомневаться – разительно преобразятся к главным событиям. Даже Латвия не потеряла шансов на проход в 1/4 финала. А вот вице-чемпионы Олимпиады немцы, похоже, лимит везения исчерпали.

Словакия для наших – не самый удобный соперник. За период после 1991 года игра в Копенгагене стала уже 26-й: Россия в 12-й раз выиграла в основное время, однако история противостояния знает и драматичные поражения.

Подопечные канадского специалиста Крейга Рэмзи, например, больно ужалили россиян в стартовом матче на Олимпиаде-2018: команда Олега Знарка в тот раз упустила преимущество в две шайбы, превратив комфортные 2:0 в кошмарные 2:3.

Впрочем, смоченное начало не помешало «Красной машине» забрать себе золото.

Примерно по тому же сценарию сложился и дебют на Играх-2006 – 3:5. Разные, в общем, случались сюжеты. Однако к нынешней ситуации они прямого отношения все же не имели. Многое поменялось даже со времен Пхенчхана, чего уж говорить о Турине. Вон, и наставник у нас уже новый – Воробьев.

Итак, по сложившейся на нынешнем турнире традиции Россия сильно прижала противника в первом периоде. Ранее на этом же отрезке практически вчистую были переиграны Чехия и Швейцария. Продолжение, правда, в те разы получилось не такое бодрое. В первом случае наши проиграли (3:4 в овертайме), во втором – вырвали три очка с преогромным трудом (4:3).

Неприятную травму в игре с чехами получил Динар Хафизуллин. Защитник не смог выйти на лед во второй раз кряду. Вместо кого его возвращать в дальнейшем, придется крепко подумать тренерскому штабу. Но кандидаты есть. Скажем, Никита Трямкин, в понедельник схвативший два совершенно необязательных удаления…

В отличие от двух предыдущих игр, Россия на этот раз обошлась без нервотрепки. Уже в середине первой 20-минутки Максим Мамин четко сыграл на добивании, отправив шайбу в открытый угол ворот Марека Чильяка.

Можно сказать, словаки провалили начало: соотношение бросков было – 11:1 в пользу игроков в красной форме!

Еще через пять минут россияне упрочили свое преимущество. Это Никита Гусев, впервые сыгравший на ЧМ-2018 против швейцарцев и реально помогший сборной одержать победу, открыл счет своим шайбам на турнире. Один из самых ценных хоккеистов этого созыва филигранно заложил шайбу в угол, под самую штангу, с передачи Павла Дацюка (к слову, именно капитан нанес первый бросок в матче).

Игроки петербургского СКА в очередной раз продемонстрировали чувство друг друга. Справедливости ради, Никите чуть повезло: на руку пришелся рикошет от конька соперника. Впрочем, сути дела это не поменяло.

Игроки Воробьева продолжили атаковать и дальше, а перед сиреной вполне могли заканчивать матч.

После двух кряду удалений у словаков нашим выпало поиграть в двойном численном большинстве – в формате 5 на 3.

Как ни странно, реализовать лишних не получилось – не было и намека на по-настоящему опасный момент.

Вопреки логике, второй период выдался скучноватым. Упали скорости, поблекла комбинационная игра. Отчаявшись подъехать с шайбой к воротам Игоря Шестеркина, словаки бросали издали. Голкипер щелкал такие попытки словно семечки. Большинство из них работало на статистику соперников, но не больше. Что ж, им хотя бы удалось поправить данный показатель – 13:25 после второй трети.

Другое дело, заключительный период. Уж здесь словаки активизировались во всю мощь. И бросали, и давили, и даже били. Россиян, разумеется. Те стояли и почти не отвечали. Соблюдали дисциплину.

Поражение фактически перечеркивало шансы сборной Словакии на выход в плей-офф: слабо верится в победу французов над швейцарцами в финальном туре.

Отступать им было некуда, и в эндшпиле тренер Рэмзи принял рискованное решение заменить Чильяка шестым полевым игроком, за что тут же поплатился.

Переведенный вместо Сергея Андронова (тот пропустил матч) в третье звено Максим Шалунов и затем Илья Михеев с удовольствием расстреляли пустые ворота с близкого расстояния, превратив бодрые 2:0 в убедительные 4:0.

Увы, не обошлось без ложки дегтя. Под конец травмировался Мамин — степень серьезности повреждения еще установят врачи, но не исключено, что ЧМ для него завершен...

У всех остальных есть сутки на отдых перед зарубой со шведами.

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