Бокс. Ломаченко идет за рекордом. LIVE

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В клинче сошлись сейчас, но рефери быстро разнял.
Пока бой не оправдывает ожидания, наверное...
Пятый раунд. У канатов соперники. Смотрят друг на друга, гарцуют по периметру — а руки подняты. активности нет. В том смысле, что не бьют. От слова — совсем.
Никакого ущерба еще на лицах боксеров. А уже треть боя позади!
Ломаченко выбрасывает намного больше ударов, чем соперник. Но большинство из них — легкие.
Линарес выступает с левым боковым по корпусу.
Четвертый раунд. В перерыве Василию рекомендовали больше работать левой. Посмотрим, внял ли совету.
«Вася, Вася!» — летит со зрительских мест.
Третий раунд. Ломаченко много работает по корпусу. Но по-прежнему не вкладывается... Несколько возрос темп передвижения по рингу.
Не вкладывается в удары Ломаченко... Второй раунд миновал между тем. Гонг звучит.
И все же мало атак, потому что боксеры резвы как ртуть. Уклоняются, отходят — архисложно по такому попасть.
Второй раунд начинается с попадания Линареса по корпусу.
Реактивно пролетел первый раунд. Тяжелых ударов пока не было, но бойцы явно нацелены на треш — это дело времени.
Линарес пока в порядке!
«Лома, Лома!» — скандирует зал. Сами боксеры пока джебами пытаются найти оптимальную дистанцию. Очень быстро передвигаются они по рингу. Украинец доминирует, занимает центр ринга.
Стартовал первый раунд!
В качестве рефери в ринге работает Рики Гонсалес.
И Линарес следом проделывает тот же трюк!
Ломаченко наконец-то начинает свое продвижение к рингу! Очень сосредоточен украинец. Весь в себе.
Отметим, что на взвешивании соперники показали одинаковый результат — по 61,05 кг.
Немного задерживается выход боксеров...
Итак, в зале ждут Ломаченко!
Победой Адамеса по очкам окончился этот поединок... Посредственным он получился по содержанию.
Тем временем заканчивается последний бой предварительной программы — Карлос Адамес против Алехандро Барреры в категории до 69,9 кг. Схватка не потрясает воображение. Андеркард у шоу в «Мэдисон-Сквер-Гарден» вообще слабоватенький сегодня получился... Вся надежда на главный поединок!
В случае успеха Ломаченко установит рекорд — станет чемпионом мира уже в трех категориях, затративший на достижение цели наименьшее количество боев. Поединок против Линареса будет лишь 12-м в профессиональной карьере двукратного олимпийского чемпиона.
Уже бинтуют Ломаченко руки. Совсем скоро появится он на ринге.
Очень серьезно настроен украинский спортсмен!
Накануне боя Василий Ломаченко получил приз от ассоциации журналистов как лучший боксер, а его отцу Анатолию досталась премия лучшему тренеру.
«Газета.Ru» начнет следить за боксерским шоу в Нью-Йорке с 03:30 мск.
Один из лучших боксеров современности украинец Василий Ломаченко поспорит за титул WBA в легком весе (до 61,2 кг) с венесуэльцем Хорхе Линаресом.