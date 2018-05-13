Бокс. Ломаченко идет за рекордом. LIVE

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Футбол /
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В сборную России на чемпионат мира — 2018 попали семь игроков «Зенита»
закончен
Франция / Лига 1
21:45
ГенгамМарсель
3:3
закончен
ЧМ / 2018
17:15
ФранцияАвстрия
5:2
закончен
17:15
ДанияНорвегия
3:0
закончен
21:15
БеларусьЧехия
0:3
закончен
21:15
СШАЮжная Корея
13:1
закончен
НХЛ / плей-офф
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
БаварияШтутгарт
1:4
закончен
16:30
ХоффенхаймБоруссия Д
3:1
закончен
16:30
ГертаРБ Лейпциг
2:6
закончен
16:30
ФрайбургАугсбург
2:0
закончен
16:30
Шальке-04Айнтрахт Ф
1:0
закончен
16:30
БайерГанновер-96
3:2
закончен
16:30
ГамбургБоруссия М
2:1
закончен
16:30
МайнцВердер
1:2
закончен
16:30
ВольфсбургКёльн
4:1
закончен
Испания / Примера
17:15
Реал СосьедадЛеганес
3:2
закончен
19:30
АлавесАтлетик Б
3:1
закончен
19:30
ДепортивоВильярреал
2:4
закончен
19:30
БетисСевилья
2:2
закончен
19:30
ЭйбарЛас-Пальмас
1:0
закончен
19:30
ЖиронаВаленсия
0:1
закончен
19:30
ХетафеАтлетико М
0:1
закончен
21:45
Реал МадридСельта
6:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаКарпаты
1:1
закончен
17:00
Сталь КАлександрия
1:2
закончен
17:00
Олимпик ДЧерноморец
1:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
14:00
ТамбовОренбург
1:1
закончен
14:00
Спартак-2Сибирь
2:1
закончен
14:00
БалтикаТюмень
3:1
закончен
14:00
ЕнисейДинамо СПб
2:1
закончен
14:00
Зенит-2Шинник
1:0
закончен
14:00
ФакелВолгарь
2:1
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградХимки
3:1
закончен
14:00
КубаньТомь
3:3
закончен
14:00
Луч-ЭнергияКрылья Советов
2:0
закончен
14:00
Авангард КОлимпиец
2:3
закончен
Италия / Серия А
19:00
БеневентоДженоа
1:0
закончен
21:45
Интер МСассуоло
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:00
АмьенМетц
2:0
закончен
22:00
АнжеНант
0:2
закончен
22:00
БордоТулуза
4:2
закончен
22:00
ЛилльДижон
2:1
закончен
22:00
МонакоСент-Этьен
1:0
закончен
22:00
МонпельеТруа
1:1
закончен
22:00
НиццаКан
4:1
закончен
22:00
ПСЖРенн
0:2
закончен
22:00
СтрасбургЛион
3:2
закончен
ЧМ / 2018
13:15
СловакияШвеция
3:4 (ОТ)
закончен
13:15
ЛатвияГермания
3:1
закончен
17:15
АвстрияБеларусь
4:0
закончен
17:15
ДанияЮжная Корея
3:1
закончен
21:15
РоссияШвейцария
4:3
закончен
21:15
КанадаФинляндия
1:5
закончен
НХЛ / плей-офф
02:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
4:2
3 период
02:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
4:2
3 период
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Автодор
75:92
закончен
12:00
Енисей Химки
84:89
закончен
15:30
Парма ЦСКА
76:111
закончен
18:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
92:86
закончен
18:00
Зенит Цмоки-Минск
83:76
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона мира в легком весе
03:30
Василий Ломаченко (Украина) — Хорхе Линарес (Венесуэла)
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
Спартак МДинамо М
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14:00
ЦСКААнжи
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Бокс. Ломаченко идет за рекордом. LIVE

Онлайн боя по боксу Ломаченко — Линарес

Украинский боксер Василий Ломаченко twitter
Украинский боксер Василий Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко сражается с венесуэльцем Хорхе Линаресом в поединке за чемпионский титул WBA в легком весе (до 61,2 кг). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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04:45

В клинче сошлись сейчас, но рефери быстро разнял.

04:44

Пока бой не оправдывает ожидания, наверное...

04:43

Пятый раунд. У канатов соперники. Смотрят друг на друга, гарцуют по периметру — а руки подняты. активности нет. В том смысле, что не бьют. От слова — совсем.

04:41

Никакого ущерба еще на лицах боксеров. А уже треть боя позади!

04:40

Ломаченко выбрасывает намного больше ударов, чем соперник. Но большинство из них — легкие.

04:39

Линарес выступает с левым боковым по корпусу.

04:38

Четвертый раунд. В перерыве Василию рекомендовали больше работать левой. Посмотрим, внял ли совету.

04:36

«Вася, Вася!» — летит со зрительских мест.

04:35

Третий раунд. Ломаченко много работает по корпусу. Но по-прежнему не вкладывается... Несколько возрос темп передвижения по рингу.

04:34

Не вкладывается в удары Ломаченко... Второй раунд миновал между тем. Гонг звучит.

04:33

И все же мало атак, потому что боксеры резвы как ртуть. Уклоняются, отходят — архисложно по такому попасть.

04:32

Второй раунд начинается с попадания Линареса по корпусу.

04:29

Реактивно пролетел первый раунд. Тяжелых ударов пока не было, но бойцы явно нацелены на треш — это дело времени.

04:28

Линарес пока в порядке!

04:27

«Лома, Лома!» — скандирует зал. Сами боксеры пока джебами пытаются найти оптимальную дистанцию. Очень быстро передвигаются они по рингу. Украинец доминирует, занимает центр ринга.

04:27

Стартовал первый раунд!

04:26

В качестве рефери в ринге работает Рики Гонсалес.

04:21

И Линарес следом проделывает тот же трюк!

04:18

Ломаченко наконец-то начинает свое продвижение к рингу! Очень сосредоточен украинец. Весь в себе.

04:10

Отметим, что на взвешивании соперники показали одинаковый результат — по 61,05 кг.

04:05

Немного задерживается выход боксеров...

04:00

Итак, в зале ждут Ломаченко!

03:55

Победой Адамеса по очкам окончился этот поединок... Посредственным он получился по содержанию.

03:45

Тем временем заканчивается последний бой предварительной программы — Карлос Адамес против Алехандро Барреры в категории до 69,9 кг. Схватка не потрясает воображение. Андеркард у шоу в «Мэдисон-Сквер-Гарден» вообще слабоватенький сегодня получился... Вся надежда на главный поединок!

03:40

В случае успеха Ломаченко установит рекорд — станет чемпионом мира уже в трех категориях, затративший на достижение цели наименьшее количество боев. Поединок против Линареса будет лишь 12-м в профессиональной карьере двукратного олимпийского чемпиона.

03:30

Уже бинтуют Ломаченко руки. Совсем скоро появится он на ринге.

The calm before the storm.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

03:28

Очень серьезно настроен украинский спортсмен!

Tonight I show you all who I am. @boxraw #iamLOMA

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

03:27

Накануне боя Василий Ломаченко получил приз от ассоциации журналистов как лучший боксер, а его отцу Анатолию досталась премия лучшему тренеру.

03:25

Обо всех нюансах и обстоятельствах, предшествовавших бою, можно узнать в материалах «Газеты.Ru» здесь и здесь.

03:20

«Газета.Ru» начнет следить за боксерским шоу в Нью-Йорке с 03:30 мск.

03:15

Один из лучших боксеров современности украинец Василий Ломаченко поспорит за титул WBA в легком весе (до 61,2 кг) с венесуэльцем Хорхе Линаресом.