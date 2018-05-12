Гусев оказался кстати: Россия взяла Швейцарию приступом

После резвого старта на групповой стадии (три победы с общим счетом 20:0) сборную России больно щелкнула по носу Чехия (3:4 в овертайме). Первый же серьезный соперник на турнире доставил подопечным Ильи Воробьева массу проблем. Россияне не смогли сдержать прибывшее на выручку чехам подкрепление из НХЛ.

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Вылетевшие с «Бостоном» из Кубка Стэнли Давид Крейчи и Давид Пастрняк желают скрасить сезон успешным выступлением в сборной. Против России они были чудо как хороши, несмотря на то что появились в Копенгагене за несколько часов до стартового вбрасывания. Гол Крейчи и дубль Пастрняка явственно обнажил все недостатки россиян.

У тренерского штаба было двое суток на исправление ситуации.

Надеяться Воробьеву и его помощникам приходится на уже имеющиеся в распоряжении силы.

Звездного десанта из-за океана у нас не планируется. Евгений Малкин, чей «Питтсбург» уже вылетел из плей-офф, сослался на травму. А Никита Кучеров рубится с Александром Овечкиным в полуфинальной серии…

Впрочем, в матче против швейцарцев Воробьев все-таки вытащил важный козырь из рукава. Наконец-то залечил свою болячку, набрал форму и оказался готов к игре герой олимпийского финала Никита Гусев. В середине второго периода ему представился изумительный шанс открыть счет своим голам в Дании-2018: Никита получил шайбу прямо перед воротами, но слишком сблизился с вратарем и переиграть его не смог.

Поначалу игра складывалась почти как с чехами. Россияне намного лучше действовали в первой половине первой 20-минутки, и просто хорошо – во второй ее части.

Основные события развернулись во второй трети игры. Вначале веское слово сказал Гусев, в очередной раз доказавший, что в 2018 году он для команды поистине не заменим. Нападающий по сути создал первый гол.

Забить с его передачи мог Павел Дацюк, однако бросок у капитана не получился. Не беда: шайба вместо «рамки» отскочила к Кириллу Капризову, а уж он дослал ее, куда надо.

Впрочем, радовались россияне совсем недолго. Защитнику сборной Швейцарии Рамону Унтерзандеру удался неожиданно точный бросок с левой точки для вбрасывания. Шайба, словно выпущенная из пращи, буквально вонзилась под перекладину, не оставив Василию Кошечкину ни шанса. Впервые на ЧМ наши пропустили в численном меньшинстве.

Трибуны возликовали, а наставник соперников Патрик Фишер принял случившееся практически невозмутимо, с достоинством. Кстати, в 2007 году он пересекался с Воробьевым в российской Суперлиге, выступая за петербургский СКА.

Этот матч был необычайно принципиален для Фишера и его игроков и по другой причине – в случае успеха они поднимались на вторую позицию в таблице, опережая как раз Россию.

Групповой этап неумолимо приближается к завершению. Сборным надо не только занять место в четверке, но и попытаться выйти на как можно более слабого оппонента в плей-офф.

К чести отечественных хоккеистов, равный счет горел на табло совсем недолго. В следующей же атаке они вновь вырвались вперед. Отличился один из самых активных на льду Евгений Дадонов, ловко бросивший между ног защитника и мимо ловушки вратаря Леонардо Дженони.

Все это, однако, не отменяло определенных проблем россиян в созидании. Обе команды много удалялись с поводом и без. У наших имелись трудности с входом в зону и комбинационной игрой. Редкое наступление включало в себя больше трех-четырех осмысленных пасов.

Тем не менее, незадолго до перерыва Швейцария предложила нежданный подарок – нарушила численный состав на площадке и схлопотала командный штраф. Игрокам в красной форме удалось реализовать это удаление с изумительным изяществом.

За две секунды до конца периода Никита Нестеров щелкнул в «девятку» ровно оттуда, откуда попал Унтерзандер.

Гол «в раздевалку» и преимущество в две шайбы – очень круто при равной в общем-то игре.

После перерыва картина изменилась не сильно. Швейцарцы упрямо искали возможность, обретя ее в середине периода. Пропущенный гол получился очень обидным для россиян. Кошечкин парировал убойный бросок по центру с близкого расстояния, однако Свен Андригетто на добивании изловчился протолкнуть шайбу под щитком вратаря.

Казалось, россияне «привезли» себе нервную концовку с неясным исходом. Но противники не бросились сравнивать счет сразу же после успеха, и вскоре россияне пришли в себя. Разницу «+2» вернул Михаил Григоренко, четко замкнувший пас с пятачка.

В оставшееся время швейцарцы получили большинство, сняли вратаря и давили, давили, давили.

Ситуация 6 на 4 принесла им третий гол: Гаэтан Хас вновь сократил отставание, и Фишер тут же запросил тайм-аут.

Избежать нервозности не удалось: последние две минуты превратились для россиян в тяжкое испытание.

Швейцарцы закрутили настоящую карусель у наших ворот, за несколько секунд до конца Кошечкина спасла штанга. Все же команда Воробьева выстояла. Забрала победу себе, но не внушила уверенности в собственных силах…

В следующем матче сборная России 14 мая встретится с командой Словакии. Игра начнется в 16:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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