«Взял бы Аршавина 10-летней давности»: состав России на ЧМ-2018. LIVE

- 692338 просмотров Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
- 277373 просмотра Сборная России по хоккею уступила Чехии в овертайме на ЧМ-2018
- 205536 просмотров Самойлова не прошла в финал конкурса «Евровидение-2018»
- 158289 просмотров Суд в Гааге вынес решение по искам украинских компаний к России
- 140371 просмотр Стала известна дата официального открытия Крымского моста
- 103635 просмотров Ждет ли Россию новая социальная революция
- 96379 просмотров Россияне назвали оптимальный пенсионный возраст в стране
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о том, по какому принципу Черчесов формировал состав на заключительные сборы перед ЧМ-2018. «Мне кажется, выбор кандидатов в сборную связан с требованиями, которые предъявляются по структуре и тактике. Причем учитываются не только игровые качества, но и нравственная совместимость.
Черчесов столкнулся с тем, что с нуля приходится создавать новую команду. Для него это вызов.
Шансы на выход из группы есть, но надо определиться со стратегией турнира, использовать этот месяц подготовки для вывода игроков на оптимальное состояние.
Команда должна быть готова психологически, у нее надо сформировать нацеленность на результат, а это во многом зависит от тренера», — заметил Бышовец.
Своими эмоциями от попадания в заявку сборной поделился полузащитник Далер Кузяев. «Мечта любого футболиста — играть за свою страну, мы понимаем, какая на нашей команде лежит ответственность на домашнем чемпионате мира», — приводит слова игрока «РИА Новости».
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал тот факт, что на сборы были вызваны только два игрока «железнодорожников» — братья Миранчуки. «Мы поддерживаем сборную в любом составе, рады и всячески за них болеем. Не время обсуждать состав, сейчас надо сплотиться. Ребята сами все понимают, им не нужны слова», — цитирует функционера ТАСС.
Черчесов также подчеркнул, что никто из команды не является для него запасным.
«Запасные — это неверное слово. Футболисты находятся в списке — они такие же члены команды, как и все остальные.
Те ребята, которые поедут на сбор, получат два дня тренировочного процесса, а те, кто попал только в расширенный список и на сборы не отправятся, должны будут следовать определенному плану тренировочного процесса самостоятельно.
Эти игроки должны будут поддерживать себя в хорошем тонусе. Эти футболисты должны быть готовы присоединиться к нам, если что-то случится», — сказал Черчесов.
И еще немного интересных новостей о подготовке сборной к ЧМ-2018 прямо от главного тренера!
«Состояние команды у нас будет немного различаться в двух контрольных встречах. Первая игра — с Австрией — состоится сразу после тренировок, но с турками мы уже будем чувствовать себя получше.
14 мая должен пройти технический комитет, на котором я назову план подготовки команды к мундиалю, чтобы все было предельно ясно.
Перед Кубком конфедераций мы правильно подготовили сборную, потому что команда была в хороших кондициях на турнире. Сделаем это и сейчас — конечно, с определенными коррективами», — сказал Черчесов.
На предстоящих сборах команда встретится с Австрией и Турцией. Тренера попросили объяснить, почему после Аргентины, Бразилии, Испании и Франции были выбраны именно такие соперники.
«Мы хотели сыграть с похожими сборными. Австрию выбрали, потому что там будут проходить наши сборы, и до стадиона — полчаса. К тому же это местная команда, и среди болельщиков будет ажиотаж.
А что касается Турции, это южная команда, которая в каком-то смысле похожа на Уругвай.
А договориться о контрольном матче с командой из нужного континента не получилось — там у них уже все было расписано, к тому же до них семь часов лететь», — пояснил Черчесов.
Немного продолжая предыдущий ответ главного тренера, напомним, что лучшим достижением национальных команд СССР и России до сих пор остается четвертое место на чемпионате мира 1966 года.
А в последний раз сборная нашей страны выходила из группы на мундиале в 1986 году.
Наступило время для ответов о задаче России на чемпионате мира. Черчесов позволил себе немного красивых философских рассуждений.
«Невозможно ответить на вопрос, какой результат был бы приемлемым для сборной России на мундиале. Этот как в беге с барьерами: если легкоатлет думает о последнем, то обязательно споткнется на первом.
Для нашей команды первый барьер — это групповой этап ЧМ. Сборная России давно не выходила в плей-офф на больших турнирах.
Так что давайте думать спокойно и постепенно. В групповом турнире тоже есть барьеры – Саудовская Аравия, Египет и Уругвай», — напомнил специалист.
Главный тренер прокомментировал также вызов в сборную натурализованного бразильца Марио Фернандеса, который играет на позиции крайнего защитника в ЦСКА.
«Никакого языкового барьера не будет. Марио все понимает, правда, не все может сказать. Но у нас есть тренер по физподготовке Паулино Гранеро, который помогает в том, чтобы он уловил нюансы. Это не самый важный аспект, в команде это не ощущается», — подчеркнул главный тренер.
Барабанная дробь... капитаном сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу становится Игорь Акинфеев!
Должно быть, это самая предсказуемая новость от Черчесова на этой пресс-конференции.
Для многих стал откровением вызов в сборную Александра Ташаева — полузащитника «Динамо», которое слабо выступало в этом сезоне и едва спаслось от вылета во второй по силе дивизион — ФНЛ. «Этот вызов — не аванс для Ташаева. Мы бы вызвали его на товарищеские матчи с бразильцами и французами, которые состоялись в марте, но тогда он еще так не играл», — просто пояснил Черчесов.
В сезоне-2017/18 в Российской премьер-лиге Ташаев забил семь мячей.
А вот полузащитнику Олегу Шатову не повезло. Он перестал получать практику в «Зените» и отправился в аренду в «Краснодар», но тренерский штаб все равно не вызвал его для подготовки к ЧМ-2018.
«За Шатовым мы следили. Хорошо, что он перешел в «Краснодар». Если бы он продолжал играть стабильно, он вполне мог бы попасть в состав, мы этого хотели.
У меня была бы еще одна головная боль, если бы не травмировался полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. Он показывал хорошую форму и в чемпионате, и в еврокубке», — подчеркнул специалист.
Черчесов прокомментировал также попадание в основной состав сборной 20-летнего форварда ЦСКА Федора Чалова.
«Чалова вызвали не из-за трех голов в последней игре, мы следили за ним начиная с зимних сборов. Он уже тогда выделялся и продолжил так играть весной. Решение было не по одной игре», — заверил наставник.
С каждой минутой становится все горячее! Черчесова спросили, почему он не вызвал на заключительные сборы перед ЧМ-2018 капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который ранее играл важную роль в сборной. «Мы оценивали текущее состояние футболиста, анализировали его матчи. Например, полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский был в составе на Кубке конфедераций — 2017, однако потом не вызывался.
За последние семь матчей он вышел на тот уровень, который нас устраивает. Это спортивный принцип.
Решение по Глушакову мы обдумывали долго, оно было принято не за одну секунду. Это заслуженный игрок, но решение исходит из наших последних наблюдений.
Здесь неважно, что он не забил решающий пенальти в полуфинале Кубка России с «Тосно». Это не ключевой фактор. Мы смотрим на игру и состояние игрока в целом», — рассказал Черчесов.
Черчесов дал любопытный комментарий относительно попадания в сборную полузащитника испанского «Вильярреала» Дениса Черышева.
«У нас в Испании есть свой специалист, который внимательно следит за выступлением Дениса. Он долго был травмирован, но уже восстановился и вернулся в основной состав своей команды, где активно себя проявляет. Он чувствует себя комфортно, это главное. Потому мы его и вызвали», — объяснил специалист.
А вот теперь пошли горячие вопросы — про вызов Артема Дзюбы. Напомним, нападающий не вызывался в сборную с октября 2016 года, и в СМИ появлялась информация о том, что у него напряженные отношения с главным тренером.
«Не знаю, кто решил, что у нас конфликт, — заявил Черчесов. — Артем сам объективно понимает, что его не вызывали из-за отсутствия игровой практики. Дзюба — взрослый человек и рассуждает разумно. Он не мог проявить себя в «Зените». Сейчас мы обратили на него внимание, это радует. Единственное, что мне не нравится — Дзюба называет себя запасным. Но это неправильно».
Черчесова спросили о негативных сюрпризах во время составления заявки на ЧМ-2018.
«Конечно, такое было, — ответил наставник. — За час-полтора до того, как мы уже были готовы подать заявку, врачу сборной России Эдуарду Безуглову позвонили из «Спартака» и сказали, что с вратарем Александром Селиховым случилась беда — он порвал ахилл.
Потом я сам перезвонил врачу красно-белых, спросил, насколько все серьезно. Изначально мы включили Селихова в расширенный список, но потом пришлось его убрать»;
Наставник сообщил еще некоторую информацию о возможных изменениях в заявке. Оказывается, еще не все решено. «Мы должны подать список из 35 человек до 14 мая. Сейчас 11 мая — есть еще три дня, так что в заявке могут произойти изменения.
Почему мы объявили состав именно в этот день? Решили огласить заявку заранее, потому что футболисты должны знать, к чему готовиться, и строить какие-то планы», — объяснил специалист.
А вот и первые комментарии главного тренера Черчесова!
«Список мы уже подали, но если после подачи окончательной заявки произойдет какая-то неприятность, то тренерский штаб может провести замены.
В таком случае нам позволят дозаявить любого игрока. Таков регламент. А вообще мы все линии обсуждали, потому что мелочей не бывает. Сравнивали, кто как играл, кто как проводил сборы. Естественно, обращали внимание на нынешнюю форму — чемпионат мира ведь уже на носу.
Тем более мы с первого дня рекламировали, что двери в сборную открыты для любого футболиста, кто хорошо себя проявит и будет достоин этого. Мы до сегодняшнего дня от своей линии не отступаем», — передает слова Черчесова корреспондент «Газеты.Ru».
Игроки, попавшие только в расширенный состав, появятся в сборной в случае травмы кого-то из основного состава или иных форс-мажоров. Любопытно, что в этот список попал один из лидеров команды Денис Глушаков, который неровно провел концовку сезона и перестал попадать в состав «Спартака».
Основной состав (из 28 игроков) 20 мая отправится на сборы в Австрию, где проведет товарищескую встречу с местной национальной командой (30 мая). Кроме того, сборников ждет контрольный матч с Турцией в Москве (5 июня).
В расширенный список сборной попали семь игроков: Вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив»);
Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»);
Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»);
Нападающие: Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит»).
А пока сообщаем: на заключительные сборы национальной команды в преддверии домашнего чемпионата мира вызваны 28 игроков. Четверо вратарей: Игорь Акинфеев (московский ЦСКА), Владимир Габулов (бельгийский «Брюгге»), Сослан Джанаев (казанский «Рубин»), Андрей Лунев (санкт-петербургский «Зенит»);
Девять защитников: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все — из «Рубина»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер (турецкий «Фенербахче»), Константин Рауш (московское «Динамо»), Андрей Семенов (грозненский «Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);
11 полузащитников: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — из ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков (все — «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Антон Миранчук (московский «Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев (испанский «Вильярреал»);
Четверо нападающих: Артем Дзюба (тульский «Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).
На мероприятии присутствует корреспондент «Газеты.Ru» Андрей Сенченко, и совсем скоро мы с вами из первых рук получим все комментарии Черчесова по составу.
Добрый день, уважаемые болельщики сборной России! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции важнейшей пресс-конференции главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Наставник даст свои комментарии по составу сборной на чемпионат мира — 2018.