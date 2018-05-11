«Взял бы Аршавина 10-летней давности»: состав России на ЧМ-2018. LIVE

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о том, по какому принципу Черчесов формировал состав на заключительные сборы перед ЧМ-2018. «Мне кажется, выбор кандидатов в сборную связан с требованиями, которые предъявляются по структуре и тактике. Причем учитываются не только игровые качества, но и нравственная совместимость.

Черчесов столкнулся с тем, что с нуля приходится создавать новую команду. Для него это вызов.

Шансы на выход из группы есть, но надо определиться со стратегией турнира, использовать этот месяц подготовки для вывода игроков на оптимальное состояние.

Команда должна быть готова психологически, у нее надо сформировать нацеленность на результат, а это во многом зависит от тренера», — заметил Бышовец.