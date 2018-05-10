Россия в нокдауне: первое поражение сборной на ЧМ-2018

В матчу с Чехией сборная России подходила со смешанными чувствами.

С одной стороны, в плане убедительности результатов старт «Красной машины» на чемпионате мира в Дании получился, мягко говоря, идеальным — в трех первых матчах турнира россияне уничтожили французов, австрийцев и белорусов с общим счетом 20:0.

С другой — при более тщательном рассмотрении реального уровня разгромленных визави явной становилась мысль, что настоящее планетарное первенство для подопечных Ильи Воробьева еще не началось, и ярких триумфов олимпийские чемпионы Пхенчхана добивались на предварительном этапе форума.

Совершенно иное дело — чехи, представители одной из величайших хоккейных держав, неоднократно останавливавшие Россию на пути к медалям престижных соревнований.

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До встречи с Павлом Дацюком и компанией на счету команды значились лишь четыре очка, правда, после битв с явными претендентами на выход из октета — сборная победила в дополнительное время словаков и швейцарцев, а также минимально проиграла шведам.

Особо высоким и без того ощутимый градус поединка недавних оппонентов по полуфиналу Олимпиады (в оном, напомним, «Олимпийские атлеты» из России выиграли со счетом 3:0) стал в результате неоднозначного поведения пресс-службы чешской команды, в преддверии игры запретившей отечественным журналистам общаться с форвардом Давидом Пастрняком, который прилетел в Копенгаген из Бостона вместе с одноклубником по «Брюинз» Давидом Крейчи лишь утром 10 мая.

Любопытно, что в подобном же ключе отличились чехи и в Пхенчхане, не позволив российским телевизионщикам снять тренировку сборной по причине возможного «русского шпионажа».

Впрочем, уже на самом старте очередной серии принципиального противостояния представителям «народной команды» было совсем не до внимательной слежки за деятельностью их российских коллег — спустя всего 71 секунду после первого вбрасывания капитулировал голкипер Давид Риттих, о чем с грустью, но все же нужно было сообщить в социальных сетях.

Автором дебютной в матче шайбы стал Никита Нестеров — до представителя ЦСКА защитники сборной России на ЧМ-2018 не забивали.

В радостном для отечественных поклонников эпизоде оборонец грамотно подкараулил отскок в районе синей линии, куда шайба была доставлена Александром Барабановым, показавшим визави у борта собственную технику во всей красе, и отправил снаряд в цель.

Быстрый гол, к слову, стал вовсе не случайностью — в начале поединка россияне действительно доминировали на льду, заставив противников робко прижиматься к собственным воротам в страхе стать «косплеерами» французов или австрийцев.

Но уже ближе к первому большому перерыву неприятно стало российской сборной: распечатал ворота коллектива на турнире в Дании уже упомянутый Крейчи, исполнивший коварный бросок с пятака, создав тем самым неразрешимую задачу для вернувшегося в основу Василия Кошечкина (против белорусов стоял Игорь Шестеркин).

А всего спустя несколько минут «Красная машина» и вовсе оказалась в совершенно новом для себя на этом планетарном форуме амплуа, пропустив и второй.

Это уроженец Омска Дмитрий Яшкин, в свое время решивший выступать за чешскую сборную, легко расстрелял отечественного голкипера с близкой дистанции, реализовав пас Пастрняка из-за ворот.

В 15-минутной паузе Воробьев, к счастью, нашел необходимые слова для подопечных, результатом чего оказалось скорое восстановление на табло паритета.

Героями эпизода стали Павел Бучневич и Михаил Григоренко, на двоих придумавшие важнейший с психологической точки зрения гол.

Казалось, что за этим взятием ворот должно последовать и еще одно результативное действие в исполнении россиян, однако тут веское слово почему-то вновь взяли бостонские легионеры соперников

— при не самой лучшей оборонительной игре олимпийских чемпионов Пастрняк и Крейчи в очередной раз не оставили шансов Кошечкину, заставив отечественных болельщиков на трибунах ненадолго притихнуть.

Радовались чехи, впрочем, лишь считанные секунды: спустя мгновения после шайбы за авторством представителей НХЛ разницу нивелировал хоккеист ее российского аналога Барабанов.

Справедливости ради, игрок СКА в данной ситуации лишь качественно сыграл в завершении, тогда как не менее важными создателями момента стали Максим Шалунов и Никита Зайцев.

Порадовав зрителей игры в первой ее половине аж шестью шайбами, хоккеисты обеих команд в дальнейшем несколько сменили приоритеты, став куда жестче действовать в единоборствах, и куда аккуратнее — у собственных ворот.

В результате до сирены об окончании третьего периода на «Роял-Арене» не случилось более ни единого гола, чего нельзя сказать об удалениях и яростных стычках — их ближе к ночи было хоть отбавляй.

В овертайме 3x3, естественно, такой плотности соорудить визави было не суждено, и на пользу это поначалу пошло более техничным россиянам.

Правда, самый опасный момент до экватора экстра-пятиминутки создали именно чехи, подкараулившие «Красную машину» в опаснейшей контратаке, и не будь на воротах Кошечкина, матч бы на этом и завершился.

В реальность же закончился поединок чуть позднее — за полторы минуты до буллитов Россия плохо сыграла в обороне, и столь тщательно охраняемый от журналистов Пастрняк принес партнерам важнейшие два очка, отличившись с отрицательного угла с помощью рикошета.

Таким образом, российская сборная уступила на ЧМ-2018 в первой же игре с более-менее серьезным соперником — и теперь вопросов вокруг отечественного коллектива витает совсем уж много.

Добавим, что в своем следующем матче ЧМ-2018 подопечные Воробьева, на данный момент идущие в группе вторыми (первые — шведы), сыграют против швейцарцев, набравших в четырех поединках девять баллов (третья позиция). Встреча состоится 12 мая и начнется в 21:15 по московскому времени.

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