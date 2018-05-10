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Теннис. Шарапова близка к выходу в полуфинал. LIVE

Онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Мадриде Шарапова — Бертенс

Российская теннисистка Мария Шарапова играет с голландкой Кики Бертенс в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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17:54

Двойная у Кики — — уже, кажется, десятая за матч. 15:30.

17:53

Поговорила Мария со своим тренером в паузе — и сразу все изменилось в игре. Осталось минимальное — отыграть отставание в сете.

17:52

Все плохо у россиянки в этом сете — 0:3.

17:51

Кики, впрочем, это все не волнует — очередной брейк-поинт у нее.

17:50

Наконец-то берет розыгрыш Мария! 15:30.

17:49

Кажется, нужна психологическая пауза Марии. Совсем у нее ничего не выходит во втором сете. 0:30.

17:48

Завершает гейм Кики сверхмощной подачей, с которой Мария не справляется. 2:0.

17:47

И вновь не проходит у Шараповой красивый укороченный. 40:0.

17:46

Продолжает Мария ошибаться — в том числе и на чужой подаче. 30:0.

17:45

Сразу же брейк удается Кики во втором сете — это заявка. 0:1.

17:44

Отыгралась немного россиянка.

17:43

Красивый укороченный исполняла сейчас Мария, однако чуть-чуть не попала. 0:40.

17:42

Начинается второй сет двумя мини-успехами Бертенс на чужой подаче. 0:30.

17:39

Однако на большее Бертенс не хватает — и Шарапова берет сет брейком! 1:0 по сетам в пользу россиянки!

17:38

Эйс Кики совершает в сложнейшей ситуации.

17:37

Сет-поинт у Шараповой на чужой подаче! Вау!

17:36

Отлично принимает Мария. 0:15.

17:35

Завершает гейм Мария победой в длительном розыгрыше, в завершении которого Кики не справляется с нервами и плохо бьет в простом моменте. 5:4.

17:34

Выдающимся образом по линии сейчас пробила Мария — вообще шансов не было тут у Кики. В итоге последняя, сильно расстроившись, еле сумела сдержать злость, почти ударив ракеткой по земле.

17:33

К счастью, собралась в определяющем гейме россиянка и взяла два розыгрыша кряду — 30:30.

17:32

Ощутимо волнуется Мария, из-за чего допускает много ошибок. 0:30.

17:31

Отличная подача от Бертенс — и все-таки ей гейм достается. 4:4.

17:30

Великолепный розыгрыш сейчас продемонстрировала Мария, благодаря чему спасла гейм — вновь ровно.

17:29

Ровно.

17:28

Уникальную «свечу» сейчас Мария исполняет — и для Бертенс это большая проблема. Есть брейк-поинт!

17:27

Все сейчас было у Марии, чтобы дойти до брейк-поинта, однако подвел ее в техническом плане удар по левой стороне.

17:26

Очень много двойных ошибок пока что позволяет себе Кики. 15:30.

17:25

Хитро подает голландка, прерывая серию из победных розыгрышей в исполнении представительницы России. 15:15.

17:24

Есть наконец-то взятый Шараповой гейм! Крайне трудно ей в его ходе было, однако все-таки сдюжила россиянка! 4:3!

17:23

Важнейшие очки только что набрала Шарапова — 40:30, ни шанса не было на этой подаче у Кики.

17:22

Очень тяжелый для себя розыгрыш сейчас берет Кики — хочет она явно взять гейм на чужой подаче. 30:30.

17:21

15:15 — чередует Мария очень «сочные» розыгрыши со странными ошибками.

17:20

Второй гейм кряду достается Кики — 3:3. Куда увереннее стала действовать с недавних пор голландка.

17:19

При этом когда Бертенс попадает, Марии тяжело с этим что-то сделать — именно это сейчас и случилось. 30:15.

17:18

Бертенс, к счастью, продолжает совершать двойные. 15:15.

17:17

С ошибки в простом моменте начинает очередной гейм экс-первая ракетка мира. 15:0.

17:16

В итоге пусть и не всухую, но берет гейм на чужой подаче голландка. 3:2.

17:15

Заявка от Бертенс — тройной брейк-поинт у нее.

17:14

И вновь удача на стороне голландки — отлично пробивала Мария по правой стороне, Кики была бессильна, однако случился аут.

17:13

С двойной ошибки начинает гейм на своей подаче россиянка.

17:12

Двойная ошибка у Кики, после чего уверенно выигрывает еще один розыгрыш Мария — и у нее первый брейк! 1:3! Важнейший шаг для выхода в полуфинал сделан был только что!

17:11

Эх... Очень классно сейчас пробивала после приема Шарапова на гейм, однако совсем чуть-чуть не попала. Ровно.

17:10

Чуть сокращает отставание Бертенс.

17:09

Однако тут же включает максимальные обороты Мария и доходит до брейк-поинта!

17:08

Плохой прием от Марии — 15:0.

17:07

Остается партия за Шараповой в итоге — было тяжело, но она справилась. 2:1.

17:06

Дважды кряду чуть везет россиянке — сантиметры спасают сейчас Марию. 40:30.

17:05

Удачно начала гейм на своей подаче Мария, однако вот в нем уже она и проигрывает — классна на приеме Кики пока что. 15:30.

17:04

Все-таки не позволила Кики сразу же совершить брейк сопернице — 1:1.

17:03

Пожалуй, впервые за сегодня действительно классно подала Бертенс — 40:30.

17:02

Чуть выправила положение Кики — по тридцати.

17:01

Удивительно убедительна россиянка на старте — как на подаче, так и на приеме. До сих пор ни одного розыгрыша не взяла голландка. 0:30.

17:00

Попросту уничтожила Мария соперницу в первом гейме, не отдав той ни одной подачи. 1:0.

16:59

Очень уверенно берет два своих первых розыгрыша Шарапова — 30:0.

16:58

Стартовал матч! Первой будет подавать Мария!

16:05

Встреча начнется примерно в 17:00.

16:00

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/4 финала турнира WTA в Мадриде между Марией Шараповой и Кики Бертенс.