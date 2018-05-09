«Должны играть в еврокубке»: у «Тосно» отняли Лигу Европы

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области стал обладателем Кубка России по футболу. Однако — вопреки регламенту — команда не примет участие в групповом этапе Лиги Европы. Клуб вообще не будет участвовать в еврокубках. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

«К моему огромному сожалению, шансов нет на участие в еврокубках у «Тосно» нет. Все сроки лицензирования прошли. К тому же некоторые процедуры они уже точно не смогут пройти.

Поздравляю «Тосно» с этой грандиозной победой. Редко молодой клуб («Тосно» был основан в 2013 году — «Газета.Ru») добивается такого. Хочу, чтобы «Тосно» продолжал развиваться. Говорил сейчас с клубными руководителями, которые сказали, что когда в следующий раз «Тосно» будет претендовать на выход в еврокубки, то никаких организационных и финансовых вопросов насчет них не возникнет. Желаю долгих лет жизни команде из Ленинградской области», — заявил Алаев журналистам.

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Кроме того, глава РФС прокомментировал прецедент с «Ростовом» в 2014-м, когда желто-синие добились выступления в Лиге Европы после апелляции в суд Лозанны.

«Сейчас «Тосно» не подавал документов на получение лицензии. «Ростову» же тогда было отказано в ней, и они оспаривали это решение РФС. Сейчас ситуация иная. Мне кажется, что лучше будет, если сами руководители «Тосно» прокомментируют мотивацию своих решений», — продолжил чиновник.

«И дело здесь не в стадионе. Существует много требований. Прежде всего, это финансовый критерий.

Поэтому, могу подтвердить совершенно точно, что команда, занявшая в РФПЛ шестое место, выступит в групповом этапе Лиги Европы.

Клуб с четвертой позиции попадет в групповой этап», — заключил Алаев.

После финального матча с курским «Авангардом», завершившегося победой «Тосно» в основное время со счетом 2:1, «Газете.Ru» удалось взять эксклюзивное интервью у полузащитника Алексея Скворцова, который стал автором первого года команды из Ленинградской области.

— Вы стали автором гола в финале Кубка России. Это очень крутое достижение. Ощущаете себя звездой?

— Нет! Честно говоря, я не понимаю, что происходит. Необходимо время, чтобы все осмыслить.

— Какие мысли и эмоции испытываете в статусе обладателя трофея?

— Есть ощущение, что это какая-то сказка, как будто я во сне. Сегодня ночью, кстати, мне приснился Кубок России. Так что — мечты сбываются.

— Насколько эта победа поможет «Тосно» в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге?

— У нас непростая ситуация. Надо брать очки с «Уфой», чтобы выйти в стыковые матчи и сыграть против красноярского «Енисея». Выигрыш Кубка России, безусловно, зарядит команду, даст нам положительных эмоций. И, в любом случае, мы профессионалы — так что набирать очки в матче с «Уфой» просто обязаны.

— Запомнили свой гол? Можете его воспроизвести?

— Был проникающий пас. Жига (Илья Жигулев – «Газета.Ru») простреливал в штрафную. Мяч попал в ногу соперника. Дальше я уже не помню (улыбается). Могу сказать, что защитники соперника хорошо перекрывали зону, но рикошет нам помог. Снаряд выкатился ко мне, я рад, что удалось сориентироваться и попасть в створ.

— Как будете отмечать победу?

— Мы уже отметили в раздевалке (смеется). Сейчас сразу едем в аэропорт на самолет. Завтра у нас будет выходной, после этого будет готовиться к следующим матчам. Сегодня еще попразднуем, а потом — все мысли об «Уфе». Эта игра тоже будет для нас самой важной в жизни.

— К сожалению, Алаев несколько минут назад заявил о том, что, несмотря на победу в Кубке России, «Тосно» не выступит в Лиге Европы из-за проблем с лицензированием...

— Мне кажется, что при желании все необходимые процедуры можно пройти чуть ли не за один день… Все-таки участник Лиги Европы должен определяться по спортивному принципу.

— Если лицензирование не вызывает больших проблем, то, может быть, здесь ведутся какие-то подковерные игры и в еврокубках от России хотят видеть другую команду?

— На самом деле об этом давно ведутся разговоры. Мы же все читаем прессу. Мое мнение остается при мне, в еврокубках должен играть «Тосно». И оно не поменяется.

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