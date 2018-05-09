Без дома, но с кубком: «Тосно» победил в странном финале

Провести финал Кубка России по футболу 9 мая в Волгограде было очень символично. В День Победы мемориальный комплекс «Родина-мать зовет» посетили огромное количество болельщиков, которые приехали специально на футбол.

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Сказать, что фанатов «Авангарда» было больше — ничего не сказать. Предыдущим лучшим достижением клуба из Курска в Кубке России был выход в 1/16 финала, а теперь команда добралась до решающей стадии и воодушевила своих болельщиков на дальний выезд.

Поклонников из Курска было примерно в десять раз больше, чем их оппонентов. Болельщики «Авангарда» среди прочих своих кричалок распевали и песню, записанную в ответ на шутку известного журналиста Юрия Дудя, который заметил на домашнем стадионе курского клуба «Трудовые резервы» подозрительный синий гараж. «Авангард» ответил ему песней.

«Из полей мы едем в Волгоград. И в поля без кубка не вернемся», — пели воодушевленные куряне.

По мере приближения к стадиону количество курских болельщиков только увеличилось. Около самой арены фанаты номинальных гостей устроили массовый проход.

«Из Курска у нас поехало 17 автобусов с болельщиками. Еще много ребят добирались до Волгограда сами», — рассказал перед матчем «Газете.Ru» пресс-атташе «Авангарда» Кирилл Лунин.

На территории будущей арены чемпионата мира фанатов ждало большое количество различных активностей: выступление хора, игра в футбол в огромной обуви и огромным мячом, а также викторины. Любопытно, что когда ведущий одной из точек просил пошуметь фанатов «Тосно», в ответ звучала тишина.

Матчевый шарфик можно было купить за весьма демократичные 600 рублей.

На стадионе за клуб из Ленинградской области болел один сектор, за «Авангард» — четыре. Стоит признать, что в отличие от своих соперников тосненские фанаты были одинаково одеты, однако куряне отличились перфомансом. Фанаты напомнили про праздник. «9 мая. Мы знаем, как побеждать», — красовалось на полотне.

Перед началом матча на стадионе было объявлена минута молчания. В этот момент на 45-тысячной арене можно было услышать даже малейший шорох.

Военная тематика находила отражение во многих мелочах. Например, сам трофей Кубка России вынесли девушки в советской форме.

Несмотря на то, что все бесплатные билеты на матч были реализованы, на стадионах имелись свободные места.

На игре присутствовали 40 373 зрителя, а это значит, что несколько тысяч кресел остались незанятыми из-за спекулянтов, которые пытались перепродать бесплатные приглашения.

Игра началась активно. Футболисты сразу же разрушили ожидания негативно настроенных зрителей о том, что финал будет скучным. Шумные болельщики гнали игроков вперед, а спортсмены, позабыв об обороне, стремились забить как можно раньше.

И первыми это сделали тосненцы.

На 11-й минуте Алексей Скворцов сыграл на опережение и затолкал мяч в дальний угол ворот — 1:0. «Авангард» пропустил впервые в Кубке России. А стадион взревел, приветствуя бурное начало игры.

«Авангард» побежал отыгрываться и — на удивление фанатов — сделал этот довольно быстро. Во время одной из позиционных атак номинальных гостей Ильнур Альшин навесил на край штрафной, где Игорь Киреев блестяще уложил снаряд в ворота одним касанием — 1:1. Курский сектор «взорвался» от счастья.

Первый тайм в целом получился равным и веселым. Однако самый невероятный момент был у «Тосно» — и свою команду выручил вратарь Александр Кобзев.

Голкипер «Авангарда» отразил сумасшедший удар в упор, после чего было добивание, где защитник курской команды вынес мяч с ленточки.

Первый тайм завершился со счетом 1:1. Дальнейший ход встречи угадать было невозможно.

После перерыва гости играли с явным преимуществом. «Авангард» перестал безоглядно нестись вперед и сел в оборону. Все-таки выступающий дивизионом выше соперник выглядел более мастеровитым.

Стали тише вести себя и фанаты курской команды. Болельщики «Тосно» не умолкали, били в барабан и исполняли заряды, которые мотивом очень напоминали зенитовские.

Примерно за десять минут до конца поединка арена засверкала от фонариков мобильных телефонов. И почти сразу же этот момент ознаменовался голом «Тосно».

Активная игра Мирзова принесла клубу из Ленинградской области успех. Игрок «Тосно» обыграл защитника и прокинул мяч мимо выскочившего голкипера «Авангарда» — 2:1.

Сил на то, чтобы отыграться, у курян не осталось. Тосненцы же оборонялись очень спокойно — казалось, что команда уже готовилась к продолжению борьбы за выживание в РФПЛ.

«Авангард» , справедливости ради, не терял надежду отыграться: в добавленное время в штрафную соперника даже прибежал Кобзев и едва не затолкал снаряд в ворота, но арбитр встречи остановил игру из фола.

Однако драматичную развязку видели от силы половины зрителей. Волгоградские болельщики зачем-то решили начать уходить с матча за десять минут до конца второго тайма. Несмотря на то, что один гол мог перевести встречу в дополнительное время.

Но двух таймов для выявления победителя турнира хватило. Им стал клуб, которому в 2018 году исполнилось только пять лет.

У «Тосно» нет своего стадиона, да и сам коллектив, по информации СМИ, находится в сложной материальной ситуации. Но зато у него теперь есть Кубок России.

После финального свистка игрока команды из Ленинградской области были вне себя от счастья. Однако праздновать этот успех долго они, думается, не станут. Через несколько дней клуб ждет матч с «Уфой», в котором футболисты будут бороться за выживание в РФПЛ.

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