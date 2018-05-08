«Буду залечивать болячки»: Малкин пропустит ЧМ

Евгений Малкин не приедет на чемпионат мира в Дании, где уже вовсю выступает сборная России под руководством Ильи Воробьева.

«Да, у меня травма. На чемпионат мира не поеду. Буду залечивать свои болячки. Потянул связку. Последние матчи играл в наколеннике, совсем неудобно. Сейчас никаких планов нет, буду лечиться, отдыхать и проводить время с семьей»,

— цитирует Sport24 одного из лучших российских хоккеистов.

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«Питтсбург Пингвинз» Малкина вылетел утром 8 мая по московскому времени из плей-офф Кубка Стэнли, проиграв в овертайме шестого матча серии с «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду.

Интересно, что решающий гол соперника организовало российское трио Дмитрий Орлов – Александр Овечкин – Евгений Кузнецов, в котором первые двое отметились как ассистенты, а третий и нанес решающий бросок.

Если для «Вашингтона» этот выход в третий раунд стал первым за последние 19 лет, то «пингвины» не смогли защитить свой титул обладателей Кубка Стэнли, который они завоевывали два сезона подряд.

«Это была не самая сильная наша игра, но нельзя сказать, что мы не прикладывали усилий. Мы все оставили на льду. Отдавать больше было нечего. Прошлые два сезона мы играли невероятно, тяжело так играть три года. Может быть, мы немного устали. Теперь мы смотрим вперед», — рассказал по окончании неудачной серии Джино.

Сам Малкин провел девять матчей в плей-офф этого сезона, забросив в них четыре шайбы и сделав столько же результативных передач. При этом Джино пропустил из-за повреждения три встречи на стыке серий первого раунда с «Филадельфией Флайерз» и второго с «Кэпс».

Надо отметить, что нынешний плей-офф у российского нападающего вышел не самым удачным, что отражается в показателе полезности -7. Причем -6 Евгений заработал в серии против команды Овечкина.

Напомним, что в регулярном чемпионате центрфорвард «Пенс» провел 78 матчей, в которых набрал 98 (42+56) очков при показателе полезности +16.

Весной Малкин был настоящим лидером своей команды, буквально уничтожая соперников. В марте он до минимума сократил отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров и боролся за «Арт Росс Трофи», который, правда, достался в итоге канадцу Коннору Макдэвиду.

Малкин же остался в зачете бомбардиров четвертым, пропустив вперед также Клода Жиру и Кучерова, но обойдя на очко претендующего на приз самому ценному игроку регулярного сезона Нэтану Макиннону из «Колорадо Эвеланш».

Один из лучших хоккеистов мира всегда охотно играет за сборную и никогда раньше не отказывался от приглашений в национальную команду.

Он не выступал на чемпионатах мира с 2015 года, но является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), двукратным серебряным (2010, 2015) и двукратным бронзовым (2005, 2007) призером мировых форумов.

В предыдущие два года, как и в 2013, нападающий не прилетал в расположение сборной на чемпионаты мира из-за участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

Последний раз он не играл на турнире, когда «Питтсбург» рано вылетел из плей-офф, в 2011 году, но тогда дело было в серьезной травме, из-за которой Евгений пропустил половину регулярного чемпионата и попросту не восстановился к Кубку Стэнли. Собственно, возможно из-за отсутствия 71-го номера на льду «пингвины» сложили оружие уже после первого раунда.

Напомним, что сборная России пока идет не только без поражений и потерянных очков, но и без пропущенных шайб на чемпионате мира в Дании.

Под руководством назначенного исполняющим обязанности главного тренера после отставки Олега Знарка Ильи Воробьева национальная команда с одинаковым счетом 7:0 обыграла сначала Францию, затем Австрию, а в третьем туре чуть скромнее разгромила Белоруссию – 6:0.

Впереди у российской сборной еще встречи с Чехией, Швейцарией, Словакией и Швецией на групповой стадии, а затем плей-офф.

Учитывая, что Никита Кучеров, Михаил Сергачев, Андрей Василевский из «Тампы» и Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов из «Вашингтона» встретятся между собой в финале Восточной конференции, а защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин травмирован, Воробьев может больше не ждать помощи из-за океана на своем первом серьезном турнире в качестве рулевого сборной страны.

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