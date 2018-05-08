«Вашингтон» прошел «Питтсбург»: подвиг Овечкина и Кузнецова

«Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 1:2 ОТ (счет в серии – 2-4)

19 лет «Вашингтон» не проходил дальше второго раунда плей-офф НХЛ, в то время как «Питтсбург» выиграл последние два Кубка Стэнли и считался до старта плей-офф одним из главных претендентов на победу в этом розыгрыше.

1-9 – это счет в сериях «Кэпиталз» и «Пингвинз» до текущего плей-офф, причем в эру Александра Овечкина, Сидни Кросби и Евгения Малкина «пингвины» побеждали во всех трех противостояниях команд.

Наконец, в шестом матче серии, проходившим на льду «Пенс», не смог принять участия один из двух ключевых центрфорвардов «столичных» швед Никлас Бэкстрем, получивший повреждение во время пятой игры. Его во втором звене заменил Ларс Эллер, а Трэвис Бойд оформил свой дебют в Кубке Стэнли, нанеся за 12 с небольшим минут один бросок и совершив два силовых приема.

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Команда Барри Троца приехала в Питтсбург с шансом закончить серию в свою пользу, не доводя дело до седьмого поединка, в которых «Вашингтон» обычно в эру Овечкина проигрывает. Ну а действующим чемпионам нужно было побеждать во что бы то ни стало, чтобы продолжить борьбу в плей-офф этого сезона.

Матч начался без раскачки, и голкиперам сразу пришлось трудиться. На сумасшедший момент Фила Кессела, забытого на пятаке «Кэпс», с которым чудесным образом справился Брэйден Холтби, гости ответили розыгрышем большинства и броском Ти Джея Оши с убойного расстояния в штангу.

Игра вообще порадовала обилием опаснейших ситуаций у ворот, при этом плотность борьбы была такой, что до бросков в створ дело доходило не так уж часто.

Впрочем, статистика неспособна в полной мере отразить происходившие на льду. Оба вратаря действовали надежно, спасая своих партнеров, но Холтби при этом творил что-то невероятное, словно задавшись целью за один вечер стереть без остатка свою репутацию некубкового голкипера.

И если страж вашингтонских ворот так и не допустил за весь матч ни одной ошибки, то Мюррей дрогнул в начале второго периода, запустив от Алекса Чейссона бросок в ближний угол, с которым обязан был справляться.

Реализуй вскоре после этого Якуб Врана выход один на один, и отыграться по такой игре «Питтсбургу» было бы очень проблематично. Но в том эпизоде Мюррей справился, а затем свой шанс нашли и подопечные Майка Салливана.

В конце второго игрового отрезка Сидни Кросби идеально выиграл вбрасывания в чужой зоне, Брайан Дюмулин в касание переправил диск Крису Летангу, а тот молниеносным могучим щелчком зажег красный свет за воротами гостей.

Впрочем, не случись после выстрела защитника рикошета от клюшки Чендлера Стивенсона, Холтби наверняка спас бы и тут, но отразить резко полетевшую в другой угол шайбу был бессилен и он.

Это очко стало для Кросби 185-м (66+119) в плей-офф в карьере, и он сравнялся по этому показателю со Стивом Айзерманом на десятом месте за всю историю НХЛ.

В третьем периоде моменты продолжали возникать у ворот команд с завидной регулярностью, причем чаще стопроцентные шансы создавали стоявшие на грани пропасти хозяева. Однако все тот же Холтби буквально отказался пропускать.

Игра докатилась до овертайма, в котором все завершить мог в самом начале Том Кюнхакль. Шайба после его прицельного броска все же обогнула амуницию непробиваемого Холтби, однако на помощь голкиперу пришла подруга-штанга, звонко подчеркнувшая стон разочарования, прокатившийся по трибунам.

А еще стойка стала колоколом-предвестником скорого конца надежд «Пенс» на фантастический третий Кубок подряд. На шестой минуте овертайма российское трио «Кэпиталз» похоронило неудобного соперника.

Дмитрий Орлов выбил у нападающего «Пингвинз» шайбу на входе в зону «Вашингтона», Александр Овечкин подхватил снаряд и бросил пасом под чужую синюю линию на рандеву с Мюрреем Евгения Кузнецова, который исполнил свой фирменный и постоянно проходящий прием с перекладыванием диска на неудобную руку и мягким отправлением шайбы низом между ног перемещающемуся к штанге голкиперу.

«Вашингтон» сотворил то, что до последнего казалось чудом: наконец прошел «Питтсбург», лишив того шансов защитить титул, и впервые в эпоху Овечкина добрался до финала Восточной конференции, где его ждет свидание с грозной «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова, Михаила Сергачева и Андрея Василевского.

Сам капитан «столичных» провел очень насыщенный матч, нанеся пять бросков по воротам Мюррея и проведя рекордные в этом поединке семь силовых приемов и единственным из россиян завершил встречу с показателем +1 – Кузнецов и Орлов были на льду во время гола «Пенс».

«Виннипег Джетс» – «Нэшвилл Предаторз» – 0:4 (счет в серии – 3-3)

После того как «Виннипег» выиграл ключевой пятый матч серии с «Нэшвиллом» на выезде, казалось, что поединок в Канаде станет последним в противостоянии двух лучших команд регулярного чемпионата этого сезона.

Негостеприимная арена «Джетс» с ее фирменным whiteout от болельщиков, создающих вращающимися в руках белыми полотенцами одновременно потрясающее и подавляющее психику соперников зрелище, да и просто кураж великолепной команды «реактивщиков».

Однако «Предаторз» показали, что не только выиграли «Президентс трофи» в нынешнем сезоне за победу в регулярке, но и неспроста в прошлом году дошли до финала Кубка Стэнли.

«Хищники» выдали вдохновенный матч, а своей победой, переводящей эту серию в седьмую, решающую игру, обязаны трем хоккеистам.

Виктор Арвидссон и Филип Форсберг, оформившие по дублю, стали первым с 2011 года тандемом игроков «Предс», которому удалось подобное в матче Кубка Стэнли, после которого «Нэшвилл» мог вылететь.

Последний случай вряд ли навевает приятные воспоминания: в пятом матче полуфинала Западной конференции в 2011 году против «Ванкувера» по дублю сделали Дэвид Легуонд и Джоэл Уорд, вот только дальше в итоге все равно пошли «Кэнакс».

Впрочем, было в отчетном поединке и полностью эксклюзивное достижение. Его установил отразивший все 34 броска по своим воротам Пекка Ринне. Еще никогда в матче, грозившем команде вылетом, ни один вратарь «Нэшвилла» не делал шатаут.

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