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«Попал под поезд»: мир в панике от ударов Головкина

Головкин победил Мартиросяна и защитил титулы WBC и WBA

Чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин нокаутировал во втором раунде Ванеса Мартиросяна. Победив в 20-м титульном бою кряду, казахстанец повторил рекордное достижение Бернарда Хопкинса. Правда, гонорар Головкина за бой получился самым низким за три года.

Чемпион мира по профессиональному боксу в среднем весе (до 72,6 кг) по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин из Казахстана без проблем победил американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна. Попутно маэстро дивизиона установил примечательный рекорд: поединок на ринге «Стабхаб Центра» в калифорнийском Карсоне стал для него 20-м кряду титульным. Прежде подобного в среднем весе добивался только американец Бернард Хопкинс.

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Головкин впервые завоевал чемпионский пояс (временный по версии WBA) в августе 2010 года, и с тех пор 19 раз его успешно защитил. Также это была пятая защита титула IBF и четвертая – пояса WBC. Вместе с тем казахстанец в 17-й раз защитил пятый по статусу титул IBO.

Изначально 36-летний Головкин должен был провести в этот день повторный бой с мексиканцем Саулем Альваресом.

Шоу хотели приурочить к 156-й годовщине победы мексиканских войск над французами в битве при Пуэбле. Эта дата – 5 мая — отмечается в Мексике в качестве национального праздника под названием «Синко де Майо». Отметим, что многолетний наставник Головкина Абель Санчес – мексиканец по происхождению.

Первая схватка с Альваресом состоялась в прошлом сентябре и окончилась ничьей, оставив открытыми многие вопросы. Поединок в Лас-Вегасе собрал хорошую кассу: предполагалось, что реванш получится еще более выгодным в коммерческом плане. Однако выяснение отношений пришлось отложить на неопределенный срок.

В феврале Альварес провалил допинг-тестирование, выявившее наличие в его организме следов запрещенного вещества кленбутерола.

В апреле Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала бойца на шесть месяцев.

Промоутеры Головкина решили не отменять выступление своего подопечного 5 мая, в срочном порядке организовав замену в виде 32-летнего Мартиросяна. Этот спортсмен родился в советской Армении, однако в четырехлетнем возрасте эмигрировал в США вместе с семьей. Он рано начал заниматься боксом, был успешен в любителях и выступил на Олимпиаде-2004 за американскую сборную. Особых лавров, впрочем, не снискал, уступив в Афинах уже во втором круге.

В профи Мартиросян дебютировал на год раньше Головкина – в 2005-м. К моменту очной встречи имел 36 побед при трех поражениях и одной ничьей. Он на три сантиметра выше соперника, однако чаще выступал в категории до 69,9 кг, не дотягивая до среднего веса. На предматчевом взвешивании выяснилось, что Мартиросян несколько потяжелел. И все равно оказался легче Головкина (72,4 против 72,6 кг).

Эксперты считали этот бой проходным для чемпиона, прогнозируя его досрочную победу раньше середины 12-раундовой дистанции. Никто не верил, что американский армянин сможет составить звезде сколько-нибудь достойную конкуренцию. Специализированный портал BoxRec поставил поединку лишь три звезды из пяти (в предыдущий раз такое случалось с Головкиным в марте 2013 году при встрече с японцем Нобухиро Исидой), а гарантированный гонорар казахстанца получился самым низким за последние три года – лишь $1 млн.

Тем не менее, поначалу Мартиросян не оробел перед именитым противником, пытался отвечать атакой на атаку, был активен и достаточно быстр.

Впрочем, его порыв быстро убавили меткие удары от Головкина.

Все завершилось в середине второго раунда, когда фаворит точно попал в челюсть и принялся добивать у канатов. Мартиросян упал, не сумев подняться до окончания отсчета рефери Джека Рейсса. 38-я победа Головкина получилась из серии – «даже не вспотел».

После боя триумфатор первым делом поздравил всех с «Синко де Майо».

«Это большой день и большой подарок публике, — заявил Головкин, слова которого приводит vesti.kz. — Я счастлив вернуться, вернуться в реальность. Спасибо моей команде. Я дал Ванесу слишком много свободы в первом раунде. Но это настоящий бой, а не игра. В первом раунде я прочувствовал свою дистанцию и силу. Я понял, что все может закончиться уже во втором раунде».

Высказался чемпион и по поводу перспектив реванша с Альваресом.

«Конечно, я хочу этот бой, — подчеркнул он. — Я готов, готов драться в сентябре, в любой другой день. Ситуация вокруг допинга Альвареса?

Слушайте, я уже говорил это не раз и повторю. Я чистый, настоящий боец и готов драться. А допинг — это его проблема».

Respect boxing

Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing)

Мартиросян отдал должное ударной мощи Головкина, сравнив его решающую атаку со столкновением с поездом.

«Головкин — просто адский панчер, — признал проигравший. — Каждый его удар был с одной и той же силой. Простой сказался на мне, но Головкин удивил меня свой силой. Это было похоже на то, будто я попал под поезд. И таким был не один его удар, а все. Так жестко меня еще никто не бил».

Любопытно, что по итогам первого раунда судьи отдали предпочтение Мартиросяну со счетом 10-9.

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