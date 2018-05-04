Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина

«Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 3:1 (счет в серии – 2-2)

Уже ставшее классическим противостояние «Питтсбурга» и «Вашингтона» продолжает дарить болельщикам драму, интригу и сюжеты. Выиграв первый выездной поединок, «Кэпиталз» могли действовать чуть раскрепощеннее в четвертой встрече серии: победа давала им «матчбол» в преддверии домашнего пятого поединка.

Главный тренер «столичных» Барри Троц столкнулся с проблемой из-за дисквалификации Тома Уилсона на три встречи за грязный силовой прием в третьей игре серии. Его в первом звене заменил Деванте Смит-Пелли.

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У «Пингвинз», напротив, ситуация была благоприятная. Вслед за пропустившим первые два акта противостояния и вернувшегося к домашней части серии Евгением Малкиным в строй вошел и не игравший во всех трех стартовых поединках шведский форвард Карл Хагелин.

В напряженной борьбе первый период никому не принес успеха, а в середине второго соперники обменялись шайбами неудержимого американского нападающего «Пенс» Джейка Гюнцеля и Ти Джея Оши, одним из ассистентов которого выступил Евгений Кузнецов, достигший отметки в пять передач в текущем плей-офф.

Оши, правда, успел побывать и в качестве антигероя, отправившись в концовке игрового отрезка в штраф-бокс, за что его команда и поплатилась.

Малкин втащил шайбу в чужую зону, и там «пингвины» прочно расположились, оказывая давление на ворота Брэйдена Холтби. Крис Летанг и Фил Кессел перепасовывались друг с другом, пока последний не нашел на пятаке шведа Патрика Хорнквиста.

У форварда не получилось переиграть в Холтби в ближнем бою, но он не стал до упор ломиться в закрытую дверь и сделал хитрющий пас себе за спину на дежурившего там Малкина. Бросок россиянина оказался не самым лучшим и цели не достиг, однако Джино не растерялся и сыграл в прыжке на добивании.

Арбитры долго просматривали эпизод на предмет того, пересекла ли шайба линию ворот. Как признался после матча сам Маклин, он сначала думал, что нет и корил себя за упущенную прекрасную возможность.

Однако замедленные повторы подтвердили взятие ворот, после чего Троц взял челлендж на предмет атаки на вратаря, только лишивший в конечном счете «Вашингтон» тайм-аута.

В заключительной трети поединка Овечкину и Ко надо было отыгрываться, но хозяева сыграли так четко, что весь «Вашингтон» смог организовать за 20 минут только три броска в створ ворот Мэтта Мюррея, с которыми тот легко справился.

Самым опасным из них был выстрел от синей линии Дмитрия Орлова за девять с небольшим минут до финальной сирены, но его молодой голкипер отразил щитком.

А вот Овечкин вообще не отметился в этой встречи бросками в створ, прервав свою результативную серию в плей-офф, насчитывавшую до того четыре встречи.

Когда Холтби был заменен на шестого полевого игрока, «Питтсбург» смог поставить в матче точку – Джейк Гюнцель оформил дубль, а капитан Сидни Кросби сделал второй результативный пас за вечер.

Равновесие в серии восстановилось, и пятая игра теперь состоится в Вашингтоне. Ее победитель получит очень важное, хотя и пока не решающее преимущество. В качестве затравки к этой битвы случилась драка Оши с защитником «Пенс» Крисом Летангом в концовке третьего периода.

«Виннипег Джетс» – «Нэшвилл Предаторз» – 1:2 (счет в серии – 2-2)

Сравнялся счет и в шикарной серии на Западе, где в борьбе за звание лучшей команды Центрального дивизиона сошлись обладатель «Президентс трофи» этого сезона «Нэшвилл» и закончивший регулярный чемпионат на итоговом втором месте «Виннипег».

Перед второй игрой в Канаде «Предаторз» уступали в серии со счетом 1-2, и этот момент был критическим, поскольку «Джетс» очень хороши в родных стенах, а с 1-3 вылезти было бы очень сложно.

К четвертому поединку противостояния у «Нэшвилла» вернулся в строй пропустивший 17 матчей защитник Янник Вебер, а автора победной шайбы во втором овертайме второго матча Кевина Фиалу по тренерскому решению заменил другой защитник Райан Хартман.

При этом у «реактивщиков» вышел на лед пропустивший три стартовых матча битвы этих команд Джоэль Армия.

Решение Питера Лавиолетта оказалось пророческим: именно Хартман открыл счет в матче в конце первого периода.

Упрочил перевес гостей ближе к концу второй 20-минутки защитник Пи Кей Суббан. Ассистировавшие ему Филип Форсберг и Райан Джохансен продлили свои результативные серии (1+5 и 2+3 соответственно) до трех матчей.

В третьем периоде «Джетс» давили, но все, чего им удалось добиться, гол Патрика Лайне на последней минуте. Серия возвращается в Нэшвилл при равенстве побед, и, кажется, дело дойдет в итоге до седьмого матча.

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