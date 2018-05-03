Первый ЧМ Воробьева: без обновления и задач

Латвия не у дел

На проведение чемпионата мира по хоккею в 2018 году претендовали две страны, но на конгрессе Международной хоккейной федерации (ИИХФ) преимущество Дании над Латвией было подавляющим – 95 голосов против 12-ти.

Для скандинавской страны этот мировой форум станет первым, на котором она выступит в качестве хозяйки.

Матчи турнира примут два города – Копенгаген и Хернинг. На групповом этапе в столице будет сражаться восьмерка под литерой «А», подгруппа В разберется во втором городе. Первая и вторая ее команды и свои четвертьфиналы проведут в Хернинге, а все остальные матчи форума состоятся в главном городе Дании.

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Столичная «Роял Арена», где будут разыграны медали, вмещает 12 500 зрителей, но и «Йюске-банк-боксе» в Хернинге не особенно уступает – на его трибунах могут разместиться разом 11 000 человек.

Россия без задач

Для сборной России чемпионат мира, с одной стороны, является переходным и не особенно важным, поскольку проходит в год Олимпиады, ради победы в которой было сделано столько всего.

Цель достигнута, и теперь руководству российского хоккея не приходится отчитываться за ее цену (коей, например, стала деградация Континентальной хоккейной лиги как конкурентного соревнования).

Нет никаких особенных задач и перед сборной России на предстоящем чемпионате мира. Выиграет – отлично, возьмет медали – тоже здорово, проиграет – да какая разница, ведь в этом году выиграна Олимпиада.

С другой стороны, это будет первый крупный турнир для Ильи Воробьева в качестве главного тренера национальной команды. И пусть перед должностью специалиста и значится приставка «исполняющий обязанности», всем понятно, что это временный «гриф».

Коли уж Воробьев сменил Олега Знарка и на посту главного тренера санкт-петербургского СКА, базового клуба сборной, никуда она от специалиста не денется, какой бы результат он не выдал на-гора на чемпионате мира.

Старая-новая команда

В сложившихся условиях было бы логично увидеть эксперименты с составом. Тренер мог бы посмотреть на новые имена, а болельщики увидели бы, что свежего Воробьев принесет в управление главной командой страны (если оставить за скобками СКА).

На деле же мы получили очень странную версию команды. В ней 14 олимпийских чемпионов Пхенчхана и почти нет молодежи (другие сборные не стесняются везти игроков, выступавших на молодежном чемпионате мира).

Опять костяк команды составляют хоккеисты СКА и ЦСКА, причем их меньше чем на Олимпиаде только потому, что есть еще и несколько хоккеистов из-за океана. Причем для тренерского штаба оказалось не важно, как в НХЛ играли игроки, иначе чем объяснить приглашение проведшего невнятный сезон Никиты Сошникова?

Ну а отсутствие в сборной хоккеистов только что выигравшего Кубок Гагарина «Ак Барса» – это и вовсе походит на фарс. Как и объяснения Воробьева, что те, мол, устали физически и эмоционально.

Кроме хоккеистов СКА и ЦСКА, на чемпионат мира вызваны четыре игрока, выступавшие в прошлом сезоне за другие команды, при этом Алексей Бывальцев уже оформил переезд из «Амура» в Санкт-Петербург, а омичу Игорю Михееву, по слухам, это еще предстоит.

Василий Кошечкин был основным вратарем на Олимпийских играх, а Алексей Береглазов также представляет «Магнитку», с которой несколько лет до увольнения в этом сезоне работал Воробьев.

В общем, состав красноречиво говорит о том, что никакой перестройки в сборной нет и не планируется, по крайней мере, прямо сейчас. Ну и генеральная линия с базовыми клубами для национальной команды остается на том же уровне, что и раньше.

Хочешь играть в КХЛ и сборной России – добро пожаловать на берега Невы или, на худой конец, Москвы-реки.

Сильные соперники

Если обычно постолимпийский чемпионат мира получается странным из-за нежелания лететь на турнир энхаэловцев из топ-сборных, то теперь все будет наоборот.

Пропустив из-за решения Гэри Бэттмена и владельцев клубов Олимпиаду, вылетевшие из Кубка Стэнли звезды во главе с Конором Макдэвидом с удовольствием сорвались в Европу.

В Дании нас ждет очень интересный и качественный турнир, в котором России, не досчитавшейся очень многих игроков из-за океана, на которых рассчитывал тренерский штаб, будет крайне непросто.

Расписание

Российская сборная сыграет на чемпионате мира в группе А, где нет североамериканцев и финнов, зато представлены Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия, Австрия и Франция.

Именно матч с французами откроет турнир в Копенгагене 4 мая, хотя внимание основной массы болельщиков в это время будет приковано к Хернингу, где параллельно стартует дерби США – Канада.

Дальше команду Воробьева ждут поединки с Австрией и Белоруссией, а затем последовательно предстоит встретиться с Чехией, Швейцарией, Словакией и, на сладкое, Швецией.

Групповой этап завершится 15 мая, а с 17 по 20 пройдут игры плей-офф. Чтобы весь турнир провести в Копенгагене, не совершая перелет ради одного четвертьфинала в Хернинг, нашей команде необходимо финишировать в своей восьмерке на первом или втором месте.

Кого ждать из-за океана

В этом году тренерский штаб нашей команды пока как-то не смотрит за океан в надежде на играющих в Кубке Стэнли прямо сейчас.

Нет разговоров ни про десант из «Тампы», ни про бригаду из «Вашингтона», ни про бьющегося с ней в составе «Питтсбурга» Евгения Малкина.

В предварительную заявку нашей команды на турнир вошли 26 игроков, и кого-то точно отцепят, поскольку нельзя заявить более 25-ти человек.

Впрочем, минимальный размер заявочного списка – 17 игроков. Если Воробьев не выберет всю квоту сразу, значит, нет-нет, а о Никите Кучерове, Михаиле Сергачеве, Андрее Василевском, Александре Овечкине, Евгении Кузнецове, Дмитрии Орлове, Алексее Емелине из «Нэшвилла» и Малкине он все-таки задумывается.

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