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Первый ЧМ Воробьева: без обновления и задач

4 мая сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира в Дании

Никита Гусев (на переднем плане) должен стать одним из лидеров сборной России на первом чемпионате... РИА Новости
Никита Гусев (на переднем плане) должен стать одним из лидеров сборной России на первом чемпионате мира под руководством Ильи Воробьева
4 мая в датских Копенгагене и Хернинге стартует 82-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин. Обычно в год Олимпийских игр мировые форумы получаются хаотичными и малозначимыми, но в этот раз все иначе: отсутствие в Пхенчхане игроков НХЛ перевернуло с ног на голову иерархию турниров сборных, и теперь мировой форум для многих станет главным соревнованием среди стран в 2018 году.

Латвия не у дел

На проведение чемпионата мира по хоккею в 2018 году претендовали две страны, но на конгрессе Международной хоккейной федерации (ИИХФ) преимущество Дании над Латвией было подавляющим – 95 голосов против 12-ти.

Для скандинавской страны этот мировой форум станет первым, на котором она выступит в качестве хозяйки.

Матчи турнира примут два города – Копенгаген и Хернинг. На групповом этапе в столице будет сражаться восьмерка под литерой «А», подгруппа В разберется во втором городе. Первая и вторая ее команды и свои четвертьфиналы проведут в Хернинге, а все остальные матчи форума состоятся в главном городе Дании.

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Столичная «Роял Арена», где будут разыграны медали, вмещает 12 500 зрителей, но и «Йюске-банк-боксе» в Хернинге не особенно уступает – на его трибунах могут разместиться разом 11 000 человек.

Россия без задач

Для сборной России чемпионат мира, с одной стороны, является переходным и не особенно важным, поскольку проходит в год Олимпиады, ради победы в которой было сделано столько всего.

Цель достигнута, и теперь руководству российского хоккея не приходится отчитываться за ее цену (коей, например, стала деградация Континентальной хоккейной лиги как конкурентного соревнования).

Нет никаких особенных задач и перед сборной России на предстоящем чемпионате мира. Выиграет – отлично, возьмет медали – тоже здорово, проиграет – да какая разница, ведь в этом году выиграна Олимпиада.

С другой стороны, это будет первый крупный турнир для Ильи Воробьева в качестве главного тренера национальной команды. И пусть перед должностью специалиста и значится приставка «исполняющий обязанности», всем понятно, что это временный «гриф».

Коли уж Воробьев сменил Олега Знарка и на посту главного тренера санкт-петербургского СКА, базового клуба сборной, никуда она от специалиста не денется, какой бы результат он не выдал на-гора на чемпионате мира.

Старая-новая команда

В сложившихся условиях было бы логично увидеть эксперименты с составом. Тренер мог бы посмотреть на новые имена, а болельщики увидели бы, что свежего Воробьев принесет в управление главной командой страны (если оставить за скобками СКА).

На деле же мы получили очень странную версию команды. В ней 14 олимпийских чемпионов Пхенчхана и почти нет молодежи (другие сборные не стесняются везти игроков, выступавших на молодежном чемпионате мира).

Опять костяк команды составляют хоккеисты СКА и ЦСКА, причем их меньше чем на Олимпиаде только потому, что есть еще и несколько хоккеистов из-за океана. Причем для тренерского штаба оказалось не важно, как в НХЛ играли игроки, иначе чем объяснить приглашение проведшего невнятный сезон Никиты Сошникова?

Ну а отсутствие в сборной хоккеистов только что выигравшего Кубок Гагарина «Ак Барса» – это и вовсе походит на фарс. Как и объяснения Воробьева, что те, мол, устали физически и эмоционально.

Кроме хоккеистов СКА и ЦСКА, на чемпионат мира вызваны четыре игрока, выступавшие в прошлом сезоне за другие команды, при этом Алексей Бывальцев уже оформил переезд из «Амура» в Санкт-Петербург, а омичу Игорю Михееву, по слухам, это еще предстоит.

Василий Кошечкин был основным вратарем на Олимпийских играх, а Алексей Береглазов также представляет «Магнитку», с которой несколько лет до увольнения в этом сезоне работал Воробьев.

В общем, состав красноречиво говорит о том, что никакой перестройки в сборной нет и не планируется, по крайней мере, прямо сейчас. Ну и генеральная линия с базовыми клубами для национальной команды остается на том же уровне, что и раньше.

Хочешь играть в КХЛ и сборной России – добро пожаловать на берега Невы или, на худой конец, Москвы-реки.

Сильные соперники

Если обычно постолимпийский чемпионат мира получается странным из-за нежелания лететь на турнир энхаэловцев из топ-сборных, то теперь все будет наоборот.

Пропустив из-за решения Гэри Бэттмена и владельцев клубов Олимпиаду, вылетевшие из Кубка Стэнли звезды во главе с Конором Макдэвидом с удовольствием сорвались в Европу.

В Дании нас ждет очень интересный и качественный турнир, в котором России, не досчитавшейся очень многих игроков из-за океана, на которых рассчитывал тренерский штаб, будет крайне непросто.

Расписание

Российская сборная сыграет на чемпионате мира в группе А, где нет североамериканцев и финнов, зато представлены Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия, Австрия и Франция.

Именно матч с французами откроет турнир в Копенгагене 4 мая, хотя внимание основной массы болельщиков в это время будет приковано к Хернингу, где параллельно стартует дерби США – Канада.

Дальше команду Воробьева ждут поединки с Австрией и Белоруссией, а затем последовательно предстоит встретиться с Чехией, Швейцарией, Словакией и, на сладкое, Швецией.

Групповой этап завершится 15 мая, а с 17 по 20 пройдут игры плей-офф. Чтобы весь турнир провести в Копенгагене, не совершая перелет ради одного четвертьфинала в Хернинг, нашей команде необходимо финишировать в своей восьмерке на первом или втором месте.

Кого ждать из-за океана

В этом году тренерский штаб нашей команды пока как-то не смотрит за океан в надежде на играющих в Кубке Стэнли прямо сейчас.

Нет разговоров ни про десант из «Тампы», ни про бригаду из «Вашингтона», ни про бьющегося с ней в составе «Питтсбурга» Евгения Малкина.

В предварительную заявку нашей команды на турнир вошли 26 игроков, и кого-то точно отцепят, поскольку нельзя заявить более 25-ти человек.

Впрочем, минимальный размер заявочного списка – 17 игроков. Если Воробьев не выберет всю квоту сразу, значит, нет-нет, а о Никите Кучерове, Михаиле Сергачеве, Андрее Василевском, Александре Овечкине, Евгении Кузнецове, Дмитрии Орлове, Алексее Емелине из «Нэшвилла» и Малкине он все-таки задумывается.

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