Открытие рынка КХЛ: СКА потратил 100 миллионов

СКА погулял на сотню

Санкт-петербургский СКА с пользой провел День международной солидарности трудящихся и на славу поработал на рынке.

Анонсировавшийся переход в команду, которую теперь возглавляет исполняющий обязанности главного тренера сборной страны Илья Воробьев, лучшего бомбардира хабаровского «Амура» Алексея Бывальцева теперь оформлен официально.

Нападающий, ставший в минувшем сезоне лучшим бомбардиром «Амура» с 43 (19+24) очками в 56 матчах, готовящийся к чемпионату мира, заработает за два сезона 75 млн рублей по контракту с питерским клубом.

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«Естественно, без моего согласия не обошлось. Долго думал и принял решение в пользу питерских армейцев, — цитирует Бывльцева «Спорт-Экспресс».

— Мне всего 24 года, я хочу расти и прогрессировать. Думаю, в СКА, базовом клубе сборной, я буду совершенствоваться и прибавлять с каждым днем».

Вместе с ним из Хабаровска в Северную столицу перебирается другой важный для «Амура» нападающий Олег Ли. Размер компенсации за двух хоккеистов, на которых претендовал также магнитогорский «Металлург», составит 100 млн рублей.

Не обошлось для СКА и без потери: основной голкипер команды финн Микко Коскинен пошел на понижение зарплаты (особенно с учетом налогов), чтобы отправиться в НХЛ, и заработает $2 млн по контракту с «Эдмонтон Ойлерз» и получит еще полмиллиона в качестве подписного бонуса.

На берегах Невы Коскинен зарабатывал $2,6 млн, при этом его контракт был составлен в рублях, чего, конечно, не будет за океаном.

Время найти Коскинену замену еще достаточно, но не стоит забывать, что у СКА есть еще Игорь Шестеркин, который в составе сборной России готовится к чемпионату мира по хоккею, пусть и в качестве номинально третьего номера.

Активный «Салават»

Активно включился в работу с первого дня рынка уфимский «Салават Юлаев». В клубе были крайне недовольны поражением от челябинского «Трактора» в, пожалуй, самой драматичной серии Кубка Гагарина-2018.

В полуфинале Востока уфимцы уступили сопернику в семи встречах, из-за чего в финале конференции мы не увидели знаменитого «зеленого дерби», которое наверняка сделало бы путь «Ак Барса» к Кубку Гагарина посложнее.

В итоге в новый сезон «Салават Юлаев» войдет с новым тренером: Николай Цулыгин сменил на посту рулевого финна Эркку Вестерлунда.

И в первый день мая уфимцы развернули масштабную деятельность по обновлению состава, подписав почти с десяток игроков.

Пожалуй, главной новостью стал трейд финского голкипера «Амура» Юхи Метсолы. Совершен обмен был, по традиции КХЛ, на денежную компенсацию.

Также в Уфу из Омска переезжают Дмитрий Кугрышев и Петр Хохряков, пополнит состав команды экс-московский армеец Владимир Жарков, усилит оборону жесткий защитник-домосед Сергей Терещенко, выигравший два Кубка Гагарина с «Магниткой», а также пополнят ряды молодые Петр Шэн из «Мамонтов Югры» и Марк Рубинчик из «Саскатун Блэйдз» в Западной хоккейной лиги (WHL).

В свою очередь «Салават Юлаев» сообщил об уходе из команды нападающего Дмитрия Саюстова и защитника Александра Логинова. Также клуб покидают Денис Безруков, Владислав Власов, Егор Залитов, Ранис Миргалиев, Алексей Платонов, Александр Ренев, Егор Сорокин и Эрик Хасанов.

Квалификационные предложения приняли три молодых хоккеиста – Ильдар Абдеев, Михаил Котляревский и Павел Синявский.

Еще шесть хоккеистов получили квалификационные предложения и выходят на рынок в статусе ограниченно свободных агентов: Илья Баранов, Владимир Бобылев, Антон Пачин, Артем Пименов, Павел Хомченко и Кирилл Цулыгин.

Точечный «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс», несколько сенсационно выигравший Кубок Гагарина, пока работает на рынке осторожно.

Главной новостью из команды Зинэтулы Билялетдинова стало продление на два года контракта с основным голкипером команды Эмилем Гариповым, которого слухи сватали в Национальную хоккейную лигу.

Напротив, казанцы сами вернули из-за океана российского защитника Андрея Педана. Жесткий оборонец, способный при необходимости выйти на позиции центрального нападающего, этот сезон провел в системе «Питтсбург Пингвинз», но играл только за фарм-клуб, так и не получив шансов в основной команде.

До того Педан несколько лет принадлежал «Ванкувер Кэнакс», где получил считанное число шансов в НХЛ, в основном выступая за фарм-клуб «косаток».

Скрытые аренды и другое

Не обошлось в первый день работы рынка и без так называемой «скрытой аренды». Из нее в ЦСКА вернулся игравший за «Сочи» Артем Чмыхов. Ну а «Спартак» за пресловутую денежную компенсацию вернул из «Нефтехимика» голкипера Андрея Макарова.

Также СКА вернул из московского «Спартака» нападающего Александра Дергачева, а красно-белые, расставшись с большим количеством отпущенных в свободное плавание игроков, еще и обменяли форварда Артема Подшендялова в «Сочи» на защитника Руслана Педана.

Магнитогорский «Металлург» сразу же компенсировал потерю Терещенко, подписав шведа с белорусскими корнями Макима Матушкина. В прошлом сезоне он выступал за финский «Эссят» и набрал за него 39 (13+26) очков!

Ярославский «Локомотив» усилился форвардом новосибирской «Сибири» Степаном Санниковым, набравшим в прошлом чемпионате 26 (10+16) очков в 50-ти проведенных матчах.

Тихий рынок

В целом первый день рынка в Континентальной хоккейной лиге получился, наверное, самым небогатым на громкие сделки за последние десять лет.

Пока не спешат заключать соглашения с новыми клубами главные доступные звезды, среди которых выделяются голкипер «Сибири» Александр Салак, форвард «Барыса» Найджел Доус, нападающий СКА Вадим Шипачев и блестяще проявивший себя в серии против СКА капитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий.

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