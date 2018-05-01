Шахматы под санкциями: атака на Илюмжинова

Швейцарский банк отказался сотрудничать с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) из-за санкций США, введенных против президента организации, — россиянина Кирсана Илюмжинова. По крайней мере, так уверяет газета Financial Times, которая ссылается на письмо исполнительного директора ФИДЕ Найджела Фримена, обращенное к Илюмжинову.

В своем послании чиновник писал, что за последние полмесяца федерация провела переговоры с четырьмя швейцарскими банками, и все они отказались от сотрудничества, мотивируя свое решение тем, что глава ФИДЕ все еще находится под санкциями США.

Кроме того, Фримен заявил, что 18 банков в Женеве и Лозанне отказались даже от встречи с представителями спортивной организации. Чиновники пытались начать переговоры с румынскими и грузинскими банками, но и это ни к чему не привело.

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Сам Илюмжинов 27 апреля заявлял, что, получив известие об одном отказе сотрудничать, федерация «сделала два запроса — в другой швейцарский банк и Банк Америки, и они оказались готовы принять счета». Напомним,

функционер попал в санкционный список США в ноябре 2015 года из-за подозрений в поддержке режима Башара Асада.

Американские власти предположили, что Илюмжинов каким-то образом оказывал помощь сирийскому правительству и запрещенной в России группировке «Исламское государство» в сделках по продаже нефти.

Должно быть, глава ФИДЕ попал в этот «черный» список за компанию с банком «Русский финансовый альянс», который был также обвинен США в махинациях с нефтью. Дело в том, что Илюмжинов владеет пакетом акций этого банка. Любопытно, что

чиновнику удалось выиграть несколько судов против изданий, которые упоминали его якобы существующую преступную связь с Сирией:

агентство Reuters выплатило Илюмжинову £50 тыс. за оскорбление чести и достоинства, британское издание The Week тоже раскошелилось на неплохую сумму — чиновник не стал раскрывать размер компенсации, а газета Washington Times принесла ему официальные извинения.

Однако победы в суде, видимо, не кажутся банкам стоящим аргументом, когда на другой чаше весов находятся санкции США. В итоге швейцарский банк, который являлся расчетным для ФИДЕ, принял решение закрыть ее счета.

О подобных планах говорилось еще в феврале 2018 года, однако угрозы тогда не были воплощены в жизнь.

«Два месяца назад появлялись фейковые сообщения о том, что швейцарские банки заморозили счета из-за того, что я под санкциями. Я тогда сказал, что это фейк, — говорил Илюмжинов в апреле.

— Два месяца прошло, никакие счета не заморожены. Все мероприятия ФИДЕ проведены, включая претендентский турнир в Берлине, где победил Фабиано Каруана. Можете спросить у него, у Сергея Карякина, у Владимира Крамника. Все, включая арбитров, получили призовые».

Однако, судя по всему, банк все-таки решил порвать связи с ФИДЕ. По информации газеты Financial Times, финансовая организация еще 20 февраля предупреждала о том, что собирается закрыть счета федерации именно 30 апреля.

Функционеры пытались уговорить банк продлить сотрудничество до осени 2018 года, когда состоятся выборы нового президента Международной шахматной федерации и Илюмжинов может быть смещен,

однако их попытки не увенчались успехом.

Из-за сложностей с финансовой частью работы организации президентский совет ФИДЕ настоятельно попросил Илюмжинова уйти в отставку. 14 членов совета высказались за подобное развитие событий при всего одном голосе против.

На сайте федерации даже появлялось официальное сообщение о том, что россиянин якобы объявил о своем решении покинуть пост на заседании президентского совета в Афинах.

Тем не менее Илюмжинов вскоре опроверг эту информацию, поставив ФИДЕ в крайне неловкое положение:

«Я не знаю, откуда появляются новости о том, что я подал в отставку. Это, видимо, кто-то решил пошутить или выдает желаемое за действительное. Такой вопрос на заседании президентского совета не поднимался».

Россиянин также заявил, что доработает свой президентский срок до конца, а затем баллотируется на новый.

«Не дождутся моей отставки! Я не собираюсь в отставку. Заявление президентского совета ФИДЕ направлено на то, чтобы выбить меня из президентской гонки.

Я буду баллотироваться. Если я предполагал перед выборами посетить 30-40 стран, то теперь посещу 70-80 стран.

Это заявление еще больше меня подстегнуло. Я буду еще больше ездить и пропагандировать всю абсурдность этой санкционной политики одной из стран», — передает слова Илюмжинова РИА «Новости».

Кроме того, чиновник назвал негативное влияние санкций США вмешательством во внутренние дела ФИДЕ и добавил, что спорт должен быть вне политики.

В настоящее время россиянин отстранен от занимаемой должности единогласным решением исполнительного комитета Международной шахматной федерации, а его обязанности исполняет заместитель Георгиос Макропулос.

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