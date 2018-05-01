Ходоки у Чегина: в легкой атлетике назревает скандал

28 апреля появилась информация о том, что пожизненно дисквалифицированный российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин появился на тренировке российских ходоков.

Реклама

На фоне до сих пор не снятого Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), данная новость сразу же привела к обострению ситуации вокруг российского спорта.

В данный момент российские легкоатлеты вынуждены запрашивать специальные разрешения на участие в международных соревнованиях и выступать в них, в случае полученного допуска, под нейтральным флагом.

Ситуация потребовала оперативной реакции от главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, отметившим, какую работу по борьбе с допингом проводит его ведомство, и выразившим обеспокоенность возможным участием Чегина в тренировке сборной страны по спортивной ходьбе.

«ВФЛА проводит большую работу по реформированию российской легкой атлетики, акцент делается и на проблемы антидопинга. Вся эта деятельность направлена на одно – восстановление ВФЛА и снятие запрета на участие в международных стартах наших спортсменов, — рассказал Шляхтин в интервью ТАСС.

— Мы работаем, достигаем определенных успехов, но раз от раза сталкиваемся с подобными случаями. Не могу сказать, что опускаются руки, нет, но, хочется отметить, что

пока наши тренеры и спортсмены не изменят ментальность, сколько бы ни работала ВФЛА, результата не будет.

Обращаюсь ко всем, надо одуматься и стать осознанными и помочь нам, нельзя «наступать на грабли».

К делу подключилось и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), оперативно начавшее проверку и расследование по факту возможного участия Чегина в тренировках сборной.

«В настоящий момент Всероссийская федерация легкой атлетики продолжает реформы, и в частности в сфере антидопинга, необходимые для ИААФ и снятия запрета на участие в международных соревнованиях российских легкоатлетов.

Но, к сожалению, по-прежнему наблюдается недопонимание серьезности ситуации по взаимодействию с дисквалифицированными тренерами и спортсменами,

— говорится в заявлении.

ВФЛА просит вас обратить внимание на пункт 2.10 «Запрещенное сотрудничество» Всемирного антидопингового кодекса. Данный пункт содержит информацию о сотрудничестве спортсмена или иного лица, находящегося под юрисдикцией Антидопинговой организации в профессиональном или связанном со спортом качестве, с любым персоналом спортсмена, который отбывает срок дисквалификации.

Отметим, что спортсмену или иному лицу, замеченному в данном нарушении Всемирного антидопингового кодекса, может грозить дисквалификация.

Согласно данному пункту Всемирного антидопингового кодекса спортсмены и иные лица не должны работать с тренерами, инструкторами, врачами или иным персоналом спортсмена, которые отбывают дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых правил, или которые были признаны виновными по уголовному делу или в ходе дисциплинарного расследования в отношении допинга.

Напоминание данного пункта Всемирного антидопингового кодекса связано с полученной информацией о появлении 20 апреля 2018 года в месте проведения учебно-тренировочном сборе в Караколе (Киргизия) пожизненно дисквалифицированного за нарушение антидопинговых правил Виктора Чегина.

В настоящий момент ВФЛА проводит рабочую проверку по данному факту, о результатах которой будут проинформированы РУСАДА и ИААФ.

Всероссийская федерация легкой атлетики настоятельно просит всех спортсменов, тренеров и представителей региональных федерации обратить внимание на возможные факты запрещенного сотрудничества, предвидеть их и не допускать. Еще раз напоминаем, что такого рода запрещенное сотрудничество может поставить под угрозу выступление российских спортсменов в летнем сезоне 2018 года».

Новость о возможном новом выходе Чегина на авансцену не осталась незамеченной и самой ИААФ. В организации выразили серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией и тоже выпустили официальное заявление.

«Если подтвердится, что российские ходоки все еще работают с Виктором Чегиным, несмотря на особое предупреждение не делать этого после его пожизненной дисквалификации, то

получается, что никаких реальных изменений в антидопинговой культуре в российской легкой атлетике не произошло.

Трудно понять, как эти спортсмены могут получить допуск до международных соревнований, не поставив под сомнение их целостность.

Мы ждем от России полного сотрудничества в дисциплинарных делах по тем спортсменам, которые осознанно пошли на сотрудничество с отстраненным тренером», – говорится в заявлении специальной комиссии ИААФ по восстановлению ВФЛА.

В ИААФ сообщили, что сотрудничество с Чегином может повлиять на допуск российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

Интересно, что ранее такой допуск получили семеро российских ходоков: серебряный призер ЧМ-2017 Сергей Широбоков, а также Василий Мизинов, Сергей Шарыпов, Ольга Елисеева, Яна Смердова, Клавдия Афанасьева и Юлия Липанова.