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Малкин страдает, Овечкин побеждает

Как Овечкин помог «Вашингтону» сравнять счет в серии с «Питтсбургом»‍

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин празднует гол Reuters
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин празднует гол
«Вашингтон» во главе с Александром Овечкиным обыграл «Питтсбург» Евгения Малкина и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ (1-1). Ови забросил первую шайбу в матче уже на второй минуте и вошел в топ-5 российских игроков по количеству очков в Кубке Стэнли. После встречи Овечкин заявил, что его команда шла на эту игру, «как на войну», и теперь «все в ее руках». Малкин не принял участия в матче, так как по-прежнему страдает из-за травмы.

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина одержал уверенную победу над «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (4:1) и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ.

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Теперь на счету обоих клубов по одной победе (1-1). Напомним, в первом матче серии «Кэпиталз» уверенно обыгрывали соперника до самого третьего периода, а затем вдруг пропустили три шайбы за пять минут и в итоге уступили со счетом 2:3.

Казалось, что над «столичными» довлеет какой-то рок, который раз за разом выбивает команду из второго раунда плей-офф, а уж при встрече с «пингвинами» невезение «Вашингтона» достигает невероятных размеров — желто-черный клуб оставлял «Кэпс» за бортом Кубка Стэнли девять раз из десяти.

Однако в этом матче фортуна, видимо, решила вернуть должок «столичным».

Капитан коллектива Овечкин открыл счет уже на второй минуте встречи, завершив быструю контратаку четким броском с нескольких метров.

Этот гол стал для россиянина уже седьмым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Кроме того, заброшенная шайба принесла нападающему 101-е очко в 105 матчах, проведенных им в плей-офф НХЛ.

Теперь Александр располагается на пятом месте по результативным баллам в плей-офф среди всех россиян.

Первое место принадлежит Сергею Федорову (176 очков в 183 матчах), второе — Малкину (162 балла в 154 встречах), третье — Сергею Зубову (117 очков в 164 играх), а четвертое — Павлу Дацюку (113 пунктов в 157 матчах).

Больше результативными действиями в игре с «Питтсбургом» Овечкин не отметился, но и без его помощи «столичные» расправились с соперником, уже к началу второго периода сделав счет 3:0. Отличились Якуб Врана

...и Бретт Конноли.

А вот у «Питтсбурга» наступила сплошная черная полоса.

Едва команда пришла в себя после третьей пропущенной шайбы, как получил травму важнейший игрок обороны Брайан Дюмулин.

Защитника крепко зажали с двух сторон Овечкин с Томом Уилсоном, и на повторе показалось, что последний ударил Дюмулина в голову. Однако арбитры не заметили никакого нарушения правил и не стали наказывать Уилсона даже малым штрафом.

Но это был еще не конец. На 34-й минуте встречи Крис Летанг поднял дух своей команды, блестящим дальним броском сократив отставание в счете до двух голов (1:3).

В голову невольно полезли мысли о недавнем камбэке «пингвинов», и в ворота «Вашингтона» вскоре залетела вторая шайба — отличился Патрик Хернквист. Казалось, что «столичные» могут сейчас «посыпаться», однако на помощь им пришла судейская ошибка: после видеоповторов арбитры решили, что шайба не пересекла полностью линию ворот и оставили счет 3:1 в пользу «Кэпс».

Позднее болельщики «Питтсбурга» увеличили изображение, насколько это было возможно, и пришли к выводу, что снаряд все-таки зашел полностью за красную линию.

Но в суматохе матча судьи не разобрались в этом эпизоде, и было уже ничего не исправить. «Пингвинз» пытались спастись в концовке и сняли вратаря, добавив шестого полевого игрока, однако это привело только к голу Никласа Бекстрема в пустые ворота — 4:1.

После встречи капитан «Вашингтона» Овечкин не скрывал радости от добытой победы и своего гола.

«Я забросил важнейшую шайбу. Все помнят, что случилось в прошлом матче, в котором мы вели 2:0, а потом проиграли.

Нам противостоит опытная команда, которая никогда не сдастся и не позволит обыграть себя малой кровью. Каждую победу придется заработать, — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ. — Это была невероятно важная игра для нас и жизненно необходимая победа.

Все сегодня были очень заряжены, шли, как на войну. Нас тяжело остановить, когда мы так играем.

Все в наших руках в этой серии».

Следующий матч состоится в ночь на 2 мая на домашней арене «Питтсбурга». В этой встрече, наконец, выйдет на лед Малкин, который пропустил первые два матча с «Вашингтоном» из-за травмы нижней части тела.

Другие матчи

«Нэшвилл Предаторз» — «Виннипег Джетс» — 5:4 (ОТ)

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