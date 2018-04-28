«У нас травмированы хоккеистов 50 или больше»

Сборная России по хоккею после назначения Ильи Воробьева исполняющим обязанности главного тренера потерпела поражения во всех пяти матчах на двух этапах Евротура.

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28 апреля национальная команда во в целом равном матче была бита в Стокгольме хозяевами Шведских игр. «Тре крунур» смогли открыть счет в конце первого периода, а ключевым отрезком стала концовка второй 20-минутки, когда скандинавы дважды огорчили Василия Кошечкина в течение минуты, создав себе ключевой задел.

«Спасибо, что напомнили про пятое поражение подряд, я в курсе. Сами знаете, как и из чего мы сейчас все собираем, так что эти игры Евротура надо расценивать в большей степени как подготовку, — цитирует «Р-Спорт» Воробьева.

— Много ребят в разной форме у нас, сложный такой снежный ком набежал. Подводим ребят к единой форме, но это процесс. Мы проиграли из-за личных ошибок, это не системные ошибки.

Просто класс такой у шведов, что они наказывают даже за половину ошибки, так и произошло».

Исполняющий обязанности главного тренера рассказал о проблемах с составом национальной команды, оставившей в Москве несколько важных травмированных игроков, включая Павла Дацюка, Никиту Гусева и Кирилла Капризова, а также до сих пор не дождавшейся многих важных энхаэловцев.

«Не было выхода у нас, кроме как ставить уже сегодня в состав Анисимова, Андронова, Киселевича. Потому что завтра игра, еще два дня – и мы уже летим в Данию, — поведал Воробьев.

— Порадовало сегодня, что ребята не бросили играть в третьем периоде. А так, есть разочарование от некоторых ребят, от кого мы ждали большего.

Мы недовольны, что Галиев, Ткачев и Сошников пропустили два гола сегодня. Ребята выжаты после финала КХЛ, завтра будут изменения. Чисто физически им тяжело, завтра сыграет большинство из тех, кто сегодня не был в заявке».

В третьем периоде игра у России не получалась, но команда именно в заключительном отрезке смогла отквитать одну шайбу. Отличившийся молодой нападающий Алексей Бывальцев после игры рассказывал не о голе, а о своем будущем. Ожидается, что он в ближайшее время пополнит ряды санкт-петербургского СКА.

«Нет, я еще не попрощался с Хабаровском, но в скором времени, конечно, сделаю обращение для болельщиков «Амура», – сказал Бывальцев.

Один из немногих добравшихся до расположения сборной игроков НХЛ Артем Анисимов из «Чикаго Блэкхоукс», игравший впервые после окончания регулярного чемпионата за океаном, рассказал, что игра со шведами далась ему непросто.

«Конечно, тяжело. Последний раз 7 апреля играл. Но я тренировался. Только игровая практика – это совершенно другое, — рассказал Анисимов.

Хорошо игралось. В первом периоде тяжеловато было. Во втором уже вкатился и нормально все пошло. И хорошо, что вызвали. Я очень рад этому вызову.

Это честь – надевать свитер сборной России и представлять ее на международных турнирах. И всегда приятно».

На послематчевой пресс-конференции Воробьев развил тему кадровых проблем национальной команды.

«Эти этапы Евротура надо расценивать больше как подготовку. У нас по разным причинам много ребят в разной форме, некоторые только прибыли. Мы собираем, мы работаем, но это процесс.

Продолжим менять звенья по одной простой причине: ребята у нас — выжатые после финала, сейчас три игры за четыре дня.

Учитывая, что впереди чемпионат мира, они просто чисто физически не смогут сыграть. Даже сегодня шведы были быстрее. Это проблема, но мы её постараемся решить.

Телегин и Ничушкин травмированы. Как и ещё хоккеистов пятьдесят или больше. Чем богаты, тем и рады. Возьмем ли Бывальцева на чемионат мира в Дании? Посмотрим. Он играл и в первом звене, выполнял разные роли. Сегодня хорошо вошел в игру. Будем думать», — сказал Воробьев.

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