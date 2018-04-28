«Все было зря»: украинского борца не пустили в Россию

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк на своей странице в инстаграме заявил, что ему запретили выступать на чемпионате Европы 2018 года, который пройдет с 30 апреля по 6 мая в российском городе Каспийск.

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«Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме!Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря... В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя!

Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри «скребут кошки», мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции!»

— поделился своими эмоциями Беленюк.

Спортсмен не уточнил, по какой причине ему было запрещено принимать участие в континентальном первенстве.

Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 85 кг. В финале он уступил россиянину Давиду Чахветадзе. Также борец является двукратным чемпионом Европы и обладателем золотой награды мирового первенства.

14 марта министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому спортсменам запрещено принимать участие в соревнованиях, проходящих на территории России.

В распоряжении имелась ссылка на закон о реинтеграции Донбасса, по которому Российская Федерация объявлялась агрессором.

С критикой указа в начале апреля выступил сам Беленюк. Спортсмен опасался, что принятое министерством решение может поставить под вопрос участие борца на первенстве мира и Олимпийским играм.

«Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Иногда мы не в силах изменить политическую ситуацию, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время, — заявил атлет в интервью украинскому порталу XSport. — Теперь мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Из-за этого в свою очередь мы можем не отобраться на Олимпийские игры. Ситуация очень сложная».

Также после публикации распоряжения со специальным обращением выступил глава Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

«Как многие международные федерации, мы сталкиваемся с тем, что страны позволяют политике вмешиваться в спортивные соревнования. В случае с борьбой эта проблема существует среди наших ключевых партнеров.

Мы больше не можем позволять политическим неурядицам вторгаться на спортивную арену. Мы должны дать отпор любому противнику нашего спортивного сообщества, используя все имеющиеся у нас средства»,

— сказал Лалович.

В апреле Ассоциация спортивной борьбы Украины по итогам заседания исполкома приняла решение отправиться на чемпионат Европы, несмотря на постановление Министерства спорта.

По словам членов организации, решение было принято «с целью минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии».

В Ассоциации отметили, что принятое решение не является нарушением указа, так как 11 апреля Жданов подписал новое распоряжение. В нем сообщалось, что спортсменам запрещено получать финансирование из украинского бюджета на поездку в Россию. О полном запрете на участие в турнирах там не говорилось.

Финансовые расходы должна была оплатить Ассоциация, а ответственность за принятое решение взял на себя исполняющий обязанности главы организации Ростислав Щокин.

Позднее Жданов прокомментировал позицию Ассоциации спортивной борьбы Украины.

«Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу, поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории России.

Подчеркиваю — сути это решение не меняет», — написал Жданов в своем фейсбуке.

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