Рекордсмен Овечкин проиграл тени Малкина

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина совершил невероятный камбэк в первом раунде Кубка Стэнли против «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина: «столичные» проиграли два стартовых матча на своей площадке, а затем одержали четыре победы подряд.

Казалось, что теперь судьба просто обязана дать «Кэпс» небольшую передышку, однако во втором раунде они сразу попали на действующих обладателей Кубка Стэнли

(к тому же выигравших этот трофей три раза подряд) — «Питтсбург Пингвинз».

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В этой паре Овечкина ожидало упорное противостояние с еще одним соотечественником — Евгением Малкиным. Изрядный интерес к битве двух российских титанов подогревала и историческая составляющая: при Овечкине «Вашингтон» ни разу не преодолевал второй раунд плей-офф НХЛ, а вот «Питтсбург» Малкина регулярно проходил «столичных» на пути к трофею.

Однако в первой встрече заклятых врагов в Кубке Стэнли («пингвины» выбивали «Кэпиталз» девять раз из десяти) дуэль двух россиян все же не состоялась: Малкин получил травму нижней части тела и не попал в заявку, присутствуя на матче разве что незримой тенью своего авторитета.

А вот Ови сыграл в матче одну из самых ярких ролей, записав на свой счет гол и результативную передачу.

На стартовых секундах первого периода Александр получил шайбу в середине площадки и, несмотря на сопротивление защитника «пингвинов» Кристофера Летанга, точнейшим пасом вывел своего соотечественника Евгения Кузнецова один на один с вратарем — и тот не промахнулся.

Далее последовали 40 минут нервотрепки со штангами, сейвами и невероятными промахами, но счет на табло упрямо не хотел меняться.

Однако, стоило начаться третьему периоду, как на льду разыгралась настоящая голевая драма с печальным концом для «Вашингтона».

Впрочем, сначала о себе напомнил Овечкин: нападающий убежал в быструю контратаку вместе с другим россиянином Дмитрием Орловым, но решил не делиться шайбой с партнером и сам нанес идеальный бросок в дальнюю «девятку» — Мэтт Мюррей махнул «ловушкой» мимо.

Этот гол позволил Александру Великому набрать юбилейное 100-е очко в плей-офф НХЛ (52 гола + 48 передач) и стать первым игроком «Вашингтона» и шестым россияном в истории, которому покорилось подобное достижение.

Казалось, что «хэппи энд» для «Вашингтона» близок, но тут уже проснулся «Питтсбург».

Действующие обладатели Кубка Стэнли взвинтили темп до невозможности, и уже спустя две минуты после шайбы Овечкина Джастин Шульц нанес неприятный бросок по воротам «столичных», а на «пятачке» снаряд подправил в ворота Патрик Хернквист.

PATRIC HORNQVIST TIPS HOME A BEAUT! PENGUINS WITHIN 1!#ALLCAPS 2 - 1 #3elieve



(Game 1 of Series) pic.twitter.com/emJPDxMIBA — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 27 апреля 2018 г.

Никаких рекордных достижений при этом голе установлено не было, но после него

у желто-черных открылось второе дыхание, и они забросили еще две шайбы подряд, практически ровно выдержав интервал в две минуты между всеми голами.

Джейк Гюнцель выпилил красивую передачу через всю зону «Вашингтона» на Сидни Кросби, и тот вогнал шайбу в ближний угол — 2:2. Стоит отметить, что за секунду до гола снаряд катился прямо мимо Овечкина, но он каким-то невероятным образом пропустил его дальше.

SIDNEY CROSBY TIES IT UP FOR THE PENGUINS! WILD RIDE HERE IN WASHINGTON!#ALLCAPS 2 - 2 #3elieve



(Game 1 of Series) pic.twitter.com/dyePQfIpJv — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 27 апреля 2018 г.

Победный гол «Питтсбурга» записал на свой счет Гюнцель, подкарауливший шайбу на «пятачке» после дальнего выстрела Кросби.

Любопытно, что Сидни получил снаряд непосредственно от голкипера «Вашингтона» Брэйдена Холтби, когда тот пытался переправить шайбу вдоль борта своему защитнику, но в итоге снабдил им нападающего соперника.

SOMEHOW, THE PENGUINS LEAD! JAKE GUENTZEL REDIRECTS ONE HOME PAST HOLTBY AND IT'S 3-2 PENGUINS!#ALLCAPS 2 - 3 #3elieve



(Game 1 of Series) pic.twitter.com/2JMiqMB4Yb — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 27 апреля 2018 г.

«Столичные» так и не пришли в себя после трех голов «Питтсбурга» подряд и за оставшиеся 13 минут игры на своей площадке не сумели даже сравнять счет, чтобы перевести игру в овертайм.

После этого поражения возникло четкое ощущение дежавю: как и в двух первых матчах противостояния с «Коламбусом», «Вашингтон» начал встречу со счета 2:0 в свою пользу, но в концовке резко сбавил обороты и позволил сопернику отыграться.

«Я считаю, что «Вашингтон» провел достойный матч. У «Питтсбурга» было достаточно моментов, но Холтби был великолепен в воротах.

— Одна ошибка, один неприятный отскок — и соперник вернулся в игру. Вот и все. Мне больше нечего сказать», — заявил Овечкин после встречи.

А капитан «пингвинов» Кросби отметил сумасшедшую самоотдачу своей команды, совершившей камбэк.

«Хернквист великолепно сыграл, вернув нас в игру. Он провел сложный гол и взбодрил нас.

Когда мы проигрывали, все из кожи вон лезли, чтобы вернуться в игру. Мне показалось, что обеим командам удалось создать немало хороших моментов, и что игра была в целом равной.

Мы выглядели неплохо, но это всего лишь один матч. В любой серии плей-офф надо стремиться играть лучше в каждой следующей встрече, и это вызов, который стоит перед обеими командами», — цитирует Кросби официальный сайт клуба.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Питтсбурга», а следующая встреча команд состоится 29 апреля — снова на площадке «Вашингтона».

Стоит отметить, что это уже третье противостояние клубов Овечкина и Малкина в Кубке Стэнли подряд — причем именно во втором раунде. Ранее «пингвины» неизменно оказывались сильнее «столичных» и выигрывали трофей. Сумеет ли Александр Великий прервать эту неудачную серию в этом году — большой вопрос.

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