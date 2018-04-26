Прервали гимн: американские юниоры уничтожили россиян

Юниорская сборная России по хоккею потерпела болезненное поражение от команды США в четвертьфинале домашнего чемпионата мира и завершила выступление (1:5). Гости обошлись с подопечными Александра Зыбина в высшей степени неполиткорректно. И если в начале второго периода Дениса Исхакову удалось сравнять счет, ответив на пропущенную в первой трети матча шайбу, то в заключительной 20-минутке в воротах Амира Мифтахова побывали одна за другой три шайбы. Арена «Трактор» в Челябинске погрузилась в глубокий шок, и долго не могла поверить в происходящее.

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Поражение в первом же раунде плей-офф оказалось для россиян фатальным. Ранее они допустили осечку и на групповом этапе, капитулировав перед Финляндией (4:5).

Французы были нашими разгромлены (7:1), чехи обыграны с большим трудом в драматичном противостоянии (3:2), а словаки – лишь в серии буллитов (6:5).

В полуфиналах ЮЧМ встретятся Финляндия и Швеция, США и Чехия. Обе игры состоятся 28 апреля в Челябинске. На арене «Металлург» в Магнитогорске пройдут встречи утешительного раунда между французами и швейцарцами.

Наставник Зыбин в послематчевом общении с прессой заметил, что его игроки действовали в общем-то неплохо, но все надежды перечеркнула ошибка в большинстве.

«Мы играли в 11 нападающих, в скользящего, — приводит слова специалиста сайт Федерации хоккея России. — Если вы заметили, в первом периоде Кизимов и еще один нападающий играли через раз. В своем звене и чужом. Потом начали играть Спиридонов и Исхаков. К третьему — опять Кизимов и Дорофеев. Вася Подколзин — большая потеря, конечно. У кого больше сил было, тот и играл».

Зыбин не в полной мере согласился с объявлением трех лучших исполнителей – Мифтахова, Марченко и Галенюка.

«Это решение директората, — отметил он. — Марченко с американцами не очень смотрелся. Может, устал. Но я согласен, что его отметили. Мифтахов — человек сыграл пять игр. Значит, посчитали, что он достоин.

Ключевая пропущенная шайба? Там было задание Морозову, чтобы он оттянулся чуть назад. Чтобы они с Журавлевым подстраховать могли.

Не разобрались в ситуации, сыграли на атаку, а получилось - выброс шайбы через стекло и выход «2 в 1». Жабреев бежал, но не достал».

Защитник Антон Малышев оказался немногословен.

«Шайба американцев в меньшинстве? Судьба повернулась в их сторону, — высказал свое мнение спортсмен. – Первый пропущенный нами гол? Повезло им. Дальше подсобрались. Но, конечно, тренерская установка присутствовала.

Матч был принципиальным для нас, выкладывались по максимуму. Но судьба в нашу сторону не повернулась.

Такие поражения закаляют. У каждого из нас карьера еще только начинается. Обидно, что самый важный турнир в нашей жизни мы проиграли. Но дай Бог, чтобы у каждого было как можно больше турниров.

Как победить американцев? Больше реализовывать свои моменты. Мы были не хуже, но нам меньше повезло».

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, подводя итоги выступления российских хоккеистов, посетовал на недостаточно эффективную работу специалистов по работе с юными игроками.

«Хотим мы или нет, но сборная зависит от тренерского таланта, а именно от чутья на тех игроков, которые могут себя проявить, — приводит его слова «Чемпионат». — Тренер должен видеть модель игры и индивидуальные способности игрока. Пример – Брагин, который победил в Баффало. Я не могу поверить в то, что мы не смогли собрать конкурентоспособную сборную. Хороший у нас год или нет – такого вообще в России быть не должно. По турниру мы шли с трудом, но это не значит, что у нас плохой детский хоккей. К нему есть вопросы, и они должны обсуждаться на высоком уровне.

Конечно, пропущенный гол в неравных составах сильно подкосил нас. Это хоккей, здесь все может быть.

Мы все время отказываемся от лучших качеств советской школы. Их надо расшифровать, а у нас для этого специалистов нет. На протяжении последних двадцати лет мы шарахаемся. Детский тренер у нас вообще брошен. А этого не должно быть! Не должно быть такого, что бы мы на уровне сборных играли со Словакией в догонялки. Возьмите карту мира и наложите Словакию на Россию, или наоборот!»

После матча произошел инцидент с исполнением гимна США в честь команды победителей.

Вскоре после начала воспроизведения музыка прервалась, и юные американцы продолжили петь а-капелла.

«Случилась техническая накладка, технический сбой на кубе. Там просто синхронно поднимается флаг и гимн играет. Так запрограммирован куб. В итоге две дорожки друг на друга наложились», — объяснили в Министерстве спорта Челябинской области.

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