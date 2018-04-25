Холодная война: Россия и США сойдутся на льду

Семь лет ожидания

Хоккейная Россия заждалась медалей юниорского чемпионата мира. Последний раз нашим юниорам удавалось завоевать награды на мировом форуме семь лет назад — в 2011 году, когда в Германии командой Никиты Кучерова, Михаила Григоренко, Наиля Якупова и Андрея Василевского была выиграна бронза.

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Золота же самая младшая сборная страны не выигрывала уже больше десяти лет — с ЮЧМ-2007 в Финляндии, где выступали Евгений Дадонов, Вячеслав Войнов, Сергей Андронов, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Филатов, Кирилл Петров и позже безвременно ушедший из жизни прямо на льду во время матча омского «Авангарда», не успев стать суперзвездой Алексей Черепанов.

С тех пор у российских юниоров были знаменитый мельдониевый скандал и несколько ярких турниров, среди которых самым интересным и перспективным можно считать домашний чемпионат в 2013 году в Сочи, но до медалей мы нигде так и не добрались.

В этом году сборная U-18 Александра Зыбина, вновь играющая перед своими болельщиками, безусловно рассчитывает на окончание неудачной серии.

Добротное начало

Групповой этап наша юниорка прошла достаточно уверенно, не прыгнув выше головы, но и не опустив планку ниже своего ожидаемого уровня. В переводе на язык цифр это означает второе место в квинтете В.

Франция изначально не была нам соперником, Чехию подопечные Зыбина, попотев, обыграли, набравшей в итоге в группе сто процентов очков Финляндии, упустив перевес в две шайбы, уступили, а в последнем туре, поиграв с соперником в кошки-мышки, с грехом пополам одолели Словакию.

Заключительный матч группового этапа начался с неприятной для российской сборной неожиданности – трех подряд шайб сборной Словакии. Догнать соперника удалось, причем дважды, так как словаки вышли вперед еще и по ходу третьего периода, а в итоге все решилось в нашу пользу в серии буллитов.

Выступление на групповой стадии можно считать вполне успешным. Да, добиться встречи в четвертьфинале со сборной Белоруссии не удалось, зато в четвертьфинале не придется играть с крайне неудобными шведами, на которых хозяева попали бы, уступи они словакам.

Северо-американская сетка

В итоге в плей-офф российская сборная получила одновременно непростую и, пожалуй, оптимальную для себя сетку. Вечно-принципиальные противостояния с североамериканскими сборными никогда не бывают простыми, но даются российским хоккеистом любых возрастов куда лучше, чем битвы с прагматичными и ставящими во главу угла выучку европейцами.

В игре с занявшими третье место в квинтете А США команда Зыбина не будет фаворитом, однако и андердогом ее считать не стоит, даже несмотря на сыгранность заокеанских сверстников, традиционно весь сезон играющих в одной команде по программе подготовки национального резерва USNTDP.

Матч с США, конечно, будет нервным и драматичным – по-другому в этих противостояниях не бывает, – но если соперники изначально пойдут по дистанции игры шайба в шайбу, напряжение провисит до самой финальной сирены, а дело, вполне возможно, не ограничится тремя периодами.

Ну а если удастся пройти американцев, в полуфинале предстоит встреча с Канадой, которая вряд ли уступит дорогу туда чехам.

Особенность канадских юниорских сборных в том, что они выиграли все три чемпионата мира, проводившихся в России. Ну и просто речь идет о фантастической сборной, даже без задействованных в плей-офф юниорских лиг и оставшихся за океаном нескольких будущих звезд НХЛ.

Матчи Россия – Канада на любых уровнях – это всегда отдельная история, турнир в турнире, битва вне рамок и структур. Так что произойти там может все что угодно, осталось только, чтобы этот матч состоялся.

Традиционные проблемы

Российская юниорка имеет несколько очевидных достоинств: хорошая командная игра, лидирующее и способное решать исходы матчей звено, традиционный русский характер.

Главных проблем у команды, пожалуй, две. Во-первых, пока не убеждает в своей возможности «затащить» турнир вратарская бригада.

Позиционировавшийся первым номером Амир Мистахов играл весь групповой этап нестабильно и в итоге был заменен после трех пропущенных в первом периоде шайб в матче со Словакией, а перспективы Данила Исаева и вовсе непонятны.

Если вратари не будут по-настоящему выручать в плей-офф, то рассчитывать там сборной будет не на что. Впрочем, пока рано посыпать голову пеплом.

Ну а вторая проблема – вечная для всех российских юниорских (и иногда молодежных) сборных. Назовем ее термином «несбалансированность состава».

Это происходит каждый раз, из года в год. Сильные юные игроки не попадают в команду, причем речь идет о потенциальных лидерах сборной, каким должен был в этом году стать Григорий Денисенко, вместо этого выигравший с «Локо» из Ярославля финальную серию в МХЛ у «СКА-1946».

При этом, как правило, одно-два звена в наших юниорских сборных не убеждают в своем мастерстве и вызывают вопросы.

В 2018 году особенно ярко иллюстрирует ситуацию один из игроков команды Зыбина Павел Ротенберг.

Игравший у Зыбина в молодежной команде «Динамо» из Санкт-Петербурга сын Аркадия, племянник Бориса и кузен Романа Ротенбергов за четыре матча ЮЧМ не смог набрать ни одного очка, а заработанную в премьерной игре с французами полезность +1 перекрыл -3 от Финляндии и -1 от словаков…

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