«Салах — египетский король и лучший игрок мира»

«Ливерпуль» разгромил «Рому» на «Энфилде» (5:2) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, и теперь итальянцам нужно настраиваться на второе чудо подряд — домашнюю победу со счетом 3:0, как в случае с «Барселоной».

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Поначалу римляне неплохо держались на чужом поле, оказывая серьезный прессинг на хозяев и время от времени создавая моменты, однако в концовке первого тайма на сцену вышел Мохамед Салах.

Бывший игрок «Ромы», проданный в «Ливерпуль» перед этим сезоном, сначала неотразимо пробил в дальнюю «девятку», а затем перебросил вратаря, завершив быструю контратаку своей команды.

На этом бенефис египтянина не закончился. Он успел еще отдать голевую передачу на Садио Мане, которому оставалось только подставить ногу и вогнать мяч в ближний угол, а также ассистировал в похожем стиле Роберто Фирмино (4:0).

После встречи бывший футболист сборной Англии Гари Линекер рассыпался в комплиментах лидеру «Ливерпуля», на фоне которого, по его мнению, меркнут даже Лионель Месси с Криштиану Роналду.

«Салах сейчас является лучшим футболистом мира. Салах — это просто египетский король.

Он главный форвард Европы», — заявил Линекер в эфире канала BT Sport.

Это мнение поддержал и легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард: «Без всяких сомнений, Салах сейчас лучший игрок мира».

Главный тренер «красных» Юрген Клопп согласился с предыдущими ораторами и назвал первый гол египтянина гениальным.

«Салах находится в выдающейся форме, но не сильно обременен защитными функциями. Он оказывает огромное влияние на нашу игру.

Первый его гол — это гениальный удар. Мохамед уже забил несколько таких мячей, что делает его особенным.

Это явно не случайность. Чтобы быть лучшим в мире, нужно оставаться лучшим на протяжении длительного времени. Салах — фантастический игрок», — приводит слова специалиста официальный сайт английской команды.

Только пятый гол «Ливерпуля» состоялся без помощи Салаха: Джеймс Милнер навесил в штрафную римлян с углового, и Фирмино забил головой с отскоком от газона.

Кстати, для Милнера эта голевая передача стала уже девятой за текущий сезон в Лиге чемпионов — это новый рекорд.

Только Уэйну Руни и Неймару удавалось достичь схожих показателей — они выдавали по восемь ассистов за сезон.

Однако, когда казалось, что судьба полуфинала уже решена, «Рома» внезапно вспомнила об атаке, и на 81 минуте Эдин Джеко сократил отставание в счете, поразив ближний угол ворот Кариуса после заброса Найнгголана (1:5).

Спустя четыре минуты тот же Найнгголан заработал пенальти дальним ударом — мяч угодил в руку Милнеру. Диего Перотти забил с 11-метровой отметки и сохранил «Роме» теоретические шансы на камбэк.

В послематчевых комментариях Клопп выразил явное недовольство двумя пропущенными мячами, несмотря на разгромную победу:

«Мы показывали идеальную игру на протяжении примерно 80 минут, а затем совершили единственную ошибку в обороне. Что касается пенальти, то его не было, но ничего уже не поделать — счет 5:2.

Конечно, мы были бы больше рады 5:0 или 5:1, но 5:2 — тоже великолепный результат. Мы отправимся в Рим и снова постараемся сыграть в свою игру».

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался в схожем стиле.

«Мы разочарованы двумя пропущенными голами, потому что чувствовали, что держим ситуацию под контролем. В то же время мы хорошо сыграли, выиграли этот матч, и теперь отправимся в Рим с преимуществом в три мяча. Последние 20 минут мы демонстрировали не свой футбол. Первый гол «Ромы» заставил нас понервничать, не знаю почему. Мы должны сохранять уверенность до самого конца», — приводит слова Хендерсона пресс-служба УЕФА.

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо не скрывал своего раздражения результатом и отказался тешить себя надеждой на удивительный камбэк.

«Мы не можем снова вспоминать игры с «Барселоной». Если «Рома» продолжит уступать в поединках и не будет отыгрывать мячи, забитые с такой легкостью, то мы просто потеряем свои головы.

Мы проигрывали слишком много единоборств и очень легко отдавали мяч сопернику. Естественно, замены пошли на пользу общей ситуации», — цитирует Ди Франческо Football Italia.

Защитник «Ромы» Федерико Фасио, напротив, призвал не забывать о том, как «Рома» прошел в полуфинал.

«Мы забили два мяча на выезде, имели много моментов в первом тайме. Нужно двигаться вперед. Еще ничего не потеряно.

Мы упорно работали, чтобы добраться сюда, и будем пытаться изменить ситуацию до последней минуты ответного матча. Давайте не забывать, как мы прошли в полуфинал», — назидательно заметил Фасио.

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси после фактически провального матча своей команды нашел в себе силы высказать пару теплых слов о бывшем игроке «волков» Салахе.

«Мы знаем, что Салах — отличный футболист, а также прекрасный человек. Я рад за него, даже если его действия наносят вред «Роме».

Он серьезно вырос в игровом плане, стал невероятно решительным в своих действиях. Мы знали, что он может быть таким, — заверил Де Росси. — Сегодня мы здорово начали, но позже не смогли выдержать темпа «Ливерпуля» и его свирепости в атаках. Нужно разобраться с этими аспектами перед ответной встречей».

Фантастическая по своему накалу встреча Лиги чемпионов оказалась омрачена дракой между болельщиками, которая едва не привела к смертельному исходу. В одном из баров Ливерпуля серьезно пострадал 53-летний фанат мерсисайдцев, на которого напали два фаната «Ромы». Англичанин получил ножевое ранение и в данный момент находится в больнице в критическом состоянии.

Нападавшие уже задержаны полицией. Они подозреваются в покушении на убийство.

«Ливерпуль» потрясен известиями о том, что болельщик команды находится в критическом состоянии после нападения перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой».

Наши мысли с пострадавшим и его семьей. Мы окажем полную поддержку», — заверили «красные» в своем официальном заявлении.

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