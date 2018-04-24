Конверт с деньгами: Россию обвинили в покупке ЧМ

Один из чиновников Международного союза биатлонистов (IBU) сообщил о том, что на конгрессе организации в 2016 году ее член получил взятку за голос в пользу выбора Тюмени в качестве места проведения чемпионата мира — 2018, передает Suddeutsche Zeitung.

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Как пишет крупнейшая ежедневная газета Германии, выборы проходили на конгрессе IBU в Кишиневе.

По словам чиновника, один из участников мероприятия получил конверт с деньгами в обмен на голос в пользу российского города.

Заметивший вопиющую несправедливость член IBU тут же доложил об этом тогдашнему главе мирового биатлона Андресу Бессебергу. Однако норвежский президент IBU проводить расследование отказался.

Рассказавший о взятке чиновник пожелал остаться анонимным. Несмотря на это, он готов дать показания в суде.

Как отмечает свидетель, представитель IBU получил от российской стороны от €25 до 100 тыс.

На конгрессе, который состоялся 4 сентября 2016 года, заявка Тюмени победила, набрав 25 голосов. 13 членов IBU проголосовали за словенскую Поклюку, еще 11 выбрали чешское Нове-Место.

Однако из-за допингового скандала сибирский город в начале 2017 года лишили права проведения соревнований.

«Я довольна этим решением. IBU поступил правильно. Чемпионат мира лучше проводить где угодно, только не в России. В биатлоне есть правила. Самое важное — быть честным в спорте и в жизни. Если ты обманываешь — это очень грустно. Вам стоит уважать правила», — говорила тогда знаменитая чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в марте 2018 года заявил о том, что регион намерен подать повторную заявку на проведение чемпионата мира.

По его словам, это будет сделано после того, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет восстановлено в статусе.

«Все уперлось только в один момент, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает права РУСАДА. И только этот вопрос сегодня не позволяет нам двигаться. Но есть дорожная карта, по ней идет совместная работа, будем надеяться на то, что все удастся. И если к июню-июлю эта история состоится, то в сентябре мы сможем повторно подать заявку на проведение чемпионата мира», — сказал Якушев в эфире телеканала «Матч ТВ».

К идее вернуть турнир в Тюмень позитивно отнесся и Бессеберг.

«На сегодня я не могу дать вам четкого ответа на этот вопрос, поскольку мы находимся в ситуации, когда РУСАДА не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Необходимо еще решить за столом переговоров оставшиеся спорные вопросы. Но мое личное мнение заключается в том, что «Жемчужина Сибири» — очень сильный кандидат на проведение чемпионата мира», — цитирует главу IBU ТАСС.

Однако, по мнению WADA, Бессеберг испытывает симпатии к России не случайно. Как считает антидопинговое агенство, Тюмень получила чемпионат мира благодаря коррупции.

Об этом заявлено в отчете отдела расследований организации по сокрытию информации о допинге в биатлоне, представленном руководству WADA в декабре 2017 года.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире IBU начались обыски в связи с расследованием по вопросам допинга. Из-за подозрений австрийской полиции Бессеберг был вынужден покинуть пост главы мирового биатлона.

Помимо продажи Тюмени чемпионата мира, норвежца обвинили в сокрытии 65 положительных допинг-проб российских спортсменов.

Более того, Бессеберг, по информации немецкого издания Bild, получал денежные вознаграждения от российской стороны и регулярно проводил время с девушками по вызову, услуги которых оплачивала Москва.

Российская сторона взятки с целью получить чемпионат мира в Тюмени категорически опровергает.

«Когда оргкомитет тех или иных соревнований озвучивает на презентации или прописывает в своей официальной заявке дополнительные, в том числе финансовые, предложения, — это совершенно открытая информация. То есть нормальная практика. Например, Тюмень, когда боролась за право провести у себя чемпионат, заявила, что берет на себя оплату чартерного перелета для всех команд.

Но говорить о том, что Россия проплатила от 25 до 100 тысяч евро за голос, — это за гранью реальности»,

— заявил первый вице-президент IBU Виктор Майгуров.

«Для того чтобы купить 25 голосов, это сколько же наличных денег нужно привезти с собой? И как их раздавать? Не говоря уже о том, что при таком количестве «проплаченных» голосов это наверняка не осталось бы незамеченным. Информация стопроцентно выплыла бы наружу значительно раньше», — цитирует чиновника РИА «Новости».

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