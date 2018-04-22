Дзюба держит слово: заплатил деньги и отплатил «Зениту»

Петр I благословил Божовича

Перед игрой с «Зенитом» туляки лишились значительной доли своего потенциала. Сразу трое – Гия Григалава, Хабиб Майга и Лука Джорджевич – не смогли выйти на поле из-за травм. Плюс в заявке отсутствовал Иван Новосельцев, в отличие от Артема Дзюбы, не рискнувший заплатить за выступление против своего клуба внушительную сумму.

Арсенал метит в ЛЕ. Или ЛЧ... pic.twitter.com/stceWTINqh — Киса и Ося (@titojiv) 22 апреля 2018 г.

Минут за 40 до стартового свистка Новосельцев и Григалава развлекали болельщиков – те вышагивали по парку старенького стадиона «Арсенал» бодро и радостно. На такие команды, как «Зенит» в Туле до сих пор смотрят словно на старшего брата. Приезд питерцев стал для местного люда настоящим праздником. Причем «оружейники» жаждали победы и прорыва в зону еврокубков.

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В дебюте они даже гигантский баннер на центральной трибуне развернули, что для провинции, в общем-то, редкость.

«Руби окно в Европу!» — с этими словами царь Петр I передавал топор графу Монтенегро, он же наставник «Арсенала» Миодраг Божович.

В полной мере зацепиться за этот шанс, наверное, все-таки не получилось. Но, учитывая удаление, а также контрперелом в игре от «Зенита», исходом матча в краю пряников и самоваров в принципе должны быть довольны.

Если у возмужавшего красно-желтого клуба теперь настолько серьезные устремления, то и арену не мешало бы подвергнуть евроремонту. Например, входные ворота уже настолько обветшали, что потеряли последнюю букву. Поэтому объект 1959 года постройки нынче гордо именуется на испанский манер – стадио.

Кстати, арену здесь переиначили на испанский манер. Почему не на лондонский? pic.twitter.com/4Jmq2NwNSo — Киса и Ося (@titojiv) 22 апреля 2018 г.

Сходство с колизеем прослеживается кое-где и в подтрибунных помещениях. Зато пропускному контролю позавидуют завсегдатаи московских суперсовременных арен. На «Арсенале» проверяют без напряжения и либерально, не создавая давку и не выворачивая карманы честным гражданам. Это тем более удивительно, ведь явка оказалась внушительной.

Аншлага не случилось только потому, что хозяева предусмотрительно не открыли половину южной трибуны, вторую часть которой заняли гости из Санкт-Петербурга.

Возможно именно по данной причине никаких драк во время матча не случилось. Хотя на центральных секторах, среди так называемых «кузьмичей», было немало в шарфах «Спартака».

Стоимость билетов – более, чем демократичная. Не скажем, сколько, чтобы не рекламировать, но намекнем, что посмотреть на «Зенит» в Туле обойдется раз в десять дешевле, чем на спартаковской «Открытие Арене»...

Час до начала игры. На матч ещё есть билеты. pic.twitter.com/y3iOoPQcLM — Лесик Константин (@kostyalesik) 22 апреля 2018 г.

Жарко на подступах к штрафной Зенита pic.twitter.com/HWPZIGsXho — Киса и Ося (@titojiv) 22 апреля 2018 г.

Увы, ценовая политика свидетельствует скорее не о доброй воле клуба, а о непростой экономической ситуации в городе-герое.

Искусство тульских инчас pic.twitter.com/f2vCqxXXLI — Киса и Ося (@titojiv) 22 апреля 2018 г.

Туляки болели за своих снисходительно и без присущей болельщикам обеих столиц злобы. Но после третьего пропущенного гола повалили домой, не веря в очередное чудо. Видать, не слишком хорошо знали обстоятельства последних дней, а Дзюба после истории с собственным выкупом не имел морального права не забить.

Все замкнулось на Дзюбе

Матч в Туле был очень важен и для «Зенита». Сине-бело-голубые набрали неплохой ход в последних матчах и всерьез включились в борьбу за дающее право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов второе место.

Встреча привлекала персоналиями.

Главной звездой матча стал, конечно, Дзюба. Оказавшийся в аренде у «Арсенала» нападающий «Зенита» мог выйти на поле только после уплаты сине-бело-голубым штрафа в 10 миллионов рублей.

Кто должен платить — сам игрок или клуб, для «Зенита» не имеет значения. И решения об этом на начало матча достигнуто не было. Вполне был возможен вариант, когда платеж сделают клуб и игрок в равных пропорциях — по 5 млн руб. Деньги необходимо перевести на счета питерцев в течение двух недель после выхода игрока на поле.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед матчем заявил: он не сожалеет, что форвард сейчас выступает за другую команду.

«Честно говоря, у меня нет чувства сожаления или чего-то вроде этого из-за того, что Дзюба сейчас не играет в «Зените». Все относительно. Не знаю, можно ли оценивать то, сколько голов он забил, но в любом случае я рад за него. Рад, что Артем хорошо играет в «Арсенале», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

Наставник «Арсенала» Миодраг Божович отметил, что специального разговора с игроком перед встречей у него было. «У него есть мотивация на матчи со всеми командами, не только с «Зенитом». Думаю, Артем никому ничего не должен доказывать, потому что он один из лучших нападающих России. Только пресса поднимает шум по поводу его качеств. Дзюба уже доказал, что он качественный игрок», — сказал Божович.

Пресс-служба «Арсенала» понимала, кто будет главным героем встречи, и заботливо поместила Артема на обложку матчевого журнала...

Оккупировавшие Тулу с раннего утра фанаты «Зенита» не оставили свободных мест на гостевом секторе арены.

Дзюбу встречали тепло. При объявлении игроков матча на фамилии Артема стадион взорвался от одобрительных возгласов. Фанаты «Зенита» адресовали игроку весьма специфический баннер, на котором была процитирована песня группировки «Ленинград».

«Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха», — гласило послание футболисту.

Поддержка фанатов воодушевила Артема. Спустя пару минут после стартового свистка своими активными действиями нападающий организовал голевую атаку.

Дзюба зацепился за мяч на фланге и отыграл в центр на Игоря Горбатенко, который ушел от соперника и классно положил мяч в дальний угол из-за пределов штрафной – 1:0.

Реакция на первый гол "Арсенала pic.twitter.com/xhAy7BKcul — Лесик Константин (@kostyalesik) 22 апреля 2018 г.

«Зенит» такое начало обескуражило. На 23-й минуте Манчини решил заменить 17-летнего школьника Илью Скроботова, который принес сине-бело-голубым победу в недавнем матче с «Динамо».

Тем самым итальянский специалист расписался в собственном просчете. Возможно, Роберто слишком поверил в талант молодого футболиста и поставил его в стартовый состав. Остается надеяться, что столь ранняя замена не надломила Скроботова.

В концовке тайма команды обменялись голами.

На 36-й минуте Леандро Паредес очень сильно закрутил мяч с углового, чем застал врасплох ожидавшего подачу Михаила Левашова – 1:1.

Игравший активнее «Арсенал» все же ушел на перерыв ведя в счете. Виктор Альварес сделал подачу на Дзюбу, которому помешали пробить головой, но после отскока мяч достался Сергею Ткачеву, который с края штрафной отправил мяч в ближний угол!

«Дзюба достоин сборной России»

Второй тайм проходил с преимуществом туляков. Огорченные фанаты «Зенита» одно за одним взрывали пиротехнические изделия. Дым с гостевого сектора не рассеивался до финального свистка.

Вялотекущую игру взорвало удаление Горбатенко. Грубо сфоливший на вышедшем на замену Далере Кузяеве игрок «Арсенала» получил второй горчичник и заслуженно отправился отдыхать.

На 82-й и 84-й пострадавший от Горбатенко игрок дважды поразил ворота хозяев и привел в экстаз гостевой сектор.

Болельщики "Зенита" отмечают третий мяч в воротах "Арсенала". pic.twitter.com/VXigP5upHp — Лесик Константин (@kostyalesik) 22 апреля 2018 г.

«Зенит» повел со счетом 3:2 и местные болельщики уже начали обвинять во всем главного арбитра матча Владимира Москалева, пока в дело не вмешался заявленный герой встречи.

Голкипер сине-бело-голубых Юрий Лодыгин отразил опасный удар по своим воротам, но первым на добивании оказался Дзюба. Расторопные действия Артема принесли тулякам ничью. Встреча завершилась со счетом 3:3. Да, такая развязка стоила десяти миллионов.

После матча Манчини похвалил Артема, но удивился, почему он из своего кармана платил за выход на поле. «Рад, что Артем забил. При этом я считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за возможность сыграть против своего клуба.

Права на них принадлежат «Зениту». Приблизительно через 20 дней они оба вернутся в расположение команды, поэтому довольно странно, что они сами платят», — отметил итальянец.

Божович заявил, что своей игрой Дзюба заслужил вызов в сборную России. «Кроме того, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков, у нас больше нет никаких задач. Тем более обыграть «Зенит»! Поэтому я сказал об этом своим игрокам. Главное, что люди ушли довольными домой!

Как будет оплачено сегодняшнее выступление Дзюбы? Я не знаю. Он пришел сюда, чтобы играть. Впереди чемпионат мира. Он доказал, что достоин выступать за сборную.

Честно говоря, игра Заболотного не для «Зенита». У них пять-шесть высоких игроков, в то время как у нас всего трое», — заявил наставник «Арсенала».

Эта ничья, возможно, лишит «Зенит» Лиги чемпионов на следующий сезон, однако сине-бело-голубые все же что-то приобрели. По крайней мере, теперь точно можно быть уверенным, что в составе команды с берегов Невы играет очень психологически сильный и уверенный в себе футболист. Может не стоит больше отдавать его в аренду?

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