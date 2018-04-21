«Вы уволены»: в Канаде тренерам запретили спать с атлетами

Главный тренер сборной Канады по конькобежному спорту Майкл Кроу отправлен в отставку по подозрению в сексуальных домогательствах. 64-летний американский специалист был отстранен от работы еще за месяц до Олимпиады-2018: тогда ему оформили вынужденный отпуск,

а профильная федерация приступила к расследованию предполагаемых интимных отношений со спортсменками, которые специалист якобы практиковал в период работы с командой США.

Кроу не сопровождал своих подопечных в Пхенчхане, и в его отсутствие канадцы выступили не слишком удачно. В их активе оказалось две медали, причем обе завоевал Те-Ян Блумен, который является уроженцем Голландии, а за Канаду выступает лишь с 2014 года. 31-летний скороход завоевал золото на 10 000 м и серебро на дистанции вдвое короче.

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Канадская конькобежная федерация (SSC) отказалась предоставлять подробные комментарии ЧП, сославшись на конфиденциальную информацию. Не будет новостей на эту тему и в дальнейшем – такова принципиальная позиция чиновников, которые посчитали нужным только уведомить общественность о сроках расследования (середина марта) и принятом решении разорвать контракт, который был заключен еще в 2007 году и неоднократно продлевался.

Непосредственно главным тренером американец трудился с 2015 года.

Судя по всему, канадская сторона не предъявила Кроу претензий по поводу занятий сексом со своими атлетами – речь идет исключительно о давних инцидентах в американской команде.

Здесь подозреваемый в харрасменте тренер занимал высокий пост на протяжении двух сроков: с 1983 по 1991 и с 1999 по 2006 годы.

Тем не менее, руководство федерации выпустило релиз с заявлением о недопустимости такого поведения, какое позволял себе Кроу.

«Наши спортсмены, тренеры и персонал заслуживают право тренироваться и соревноваться в атмосфере безопасности, уважения и профессионализма, поддерживая репутацию конькобежного спорта в Канаде, — отмечается в тексте. – Федерация стремится двигаться вперед и восстановить доверие посредством открытой коммуникации и гибкой политики».

Согласно существующему 19 лет кодексу поведения в SSC, тренерам категорически воспрещается вступать в половые отношения со спортсменами, а также настаивать на оказании услуг сексуального характера и наказывать подопечных в случае отказа. Вместе с тем, в руководстве SSC отказались рассказать, нарушал ли Кроу пункты данного документа.

Там отметили лишь, что «действия наставника не соответствовали тем ценностям, которые пропагандирует федерация».

В настоящий момент SSC находится в активном поиске нового главного тренера, утверждает CBC. Причем после скандала с Кроу все кандидаты на освободившуюся должность будут проверены самым тщательным образом. Работники федерации намерены узнать «максимум возможного о пристрастиях потенциального сотрудника».

Еще в январе под тяжестью обвинений в сексуальных домогательствах был вынужден подать в отставку министр спорта Канады Кент Хехр. Ему ставился в вину инцидент в лифте.

Во время перемещения между этажами министр назвал одну из коллег женского пола «вкусняшкой», после чего даме стало страшно находиться с ним в замкнутом пространстве.

Характерно, что случай произошел еще в период работы Хехра в законодательном собрании провинции Альберта в 2008-2015 годах. Однако широкой огласке факт домогательств был предан только сейчас, и правоохранительные органы провели расследование всех обстоятельств дела.

48-летний Хехр вынужден передвигаться в инвалидной коляске после ДТП в 1991 году и частичного паралича. В юности он играл в хоккей и бейсбол и планировал связать жизнь с одним из этих видов спорта либо стать учителем физкультуры. На момент аварии Хехр участвовал в юниорской хоккейной лиге Альберты в рядах местного чемпиона «Калгари Кэнакс».

Почти одновременно с Кроу свой пост вице-президента национальной конькобежной организации Кореи потерял известный тренер по шорт-треку Чжун Мен Чжу.

55-летнего чиновника подозревают в коррупции и конкретно обвиняют в превышении должностных полномочий при формировании состава сборной для участия в домашней Олимпиаде.

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