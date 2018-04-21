«У меня проблемы со здоровьем»: Шипулин близок к уходу

Российская звезда биатлона Антон Шипулин объявил о проблемах со здоровьем, из-за которых он вскоре может завершить свою спортивную карьеру. Об этом лидер сборной страны рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Открою тайну, которая будет определяющей в решении о продолжении или завершении карьеры. На протяжении уже почти десяти лет я нахожусь в составе сборной России, два раза в год мы проходим углубленное обследование.

Я не буду говорить, какие у меня проблемы со здоровьем. Скажу только о том, что в прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона я возьму как минимум полгода, чтобы отдохнуть. Дальше мне нельзя тренироваться по состоянию здоровья», — признался Шипулин».

Реклама

При этом 30-летний биатлонист сообщил, что окончательное решение по возможному уходу из спорта он примет в сентябре-октябре.

«Это не был риск, но было осознание, что это, скорее всего, мои последние четыре года в профессиональной карьере, из которых я должен выжать максимум.

Я не готов говорить о том, что продолжу карьеру. Если бы меня сейчас спросили принять решение, я бы ответил, что завершаю. Но я не хочу этого делать, чтобы через три месяца не пожалеть об этом. Перед вкатыванием мы снова встретимся в эфире и все обсудим. Сентябрь-октябрь»,

— подчеркнул Антон.

Кроме того, биатлонист заявил, что у него пропала мечта о личном олимпийском золоте и на следующих зимних Играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине, он почти точно не выступит.

«У меня пропала мечта о личном олимпийском золоте. Почти год на телефоне висела заставка с золотой олимпийской медалью. Каждый день вставал и смотрел в телефон, когда ложился, визуализировал, что эта медаль будет висеть у меня на шее. Но, к сожалению, этого не получилось.

До сих пор никто не ответил, почему меня не пригласили на Игры. Поэтому мое олимпийское движение закончено. Не думаю, что у меня будет желание продолжать до следующей Олимпиады», — поведал атлет.

Не оставил без комментариев Шипулин и минувший сезон, получившийся не самым удачным как для него лично, так и для российской сборной в целом. Говоря о причинах провала, Антон уточнил, что в преддверии старта соревнований заболел мононуклеозом.

«Определенный регресс был, и это, конечно, мой худший сезон за последние четыре года. Мы строили подготовку так, чтобы выйти на пик формы в олимпийский сезон.

Перед началом сезона мне приходят анализы, открываю почту, и я с такими вот глазами бегу к тренеру. Анализ: красным выделено — вирусы превышают норму не в 5-10 раз, а в 20, 100, 150 раз. Было 11-12 часов ночи, но начали звонить докторам, спрашивать, что же это такое. Оказалось, что это мононуклеоз. Какое-то время назад я им переболел.

Было два выхода. Проходим двухмесячный реабилитационный период, когда лечимся и сбавляем нагрузки. Но решили не обращать на это внимания и идти дальше. Мы не говорим, как это делают иностранные спортсмены, о том, что мы болеем мононуклеозом. Потому что я не вижу в этом смысла — говорить о своих проблемах.

В итоге за весь период — со «вкатки» до завершения сезона — я переболел четыре или пять раз. И мы об этом тоже нигде не упоминали, только вскользь. Не укладывалось в голове: сегодня показываем ход в «десятке», на следующий день 40-е места. Такого раньше не было. Или находимся в форме, или в не очень хорошей форме», — рассказал спортсмен.

Продолжая тему неприглашения на Олимпиаду в Пхенчхан и допинговый скандал в российском спорте, напрямую затронувший и биатлон, Шипулин подчеркнул, что не обижается на коллег по цеху, которые не вступились за него после отстранения от Игр.

«Давно пережил это, не надо думать, что я на них обижаюсь. Я обижаюсь на некоторых спортсменов, которые говорят какие-то неподтвержденные факты. И нисколько не обижаюсь ни на Фуркада, ни на Бе, как многие думают.

Если бы я был на их месте, я бы еще два раза подумал, стоит ли мне за них вступаться или нет. Фуркад правильно сказал — он со мной каждый день не находился, не знает, чем я занимался. Так же, как и я про них могу сказать», — сказал россиянин.

Возвращаясь к проблемам в сборной, Шипулин выразил мнение, что у россиян с некоторых пор нет единой команды.

«Есть отдельно спортсмены, отдельно тренеры. Всю команду разорвало. Мы с ребятами очень хорошо общаемся, каждый день друг у друга в гостях, тренеры между собой, сервисмены. Но это разные коалиции внутри одной большой команды. А должны все вместе садиться за круглый стол и общаться — без «вожака волчей стаи», их как раз нельзя подпускать к команде», — заключил лидер российской сборной.

Напомним, что Шипулин уже более десяти лет защищает цвета взрослой сборной России. За годы выступлений в составе национальной команды биатлонист стал чемпионом мира, олимпийским чемпионом (в Сочи Антон победил в эстафете), а также многократным триумфатором этапов Кубка мира.

В преддверии Олимпиады-2018 именно Шипулин считался главной надеждой сборной России — без его участия было сложно представить, как именно команда сможет увезти из Пхенчхана хотя бы одну награду.

Однако в Южную Корею звездный биатлонист в итоге не поехал вовсе — незадолго до главных стартов четырехлетия Международный олимпийский комитет (МОК), исходя из подозрений относительно массовых допинговых проблем в российском спорте, не пригласил на Игры ни самого Шипулин, ни многих его партнеров.

Таким образом, и без того скомканный и не самый удачный период для Антона был омрачен пропуском долгожданной Олимпиады — что явно не лучшим образом отразилось на моральном состоянии атлета.

Всего же по ходу отчетного сезона Шипулин четырежды поднимался на пьедестал Кубка мира (одно золото и три бронзы), финишировав в общем зачете соревнований на почетной третье строчке.

Пожалуй, наиболее тяжелым для спортсмена получился именно финиш сезона, включивший в себя домашний этап КМ в Тюмени и чемпионат России.

В родном городе лучшим результатом Антона стало его десятое место в спринте, тогда как на внутреннем первенстве биатлонист — к слову, уже тогда признававшийся в огромных трудностях со спортивной формой — после неудачного выступления в одной из гонок и вовсе снялся с турнира.

Позднее самый успешный российский биатлонист современности не исключил, что минувший сезон может стать для него последним — и, похоже, теперь в это действительно придется поверить.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице биатлона, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».