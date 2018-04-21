«Тревожное чувство»: клубу Малкина придется помучиться

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:4

«Питтсбург» упустил шанс без нервов завершить серию первого раунда с «Филадельфией», обидно уступив на собственном льду в пятом матче.

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После блестящей поездки в гости к «Флайерз», казалось, с интригой в противостоянии все решено — отдав одну домашнюю встречу, «пингвины» попросту уничтожили визави на их льду с общим счетом 10:1 и уверенно повели в серии 3-1.

Исходя из этого результата, многие предполагали, что в Филадельфию противостояние уже не вернется

— мол, Сидни Кросби и компания легко довершат начатое при своих болельщиках и спокойно начнут готовиться ко второму раунду, где им предстоит сразиться либо с «Вашингтоном», либо с «Коламбусом». Однако «летчики» неожиданно подпортили всеобщие прогнозы.

Важным фактором итогового успеха стало возвращение на лед Шона Кутюрье, главного бомбардира «Флайерз» в этом Кубке Стэнли — в предыдущей игре звездный канадец, претендующий на звание лучшего нападающего оборонительного плана в сезоне, отсутствовал из-за повреждения.

Немаловажной оказалась и стартовая активность гостей: именно «летчики» по ходу дебютного периода действовали первым номером и в его концовке были вознаграждены голом.

Отличился Клод Жиру, легко «прошивший» Мэтта Мюррея после неразберихи за его воротами.

Удваивать счет подопечные Дэйва Хэкстола были просто обязаны уже на старте второй двадцатиминутки: хозяева, побежав вперед, пропустили жуткую по своей сути контратаку, однако ни Нолан Патрик, исполнявший импровизированный буллит, ни Михаэль Раффль, и вовсе добивавший с пары метров в пустые ворота, воспользоваться провалом визави не сумели, за что вскоре были наказаны самими же «пингвинами».

На выход в лидеры матча у «Питтсбурга» ушло всего четыре с небольшим минуты:

сначала Брайан Раст каким-то чудом протолкнул шайбу в ближний угол ворот Михала Нойвирта в, на первый взгляд, совершенно «травоядной» для голкипера ситуации, а затем Джейк Гюнцель в завершении размашистой атаки своей команды отправил снаряд в цель между ног вратаря.

Crisp from the first pass to the goal.



Just beautiful work through and through. #StanleyCup pic.twitter.com/oJcWR4uezq — NHL (@NHL) 21 April 2018

При этом на перерыв соперники все-таки уходили при полном паритете: почувствовав совсем уж явную близость завершения сезона, гости включили «пятую передачу», отличившись аж в меньшинстве. Гол на двоих соорудили финны Валттери Фильппула и Йори Лехтеря, воспользовавшиеся чрезмерной расслабленностью оппонентов при обороне своих владений.

Battle of Pennsylvania - you know it's going down to the wire. #StanleyCup pic.twitter.com/PQYT4McQXM — NHL (@NHL) 21 April 2018

В итоге сохранялся равный счет вплоть до завершения третьего периода — «Питтсбург» был несколько раз близок к очередной шайбе, много созидая, однако та упорно не хотела отправляться в цель, тогда как «летчики», находясь на краю пропасти, сконцентрировались на защите.

Что, впрочем, не помешало им победить еще в основное время. Героем стал уже упомянутый Кутюрье, в, казалось бы, достаточно безобидной для «пингвинов» атаке поразивший ворота броском от синей линии с явным рикошетом от защитника.

THIS is how you make a return to the lineup. #StanleyCup pic.twitter.com/9dvtF1Llnd — NHL (@NHL) 21 April 2018

Финальный навал никаких дивидендов хозяевам льда не принес: в попытках спасти матч они не только не забили, но и пропустили четвертый, позволив Мэтту Риду спокойно отправить шайбу в пустые ворота.

Таким образом, «Пингвинз» изрядно усложнили себе задачу по выходу в следующий раунд — шестая игра серии пройдет уже в Филадельфии, где «Флайерз» едва ли позволят Кросби и партнерам еще одну легкую прогулку, тогда как седьмой матч исконно является специфическим действом, в котором возможно вообще все; в том числе и неожиданная победа андердога.

По окончании отчетной встречи сам Сидни отметил, что его команда в пятом поединке долго раскачивалась.

«У нас появилось тревожное чувство во втором периоде. В первом его не было. Мы раскачивались какое-то время, но второй период нам удался. К сожалению, мы пропустили в концовке тот гол Фильппулы»,

— посетовал Кросби.

Наставник гостей Хэкстол в разговоре с журналистами отдал должное Кутюрье, спасшему серию для его команды.

«Просто находясь в обойме, он дает огромный толчок всем нам — лишь по причине его огромной значимости для клуба. И в итоге рядом с ним нам просто чуть легче выполнять свои обязанности», — выразил мнение наставник.

«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2

В схожей ситуации в преддверии пятого матча серии находились и «Нэшвилл» с «Колорадо» — ожидаемая многими победа хозяев выводила бы их во второй раунд, тогда как гости отправлялись бы в таком случае в преждевременный отпуск.

Однако и здесь андердогу удалось показать характер и вернуть противостояние домой: пропустив на 51-й минуте, «Эвеланш» всеми силами побежали спасать сезон и не просто перевели игру в овертайм, но и завершили ее в свою пользу еще в основное время, забив решающий гол за 88 секунд до сирены.

«Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» — 5:0

В еще одном матче дня «Виннипег» на своем льду не оставил шансов «Миннесоте», забив той пять безответных голов, и пробился в следующий раунд плей-офф, где сыграет как раз либо с «Колорадо», либо с «Нэшвиллом». Для «Джетс» попадание в четвертьфинал Кубка Стэнли стало историческим — ранее с командой подобное никогда не случалось.

Icing on the cake to a huge @NHLJets W.



They make it easy as 1,2,3. #StanleyCup pic.twitter.com/Guik3wFRky — NHL (@NHL) 21 April 2018

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