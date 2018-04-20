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Бах расписался в бессилии: допинг не победить

Глава МОК Бах одобрил допинговую политику IWF

Президент МОК Томас Бах Reuters
Президент МОК Томас Бах
Глава МОК Томас Бах похвалил инициативу коллег-штангистов по применению наказания в виде сокращения олимпийских квот для стран, чьи представители сдали более 20 положительных допинг-проб в период 2008-2020 годов. Кроме того, функционер исключил любую перспективу появления киберспорта в олимпийской программе.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о своем полном одобрении инициативы по уменьшению олимпийских квот для стран, имеющих значительное количество допинговых нарушений. С такой концепцией ранее выступила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), которая постановила существенно сокращать представительство на Играх тех наций, чьи представители в период 2008-2020 годов более 20 раз нарушали антидопинговые правила.

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Организация уже анонсировала предварительное решение о том, что неблагополучные в данном отношении страны – Россия, Украина, Турция, Белоруссия, Армения, Казахстан и Азербайджан – смогут заявить в Токио-2020 лишь по одному штангисту в мужской и женский турниры.

«Поддерживаю подход, который IWF принимает с сокращением квоты на Олимпийских играх и чемпионатах мира для стран, атлеты которых имеют значительное количество положительных допинг-тестов, — цитирует Баха InsideTheGames. –

Антидопинговая система в этих национальных федерациях нуждается в улучшении. Исполком МОК одобрил этот метод, мы его поддерживаем, это хорошая пища для размышлений для всех нас.

Этот механизм, касающийся квоты, как таковой, с одной стороны, уважает, насколько это возможно, необходимость индивидуальной справедливости, но, с другой стороны, также возлагает ответственность на федерации, а также на Национальные олимпийские комитеты».

Тяжелая атлетика – один из самых проблемных видов спорта с точки зрения допинга, и в последние годы IWF предпринимает серьезные меры по наведению порядка. В частности, строгие санкции были приняты и уже продлевались в отношении целого ряда национальных федераций, в том числе и российской (ФТАР).

В сентябре 2017 года отечественную профильную организацию отстранили от международных соревнований на 12 месяцев. По этой причине россияне не смогли выступить на чемпионате мира, который прошел в США в конце прошлой осени. Со следующим ЧМ (Ашхабад, 1-10 ноября 2018-го) вопрос окончательно пока не определен.

Показательно, что нынешний президент ФТАР Максим Агапитов критически воспринял вынесение дисквалификации, пояснив, что «новое руководство организации не в ответе за ошибки прошлого».

Отечественные штангисты уже пропустили Олимпиаду-2016 в полном составе. А в Лондон-2012 в последний момент под предлогом внезапных травм не отправились несколько ведущих спортсменов, которых рассматривали в качестве реальных претендентов на медали.

Из числа наших участников тех Игр сразу у четверых позже, в 2016 году обнаружили допинг после перепроверки проб.

Как уточнил президент IWF Тамаш Аян, резонансное решение о новых санкциях для «допингеров» было принято исполкомом по рекомендации независимой антидопинговой комиссии по «чистому» спорту.

«IWF очень много работала, чтобы защитить наших «чистых» атлетов, и очень приятно видеть, что комиссия за «чистый» спорт более чем удовлетворена тем, как мы выполняем ее рекомендации, быстрое внедрение нововведений потребовало от нас больших усилий», — добавил функционер.

Помимо хвалебных отзывов о новой антидопинговой политике штангистов первое лицо МОК Бах в последние дни сделал и другие важные заявления. Так, главный олимпиец считает, что скандал с российскими спортсменами «не сказался на корейской Олимпиаде в негативном ключе». Он продолжил гнуть свою линию о том, что сборной России в Пхенчхане-2018 не было – следовательно, нет и основания для подобных разговоров.

«Борьба с допингом никогда не закончится. Нужно быть реалистами. Этот день, когда мы скажем, что выиграли борьбу с допингом, никогда не наступит. До тех пор, пока в соревнованиях выступают люди, будут те, кто попытается жульничать», — вздохнул Бах, слова которого привел SID.

Кроме того, он категорически отверг шансы набирающего сейчас популярность киберспорта когда-нибудь вступить в олимпийскую семью.

Бах признал, что киберспортсмены «показывают физическую активность, сравнимую с той, что есть у обычных атлетов», однако подчеркнул, что «этого мало для попадания в программу Игр», и добавил разочаровывающее всех поклонников этого направления объяснение.

«Мы должны провести четкую черту в этом вопросе: киберспортивные игры, в которых есть убийства, где продвигаются насилие или дискриминация, никогда не станут частью олимпийского движения. Ведь это будет противоречить нашим ценностям и принципам», — сокрушил надежды миллионов «консерватор» Бах.

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