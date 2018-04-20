Один день Поветкина: выиграл $4 млн и защитил диссертацию

Лучший российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин выиграл судебную тяжбу на $4,3 млн у чемпиона мира по версии WBC из США Деонтея Уайлдера. Вернее, промоутеры россиянина добились права не выплачивать американцу гонорар, положенный по контракту за так и не состоявшийся в мае 2016 года поединок в московском «Мегаспорте».

Решение в пользу отечественного спортсмена и его команды вынес Федеральный окружной суд Нью-Йорка.

По предоставленным промоутерской компанией «Мир бокса» данным, инстанция отказала стороне Уайлдера во всех требованиях, одновременно присудив означенную сумму представителям Поветкина.

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Эти средства продолжительный срок была заморожены на счетах Рябинского после отмены боя россиянина и американца. Тогда, напомним, Поветкин должен был оспорить у Уайлдера чемпионский титул, однако поединок не состоялся из-за обнаружения в допинг-пробе нашего бойца следов запрещенного вещества мельдония.

Одновременно медийное пространство сотрясли два скандала. Во-первых, Уайлдер потребовал от Рябинского выплаты положенного за бой гонорара в полном объеме. Во-вторых, — жестко «наехал» на Поветкина в СМИ, особо не стесняясь при этом в выражениях.

Представители Уайлдера обратились в суд с требованием перечислить в их пользу указанные $4,3 млн, оппоненты ответили встречным иском о защите чести и достоинства уже на 34,5 млн.

Отметим, призовой фонд боя Уайлдер – Поветкин составлял $7,15 млн. По заключенному соглашению финансы распределялись между боксерами в пропорции 70 на 30: россиянин должен был получить $1 930 500 независимо от исхода поединка, еще 715 тыс. достались бы победителю.

Рябинский встретил новость о решении суда разблокировать средства из призового фонда с позитивным настроем.

«Я еще раз повторяю: за попытки обидеть или оскорбить моих парней придется платить», — заявил функционер.

Решение может быть оспорено в течение 30 дней.

Добавим, что после детального разбирательства Поветкин был оправдан по делу о применении допинга.

Проанализировав концентрацию обнаруженного метаболика, эксперты допустили, что атлет мог закончить принимать его до официального запрета, то есть до 1 января 2016 года.

По словам адвоката российской стороны Алексея Карпенко, нью-йоркский суд указал на право продолжать преследование Уайлдера по иску о репутационном ущербе, поскольку «американец и его команда очень много негативного и лживого наговорили в прессе».

«Я считаю, что основания есть, и требовать как минимум опровержения, как максимум – денежной компенсации стоит, — приводит слова юриста «Р-Спорт». – Суд признал, что ни Рябинский, ни Поветкин контракт не нарушили, и отказал во всех требованиях стороне Уайлдера.

Несмотря на то, что суд присяжных был проигран, нам удалось переломить ситуацию и в итоге выиграть суд и доказать правоту Саши как «чистого» боксера, а Андрея как добросовестного промоутера».

К слову, Рябинский уже подтвердил, что разбирательства будут продолжаться.

«Мы намерены взыскать с них еще компенсацию морального ущерба, — цитирует его RT. — За все это время они наговорили очень много неприятных вещей в наш адрес. Мы считаем, что мужчины не должны говорить подобное в адрес других представителей сильного пола, при этом не отвечая за свои слова».

Параллельно в жизни 38-летнего Поветкина произошло еще одно знаменательное событие: в четверг боксер защитил магистерскую диссертацию во Владимирском филиале РАНХиГС.

Тема научного труда – «Разработка оптимальной структуры исполнительных органов местного самоуправления (на примере администрации Чеховского муниципального района Московской области)».

Вместе с супертяжем защитился другой возрастной боец, 37-летний экс-чемпиона мира в весе до 63,5 кг Эдуард Трояновский.

31 марта в Кардиффе Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса и добился статуса обязательного претендента на чемпионский титул по версии WBA, которым сейчас владеет еще один представитель Великобритании Энтони Джошуа. Также россиянин поднялся на первую строчку линейного рейтинга WBO: и этот пояс достался Джошуа после выигрыша у новозеландца Джозефа Паркера в одном шоу с Поветкиным.

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