«Спортсмены — это мои дети»

Елена Трубицына родилась и начала заниматься лыжным спортом в Магадане. Успехи к юной спортсменке пришли довольно быстро — в 11 лет она попала в сборную региона, а спустя еще три года оказалась в главной команде СССР.

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Дебют лыжницы на Кубке мира состоялся в 1987 году. 1 марта вместе с Антониной Ординой, Ларисой Лазутиной и Анфисой Резцовой она победила в эстафетной гонке в финском Лахти. В этот же год спортменка вышла замуж за эстонского лыжника Урмаса Вяльбе. Следующий сезон она пропустила из-за рождения сына Франса, а в 1989-м вернулась, но уже на первые роли.

Расцвет Вяльбе начался во время развала СССР. 20-летняя спортсменка выиграла пять этапов на Кубке мира и еще дважды стала третьей и впервые завоевала Большой Хрустальный глобус.

Первый чемпионат мира Вяльбе провела триумфально. В Лахти спортсменка завоевала два золота в гонках на 10 км и 30 км свободным стилем. Также на ее счету серебро в эстафете.

На своих первых Олимпийских играх в 1992 году, которые проходили во французском Альбервиле, Вяльбе завоевала четыре бронзовых награды в индивидуальных гонках и золото в эстафете.

Больше личных медалей на Играх спортсменка завоевать не смогла. На счету Вяльбе только два золота в составе эстафетных команд в Лиллехаммере-1994 и Нагано-1998.

Однако она сполна отыгралась на чемпионатах мирах. Вяльбе выиграла сразу 14 золотых медалей на мировых первенствах. Установленный в 1997 году рекорд держался 20 лет, пока его не побила норвежка Марит Бьорген в 2012 году.

Но одно из достижений великой российской лыжницы пока не покорилась ее преемницам. Вяльбе пять раз за карьеру выигрывала общий зачет Кубка мира (сезоны 1988/1989, 1990/1991, 1991/1992, 1994/1995, 1996/1997 годов).

Ярчайшим пятном в спортивной карьере Вяльбе стал чемпионат мира 1997 года в норвежском Тронхейме. Спортсменка завоевала золотые медали во всех пяти гонках, став абсолютной чемпионкой планеты.

После Олимпиады-1998 Елена приняла решение о завершении спортивной карьеры. На тот момент лыжнице было всего 30 лет.

На время уйдя в тень, Вяльбе снова дала о себе знать в 2004 году, когда баллотировалась в президенты Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). К разочарованию, во втором туре она уступила своему сопернику вице-президенту ОКР Владимиру Логинову. Он предложил Вяльбе стать первым вице-президентом ФЛГР и одновременно — главным тренером сборных команд России.

Однако успеха на новой должности она не сыскала и в 2006 году покинула пост. Через четыре года на Играх в Ванкувере российские лыжники выступили неудачно, завоевав всего четыре медали и Логинов покинул пост главы Федерации. Новым президентом была назначена Вяльбе.

Бывшая спортсменка, безусловно, лучше всех понимала состояние атлетов и помогала им достигать успехов в карьерах. Вяльбе раскрылась с новой для всех стороны.

Неудивительно, что спустя цикл она была переизбрана в должности президента Федерации на безальтернативной основе.

На домашней Олимпиаде в Сочи российские лыжники завоевали пять медалей, в том числе одно золото. Чувствовалось, что Вяльбе не просто выполняет вверенную ей работу, она живет лыжней и своими спортсменами, своими детьми.

Перед стартом Олимпийских игр в Пхенчхане Международный олимпийский комитет не допустил Вяльбе к Играм. Ей было запрещено находиться в Корее в статусе президента, но в статусе болельщика – нет, а такую возможность Елена никогда бы не упустила.

«Я встречалась с ребятами, мы пили чай и кушали торт. Всех обнимала, целовала, была рада их видеть. Это мои дети, и я не могу просто так сидеть у телевизора», — так комментировала Вяльбе поездку в Пхенчхан.

Как в итоге выяснилось, совершенно не зря.

Олимпийские игры 2018 года стали одними из самых успешных для наших лыжников. Из-за всех отстранений сборная России отправилась в Корею без лидеров, но молодые ребята показали, что за будущее поколение болельщикам не будет стыдно.

Российские лыжники сумели завоевать сразу восемь медалей — почти половину от наград всей сборной страны. Во многом им помогло хладнокровие, жесткость и управленческий талант Вяльбе.

Глава российских лыж переживала за своих детей, наверное, сильнее всех. И ее слезы после медалей спортсменов говорят об этом.

Великая карьера Вяльбе трансформировалась в успешные результаты ее спортсменов. Она отдает им часть себя, а атлеты платят ей тем же, выкладываясь по полной на дистанциях.

После Игр-2018 за будущее российских лыж совершенно не страшно. Нечего бояться, когда за спиной стоит такой человек, как Вяльбе.

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