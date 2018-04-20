«Ему поставят памятник»: «Арсенал» лишился Арсена

Он был с «Арсеналом» 22 года — немыслимый срок для современного футбола. Теперь он уходит. Лондонский клуб объявил о том, что 68-летний французский специалист Арсен Венгер покинет стан «канониров» после окончания текущего сезона.

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«Я некоторое время обдумывал это решение, глядя на обсуждение ситуации в клубе.

Чувствую, что сейчас лучшее время, чтобы покинуть «Арсенал». Я благодарен клубу за возможность работать на его благо в течение долгих лет.

Я отдавал «Арсеналу» всего себя и хочу сказать спасибо работникам клуба, игрокам, директорам и болельщикам, которые делают его особенным», — сказал Венгер.

Француз возглавлял «Арсенал» с 1996 года.

Под руководством специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Венгер трижды становился лучшим тренером чемпионата Англии и четырежды признавался тренером года в Европе. В 2006 году француза включили в Зал славы английского футбола.

Однако за 22 года работы Венгер так не сумел выиграть с «Арсеналом» трофей в Европе. Ближе всего к континентальному триумфу лондонцы были в 2006 году, когда вышли в финал Лиги чемпионов. В решающем матче с «Барселоной» футболисты Венгера вели в счете, но упустили победу, пропустив два мяча в концовке. В 2000 году «Арсенал» играл в финале Кубка УЕФА, где проиграл турецкому «Галатасараю» в серии пенальти.

Реальный шанс победить на европейской арене и уйти на пике у Венгера появился в этом сезоне. «Арсенал» дошел до полуфинала Лиги Европы, обыграв по пути московский ЦСКА. В битве за решающий матч лондонцам придется сойтись с мадридским «Атлетико». Другую полуфинальную пару составили французский «Марсель» и австрийский «Зальцбург».

Коллеги Венгера восприняли новость об отставке француза с удивлением. Так, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о значимости фигуры Арсена для мирового футбола.

«22 года! Это долго. Он очень успешный, он постоянно развивал свои команды. Я всегда восхищался его работой. Сначала я был удивлен, но мы должны уважать его решение.

Он был и остается влиятельной фигурой в футболе. У него выдающаяся карьера, он выдающаяся личность»,

— цитирует Клоппа Mirror.

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отметил, что Венгер заслуживает невероятных проводов.

«Арсен Венгер построил лучшие команды, против которых я играл в Англии. В 1998 году его команда была потрясающей.

Самый большой комплимент в том, что его команды играли в футбол, который заставлял нас менять свою игру.

Венгер заслуживает самых невероятных проводов», — написал Невилл у себя в твиттере.

Arsene Wenger built the best teams that I played against in English Football .The 98 team was Amazing.The biggest compliment is that he played football that made us change the way we played against them. He now deserves the most incredible send off from all in the coming weeks. — Gary Neville (@GNev2) 20 апреля 2018 г.

Бывший полузащитник «Арсенала» белорус Александр Глеб заявил о том, что руководство «канониров» должно поставить памятник Венгеру.

«Можно сказать, что уходит эпоха. Венгер — это «Арсенал, а «Арсенал» — это Венгер. Сложно сказать, как будет без него. Сейчас фанаты «Арсенала» недовольны Арсеном, но, возможно, скоро они будут жалеть, что он ушел. Венгер безумно любит футбол, а «Арсенал» для него как ребенок. Он отдал этому клубу много лет жизни, эмоций и здоровья.

Думаю, руководство «Арсенала» поставит Арсену памятник. Он заслужил этого как никто другой.

Венгер — очень добрый, искренний и порядочный человек. Каждый игрок всегда ощущал его неимоверную поддержку. Это лучший тренер в моей карьере, от общения с которым я получал только удовольствие. Надеюсь, он не завершит свою тренерскую карьеру, а будет работать дальше. Это сильнейший специалист, таких мало в мире», — цитирует Глеба «Чемпионат».

Однако многие болельщики «Арсенала» годами ждали ухода француза. Многие приходили на матчи команды с плакатами Wenger out («Венгер, Уходи»! — «Газета.Ru»). Хештег с призывом об отставке тренера собирал десятки тысяч публикаций в социальных сетях.

Фанаты отнеслись к уходу тренера по-разному. После новости об отставке в твиттере вспомнили легендарный пуховик Венгера, из-за которого специалиста называли «многоножкой».

Arsene Wenger finally out then ey? End of an era. Gonna miss the inspiration for Human Centipede in the Prem #ArseneWenger #Arsenal #PremierLeague pic.twitter.com/ogV3GICSAc — Liam McCormack (@_Liam_McCormack) 20 апреля 2018 г.

«Арсен сказал, что уйдет в конце сезона, но не сказал, каком именно», — пошутил в социальной сети пользователь с ником JB.

Arsene Wenger says he's leaving at end of the season but he's not said which one... pic.twitter.com/nZs0UQmcS0 — JB (@JAGBASSI10) 20 апреля 2018 г.

В чемпионате Англии «Арсеналу» осталось провести пять матчей. Лондонцы идут шестыми и сохраняют лишь математические шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне — от четвертого места «канониры» отстают на 14 очков. Полуфинальные матчи Лиги Европы против «Атлетико» английская команда проведет 26 апреля и 3 мая.

Что касается возможного преемника Венгера, то, по информации издания Independent, боссы «Арсенала» провели неофициальные переговоры с экс-тренером «Барселоны» Луисом Энрике. Отмечается, что препятствием может стать зарплата Энрике, который требует сумму не ниже, чем у француза.

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