«Ему поставят памятник»: «Арсенал» лишился Арсена

Он был с «Арсеналом» 22 года — немыслимый срок для современного футбола. Теперь он уходит. Лондонский клуб объявил о том, что 68-летний французский специалист Арсен Венгер покинет стан «канониров» после окончания текущего сезона.
«Я некоторое время обдумывал это решение, глядя на обсуждение ситуации в клубе.
Чувствую, что сейчас лучшее время, чтобы покинуть «Арсенал». Я благодарен клубу за возможность работать на его благо в течение долгих лет.
Я отдавал «Арсеналу» всего себя и хочу сказать спасибо работникам клуба, игрокам, директорам и болельщикам, которые делают его особенным», — сказал Венгер.
Француз возглавлял «Арсенал» с 1996 года.
Под руководством специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Венгер трижды становился лучшим тренером чемпионата Англии и четырежды признавался тренером года в Европе. В 2006 году француза включили в Зал славы английского футбола.
Однако за 22 года работы Венгер так не сумел выиграть с «Арсеналом» трофей в Европе. Ближе всего к континентальному триумфу лондонцы были в 2006 году, когда вышли в финал Лиги чемпионов. В решающем матче с «Барселоной» футболисты Венгера вели в счете, но упустили победу, пропустив два мяча в концовке. В 2000 году «Арсенал» играл в финале Кубка УЕФА, где проиграл турецкому «Галатасараю» в серии пенальти.
Реальный шанс победить на европейской арене и уйти на пике у Венгера появился в этом сезоне. «Арсенал» дошел до полуфинала Лиги Европы, обыграв по пути московский ЦСКА. В битве за решающий матч лондонцам придется сойтись с мадридским «Атлетико». Другую полуфинальную пару составили французский «Марсель» и австрийский «Зальцбург».
Коллеги Венгера восприняли новость об отставке француза с удивлением. Так, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о значимости фигуры Арсена для мирового футбола.
«22 года! Это долго. Он очень успешный, он постоянно развивал свои команды. Я всегда восхищался его работой. Сначала я был удивлен, но мы должны уважать его решение.
Он был и остается влиятельной фигурой в футболе. У него выдающаяся карьера, он выдающаяся личность»,
— цитирует Клоппа Mirror.
Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отметил, что Венгер заслуживает невероятных проводов.
«Арсен Венгер построил лучшие команды, против которых я играл в Англии. В 1998 году его команда была потрясающей.
Самый большой комплимент в том, что его команды играли в футбол, который заставлял нас менять свою игру.
Венгер заслуживает самых невероятных проводов», — написал Невилл у себя в твиттере.
Бывший полузащитник «Арсенала» белорус Александр Глеб заявил о том, что руководство «канониров» должно поставить памятник Венгеру.
«Можно сказать, что уходит эпоха. Венгер — это «Арсенал, а «Арсенал» — это Венгер. Сложно сказать, как будет без него. Сейчас фанаты «Арсенала» недовольны Арсеном, но, возможно, скоро они будут жалеть, что он ушел. Венгер безумно любит футбол, а «Арсенал» для него как ребенок. Он отдал этому клубу много лет жизни, эмоций и здоровья.
Думаю, руководство «Арсенала» поставит Арсену памятник. Он заслужил этого как никто другой.
Венгер — очень добрый, искренний и порядочный человек. Каждый игрок всегда ощущал его неимоверную поддержку. Это лучший тренер в моей карьере, от общения с которым я получал только удовольствие. Надеюсь, он не завершит свою тренерскую карьеру, а будет работать дальше. Это сильнейший специалист, таких мало в мире», — цитирует Глеба «Чемпионат».
Однако многие болельщики «Арсенала» годами ждали ухода француза. Многие приходили на матчи команды с плакатами Wenger out («Венгер, Уходи»! — «Газета.Ru»). Хештег с призывом об отставке тренера собирал десятки тысяч публикаций в социальных сетях.
Фанаты отнеслись к уходу тренера по-разному. После новости об отставке в твиттере вспомнили легендарный пуховик Венгера, из-за которого специалиста называли «многоножкой».
«Арсен сказал, что уйдет в конце сезона, но не сказал, каком именно», — пошутил в социальной сети пользователь с ником JB.
В чемпионате Англии «Арсеналу» осталось провести пять матчей. Лондонцы идут шестыми и сохраняют лишь математические шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне — от четвертого места «канониры» отстают на 14 очков. Полуфинальные матчи Лиги Европы против «Атлетико» английская команда проведет 26 апреля и 3 мая.
Что касается возможного преемника Венгера, то, по информации издания Independent, боссы «Арсенала» провели неофициальные переговоры с экс-тренером «Барселоны» Луисом Энрике. Отмечается, что препятствием может стать зарплата Энрике, который требует сумму не ниже, чем у француза.
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