Пять очков на двоих: Овечкин и Кузнецов спасают Вашингтон

«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:4

В четвертом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счетом 1:4.

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Счет был открыт уже на седьмой минуте. Российский форвард гостей Евгений Кузнецов ассистировал канадскому нападающему Тому Уилсону, который распечатал ворота голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского.

Минимальное преимущество столичного коллектива сохранялось до середины матча. На 30-й минуте точный бросок американского форварда Ти Джея Оши удвоил преимущество «Вашингтона». Голевую передачу на свой счет записал капитан «Кэпиталз», нападающий Александр Овечкин.

В начале третьего периода отличился уже сам Овечкин. Капитан гостей элегантным движением обыграл защитника и легким броском уложил шайбу в левый от Бобровского угол — 0:3.

Ассистентами выступили Кузнецов и Уилсон.

На 47-й минуте у «Коламбуса» появилась надежда на спасение. Канадец Бун Дженнер с передачи своего соотечественника Джоша Андерсона забросил шайбу в ворота Брэйдена Холтби.

Остаток периода прошел в атаках «Блю Джекетс», но в равных составах у хозяев забросить не получалось. За три с половиной минуты до конца Бобровский отравился на скамейку запасных, а вместо него на льду оказался шестой полевой игрок.

Но стало только хуже.

Пустые ворота «Коламбуса» с легкостью поразил Кузнецов. Российский форвард сумел отличиться после ошибки своего же соотечественника нападающего Артемия Панарина.

В итоге встреча завершилась со счетом 1:4. «Вашингтону» удалось догнать соперника в серии до четырех побед — 2-2.

По итогам матча первой звездой был признан 25-летний Кузнецов, который записал на свой счет три очка. Второй стал Овечкин. Кстати, для российского капитана «Вашинтога» прошедший матч оказался уже 101-м в плей-офф НХЛ. Третьей звездой был признан еще один хоккеист гостей Том Уилсон.

Кроме того, прошедший матч для 32-летнего Овечкина стал 26-м в плей-офф, в котором ему удалось набрать два и более очка за матч. По этому показателю Александр вышел на четвертое место среди российских игроков, обогнав Сергея Зубова и догнав Павла Дацюка.

Первое место в рейтинге занимает действующий нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (48), следом расположились Сергей Федоров (37) и Алексей Ковалев (27).

Возможно, из-за этого достижения именно Овечкина признали лучшим хоккеистом всего игрового дня.

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц после победы заявил о важности следующего матча.

«Следующая игра — ключевая. Кто-то поведет в счете, а другой будет прижат к стене.

Сегодня мы провели матч существенно лучше. В первом периоде мы сделали классный сейв, еще один — во втором, в ключевые моменты», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Коллега Тротца, главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла заявил, что игра его подопечных была настолько плохой, что о ней даже нет смысла говорить.

«Коламбус» играл очень плохо. Нет смысла говорить о сегодняшней игре. Мы сегодня «сели в лужу» и разжевывать вам это я не собираюсь.

Мы облажались. Кошмар. Нужно двигаться дальше и пытаться выиграть в пятом матче серии», — заявил Торторелла.

Следующий матч серии пройдет в американской столице 21 апреля. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. В ночь с 23 на 24 число команды проведут шестую игру в Коламбусе. Седьмая встреча, если таковая потребуется, пройдет ночью 26 апреля в Вашингтоне.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз» — 1:3

В другом матче дня, который тоже проходил в рамках четвертьфинальной серии Восточной конференции, «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.

«Бостон» открыл счет уже на 28 секунде. Отличился американский защитник Тори Круг. Спустя шесть минут чех Томаш Плеканец забросил ответную шайбу, однако голы канадцев Брэда Маршана и Джейка Дебраска не оставили хозяевам шанса.

Двумя результативными передачами в составе победителей отметился лучший бомбардир нынешнего плей-офф Давид Пастрняк. Теперь на счету чешского нападающего 11 (4+7) очков в четырех матчах.

Более того, это лучший старт в плей-офф среди всех молодых игроков в истории «Брюинс». Раньше только Уэйну Гретцки, в составе «Эдмонтон Ойлерз» в 1981 году, удавалось набрать 11 очков в первых четырех матчах плей-офф среди игроков в возрасте до 22 лет.

.@NHLBruins 21-year old David Pastrnak is dominating vs TOR in a way that's rare to see, as his place atop this list attests to (though in 1981, "The Great One" did it in just 3 games!) pic.twitter.com/1eKuCCURCg — StatsCentre (@StatsCentre) 20 апреля 2018 г.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 21 минуту и пять секунд, отметился двумя силовыми приемами и заработал отрицательный показатель полезности «-1». Вратарь «Бостона» Антон Худобин остался в запасе.

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Брюинз». «Бостон» может решить все вопросы уже в следующем поединке, которой американский клуб проведет на домашней арене 22 апреля. Встреча начнется в 3.00 по московскому времени.

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