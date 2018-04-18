Отметил юбилей: Овечкин вернул «Вашингтон» в серию

«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 ОТ

«Вашингтон» одержал важнейшую выездную победу над «Коламбусом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ, одолев «Блю Джекетс» в овертайме.

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В гости к Артемию Панарину и компании «столичные», напомним, приезжали с ужасающим бекграундом.

Имея преимущество домашней площадки, подопечные Барри Тротца каким-то образом умудрились дважды проиграть на родном льду (что любопытно, оба раза в дополнительное время), чем поставили себя в критическую ситуацию

— третье поражение кряду фактически означало бы преждевременный вылет из Кубка Стэнли, ведь отыгрыш с 0-3 удавался в истории лиги лишь единицам.

His name is @9Artemi and he likes to do stuff like this.



Loooop. #StanleyCup pic.twitter.com/uMI4wdSaKv — NHL (@NHL) 18 April 2018

Стартовый период матча обошелся без забитых голов (во многом благодаря вратарям — супермоменты были и у тех, и у других), но уже во втором счет открыли гости — это Том Уилсон нанес потрясающий бросок от синей линии после передачи Александра Овечкина, выведя свою команду вперед.

Спустя мгновения удалось «Кэпиталз» забить и второй — сразу нескольких сейвов Сергея Бобровского не хватило для отведения угрозы, настолько пассивны здесь были защитники, однако шайба была отменена после видеоповтора, на котором арбитры усмотрели офсайд.

А уже вскоре отличиться смогли и сами хозяева — и, что важно, без нарушения правил. Пас Панарина из зоны вбрасывания мастерски превратил в гол Пьер-Люк Дюбуа.

Didn't even need to look at the net to score. Incredible. #StanleyCup pic.twitter.com/RHT7e5Lom1 — NHL (@NHL) 18 April 2018

Равенство, правда, длилось недолго: ближе к исходу отрезка хозяева схлопотали два удаления одновременно, и их противники (а именно — Джон Карлсон) этим умело воспользовались. Очко результативности в эпизоде, к слову, вновь заработал Ови.

Примечательно, что для россиянина поединок являлся уже сотым в плей-офф — повторение рекорда организации.

Tape-to-tape and then it's in the back of the net. #StanleyCup pic.twitter.com/94xGNgc0Zu — NHL (@NHL) 18 April 2018

Паритет был в очередной восстановлен в третьем периоде: хозяева слишком уж явно заигрались в атаке, пропустив контрвыпад, который после передачи Кэма Аткинсона реализовал Панарин.

Любопытно, что в ходе стремительного наступления партнерам удалось отдать друг другу аж четыре передачи, из-за чего гол оказался еще более зрелищным.

Шайба Артемия, как оказалось, стала заключительной в основное время поединка (хотя за минуту с небольшим до сирены россиянин от синей зарядил прямиком в крестовину), и был назначен овертайм, где визави — по понятным причинам — стали действовать чуть более осторожно.

Пожалуй, лучший шанс победить в первом экстра-периоде выпал именно хозяевам: заработав большинство, «Блю Джекетс» устроили настоящую осаду владений Брэйдена Холтби, и Аткинсон в ее ходе, казалось, уже нанес решающий в серии бросок, однако «столичных» вновь спас каркас ворот.

И все-таки выиграла в итоге интрига — то есть «Вашингтон», несмотря на явное игровое преимущество визави.

Уже на экваторе второго овертайма гостям удалась быстрая атака, в которой сначала Бобровский не лучшим образом отразил бросок из угла, а затем еще и Панарин не смог вынести шайбу из уже пустых ворот, попав прямиком в Ларса Эллера, рикошетом от которого она и влетела в сетку.

The goal that sealed the deal for the @Capitals in double overtime. #StanleyCup pic.twitter.com/FjF43jYdRc — NHL (@NHL) 18 April 2018

По окончании матча сам Эллер признался, что его победная шайба получилась «уродливой».

«Это был по-настоящему уродливый гол. Мне кажется, что моя шайба стала одной из самых «страшных» в овертаймах в целом. Впрочем, от всего этого виктория менее сладкой не является», — выразил мнение датчанин.

«Эта победа вернула нас в серию, — сказал в свою очередь после финальной сирены Холтби. — На мой взгляд, мы отлично справлялись с нервами в тяжелые моменты, придерживаясь установок и конечной цели. Это хороший знак».

По словам наставника хозяев Джона Тортореллы, его подопечные в отчетном матче играли лучше, чем в предыдущем, однако на результате это не сказалось.

«Я хочу отдать должное своим парням — думаю, сегодня мы действовали лучше, чем во второй игре серии, в которой победили. Но повторить успех нам почему-то не удалось. НХЛ — странное животное», — философски прокомментировал проигрыш наставник.

Добавим, что следующая встреча противостояния вновь состоится в Коламбусе, затем серия вернется в Вашингтон.

«Миннесота Уайлд» — «Виннипег Джетс» — 0:2

«Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс» — 0:1

Что касается двух других поединков игрового дня, то в них «сухих» гостевых побед над «Миннесотой» и «Лос-Анджелесом» добились соответственно «Виннипег» и «Вегас».

Но если «Джетс» данная виктория позволила лишь выйти вперед в противостоянии (3-1), то вот «Голден Найтс» в отчетный вечер и вовсе окончательно завершили серию, не отдав недавним чемпионам ни одного матча.

Таким образом, поражающие результатами новички лиги установили очередное историческое достижение — ранее в НХЛ ни один из клубов не выигрывал серию «всухую» в свой дебютный сезон.

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