«Учила Мамун спать с любимым»: что дает спортсменам секс

«Не делай элемент, делай любовь»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и многолетний наставник сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась подробностями подготовки своей бывшей подопечной Маргариты Мамун. По словам тренера, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро — 2016 гимнастке было необходимо показать все свои эмоции для достижения успеха — и ради этого приходилось прибегать к необычным методам воспитания.

«Рита три года проигрывала. Я убеждала ее, что она не должна делать элемент, а должна делать любовь. Я даже рассказывала, как спать со своим любимым. А что делать? Она сделала так, что мяч казался ее любимым», —

цитирует Винер-Усманову сайт «Матч ТВ».

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«Рита — звезда, которой бог дал такие эмоции. Видите, она черненькая, а мама беленькая? Вот у нее папа был такой. Она, с одной стороны, тигрица, а нежность у Риты от мамы. Эти два начала в ней боролись всегда. Поэтому когда она выходила, то я не рассказывала, как делать элементы. Говорила:

«Занимайся любовью во время упражнения. Показывай, рассказывай, какая ты веселая, жизнерадостная и сексуальная».

Иногда у нее это получалось, а иногда она думала об элементах», — рассказывала прославленный тренер.

Возможно, именно эти советы оказались крайне ценными, ведь Мамун в конечном итоге выиграла золотую медаль в личном многоборье, набрав по сумме четырех упражнений 76,483 балла.

К слову, по окончании сезона-2016 гимнастка решила приостановить спортивную карьеру, а в ноябре следующего года и вовсе официально заявила об ее завершении. Поводом к этому послужил выбор Мамун в пользу своей личной жизни.

8 сентября 2017 года она сыграла свадьбу с 29-летним российским пловцом Александром Сухоруковым, с которым состояла в отношениях с 2013 года.

Сухоруков, который, кстати, является серебряным призером Игр-2008 в Пекине, сделал гимнастке предложение руки и сердца в декабре 2016 года на Олимпийском балу. Свидетелями торжественного события стали многие собравшиеся на мероприятии.

«Алкоголь не дает восстановиться, а на секс нет сил»

Личная жизнь и спорт напрямую зависят друг от друга. Зачастую спортсменам попросту не хватает ни сил, ни времени, чтобы отдать всего себя своей второй половинке.

Немецкая теннисистка югославского происхождения Андреа Петкович пожаловалась на то, что спорт не дает ей никакого покоя.

«Теннис — неблагодарный вид спорта. Наш сезон начинается 1 января в Австралии и заканчивается в середине ноября в Сингапуре. Почти 11 месяцев изнурительной борьбы, после которых мы забываем, как выглядит мама», — цитирует 30-летнюю теннисистку издание Süddeutsche Zeitung.

И чтобы хоть как-то восстановить свои силы она выбрала… искусство. А именно чтение книг, просмотр фильмов и наслаждение музыкой.

«Наркотики исключены из-за антидопинговых правил, алкоголь замедляет восстановление организма.

Остается секс, но у меня для него либо нет сил, либо я слишком ленива, так что для меня это редкость. Поэтому я сделала выбор в пользу литературы, музыки и кино», —

заявила Петкович.

На отсутствие времени на интимную жизнь пожаловалась и украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко.

«Мне кажется, все хорошо в меру. На самом деле, у каждого свой настрой. Кому-то надо выплеснуть энергию, а кому-то, наоборот, накопить. Кто-то полгода воздерживается, кто-то до свадьбы…Я? Не знаю. У спортсмена так — сильно выматываешься на тренировках, а потом ни на что уже не хватает времени», — рассказала серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

«Перед матчем секс вводит в пассивное состояние»

Многие спортсмены, наоборот, воздерживаются от занятия сексом не из-за усталости и нехватки времени, а для того, чтобы не растерять всех сил непосредственно перед соревнованиями.

По мнению некоторых исследователей, занятие любовью буквально опустошает атлета. Врач-кардиолог одной из московских клиник, где обследуются большинство футболистов чемпионата России, Виктория Гамеева рассказала о том, какие рекомендации она дает игрокам.

«С медицинской точки зрения секс перед игрой стимулирует увеличение работоспособности только у женщин. Вырабатываются в большом количестве женские половые гормоны. В единоборствах бывает, что женщины выходят на бой через пять-десять минут после интимной связи, и их результаты повышаются. У мужчин же все наоборот.

Им необходимо воздержание от секса за два-три дня до серьезной работы — матча, к примеру, потому что увеличенное количество тестостерона мужчин вводит в удовлетворенно-пассивное состояние», —

цитирует врача-кардиолога «Р-Спорт».

Насколько полезными являются данные советы для футболистов «Спартака» — остается только догадываться. Перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы, в котором красно-белые принимали «Атлетик» из Бильбао, журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Веласко вспомнил разгромное поражение спартаковцев от «Ливерпуля» со счетом 0:7 и отметил, что воздержание от секса подопечным Массимо Карреры не помогло.

«Несмотря на советы не заниматься любовью, «Спартак» проиграл и пропустил рекордное количество голов», — написал он в своей статье.

Известный российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов также утверждает, что занятие любовью перед соревнованиями может изрядно утомить.

«Перед ответственными соревнованиями лучше поберечь силы, и можно оторваться, когда выиграешь, например, несколько золотых медалей, как было со мной на Олимпийских играх в Сиднее», — сказал Немов, который на Олимпиаде-2000 завоевал две золотых медали, одну серебряную, а также стал обладателем трех бронзовых наград.

«Забиваю только после секса»

В пользу теории Гамеевой о том, что интимная жизнь помогает женщинам выйти на пик формы, выступает чемпионка UFC в легчайшем весе американка Ронда Роузи.

«Я стараюсь перед боем заниматься сексом столько, сколько это максимально возможно.

Конечно, это в том случае, если у меня есть постоянный парень. Я же не даю объявление в газету», — сказала Роузи.

Не отказывается от подобного удовольствия и легендарный бразильский форвард Роналдо. По его словам, мнение о том, что секс пагубно сказывается на результатах и выступлении спортсмена, является ерундой.

«Секс за несколько часов до игры — это секрет моего успеха», — с уверенностью заявил Роналдо.

Поддержал его и другой именитый бразилец Ромарио: «Хороший нападающий может забивать голы, только если у него был хороший секс накануне».

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