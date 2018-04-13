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Замена ценой в золото: как «Локо» стать чемпионом

Как «Локомотиву» не подпустить «Спартак» и победить в чемпионате России

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан РИА Новости
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан
Московский «Локомотив» лидирует в чемпионате России за несколько туров до конца, однако растерял внушительный запас очков и позволил столичному «Спартаку» вплотную приблизиться к себе. «Газета.Ru» рассказывает, что «железнодорожникам» нужно сделать, чтобы завоевать золото Российской футбольной премьер-лиги.

К весенней части чемпионата России московский «Локомотив» и его главный тренер Юрий Семин стали похожи на участников телешоу «Кто хочет стать миллионером?», только в качестве приза у них — чемпионство РФПЛ.

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Команда по итогам 24 матчей достигла «второй несгораемой суммы» — решила поставленную перед сезоном задачу, забронировав за собой место в пятерке.

Впереди шесть вопросов — шесть игр. При этом «Локомотив» сохранил за собой право на оставшемся финальном отрезке допустить полторы ошибки — по одному разу потерпеть поражение и сыграть вничью.

Сколько «звонков другу», «50 на 50» и прочих подсказок еще осталось у Семина, сказать не рискнем, но есть один шаг, который обоснован сразу со многих сторон и за который уж точно проголосовал бы зрительный зал. Лучшим решением для «Локомотива» в нынешней ситуации стало бы исключение бразильского форварда Ари из атакующей линии.

Принадлежавший «Краснодару» Ари подписал арендное соглашение с «Локомотивом» прошлой зимой. Весной того года он был главной атакующей силой «железнодорожников». Бразилец забил шесть мячей, попутно подсобив клубу с завоеванием Кубка России.

На старте текущего первенства Ари уже во втором туре в матче с ЦСКА забил и отдал результативную передачу на Дмитрия Тарасова. Но грубый подкат Александра Головина в концовке той памятной встречи отправил бразильца на операцию, за которой последовала полугодовая реабилитация.

«Локомотив», который и до того момента не сильно выделялся длиной скамейки, остался совсем без форвардов.

Руководители клуба отреагировали оперативно — из французского «Лилля» был выписан чемпион Европы Эдер.

И пока португалец осваивался в российских реалиях, роль лидера атак на себя примерил Джефферсон Фарфан, который до того момента по большей части использовался Семиным на флангах. Восемь голов в РФПЛ, четыре — в Лиге Европы и один в сборной Перу: так выглядит осенний бомбардирский улов Фарфана. Три мяча за тот же отрезок в РФПЛ забил и Эдер.

Раззабивавшегося Фарфана смог остановить только зимний перерыв, на который команда ушла в декабре. Ари на зимние каникулы отправился раньше всех — в конце ноября, попутно пообещав, что в родной Бразилии будет индивидуально заниматься с личным физиотерапевтом.

Впервые после шести месяцев восстановления Ари вышел на поле в рамках январского сбора в Испании — «Локо» уступил швейцарскому «Люцерну» со счетом 0:3.

На предсезонных сборах Ари провел несколько матчей и говорил о том, что колено его больше не беспокоит.

Перед выездным матчем Лиги Европы с «Ниццей» Юрий Семин заявил, что Ари полностью восстановился от травмы и даже успел набрать форму. Свои слова тренер подтвердил делом, выпустив Ари во Франции в стартовом составе.

В двухматчевом противостоянии с «Ниццей» «железнодорожники» забили четыре гола. Только к одному из них Ари имел прямое отношение — заработал штрафной, который реализовал Мануэл Фернандеш. В следующих четырех встречах бразилец на поле не выходил. Кроме того, на выездные игры с «Атлетико» и «Уралом» Ари даже не летал. Да и на матч со «Спартаком» заявлен не был.

На тему отсутствия Ари в заявках на матчи Семин отвечал просто: «играет тот, кто лучше». Банально, но факт.

К последним двум матчам РФПЛ с «Амкаром» и «Ростовом» Ари подошел в качестве одного из 11-ти лучших и оба раза выходил на поле в стартовом составе.

Эти матчи в исполнении бразильца оказались максимально похожи друг на друга. Невнятная игра в роли единственного форварда и последующая замена на Эдера: в матче с «Амкаром» Ари покинул поле на 73-й минуте, в матче с «Ростовом» — на 72-й. И в той, и в другой встрече Ари нанес по одному удару в сторону ворот соперника. Разница лишь в том, что в матче с «Амкаром» этот единственный удар пришелся в створ, а во встрече с ростовчанами — мимо.

В битве с «Амкаром» Ари 17 раз вступил в единоборства с соперниками, из которых выиграл лишь пять. 29% — худший показатель в команде. Пять раз в том же матче бразилец шел в обводку, но сделать это удалось лишь однажды.

Во встрече с «Ростовом» статистические показатели Ари выглядели еще более грустно: 18% выигранных единоборств (пять из 28) и 25% удачных обводок (две из пяти).

Для примера в этих двух матчах возьмем статистику Эдера: 57% и 60% выигранных единоборств. За свои 18 игровых минут во встрече с «Амкаром» Эдер выиграл четыре единоборства, тогда как у Ари было всего пять подобных действий за 72 минуты на поле.

К статистике, конечно, можно относиться по-разному, но в случае с Ари она действительно показательна. Встречи с «Амкаром» и «Ростовом» блиставший по осени Фарфан провел на фланге полузащиты. По сути, перуанец на своей излюбленной позиции форварда оказался лишь однажды — в тот самый момент, когда забивал победный гол в ворота ростовчан.

Отпраздновав накануне День космонавтики, не пора ли главного железнодорожного «космонавта» Фарфана вернуть на его любимую позицию, с которой он в течение осени забил только за клуб более десяти мячей?

До окончания чемпионата «Локомотиву» осталось провести шесть матчей. Полторы ошибки в запасе еще есть. Но не более. Фарфан на месте центрального форварда должен помочь эти ошибки избежать.

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