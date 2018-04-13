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9 тысяч проб: новая атака на российский спорт

Зеппельт анонсировал новые скандалы в российском спорте

Борцы с допингом не останавливают работу ни на секунду РИА Новости
Борцы с допингом не останавливают работу ни на секунду
Автор фильмов о допинге в российском спорте немецкий журналист Хайо Зеппельт проанонсировал новую шокирующую информацию о «грязных атлетах», заявив о 9 тыс. положительных проб у 4 500 россиян. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отметил, что этими действиями Зеппельт просто выполняет «заказ США».

Ставший в последние годы настоящим злым гением российского спорта немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт вновь напомнил о себе.

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На этот раз представитель СМИ предупредил о новой шокирующей информации по допингу в России, которая породит огромные последствия (немец использовал поэтичное выражение «большие волны») и приведет к серьезным санкциям. Соответствующее сообщение Зеппельт опубликовал у себя в твиттере.

«Еще не многие это осознали: грядет гораздо, гораздо больше информации о России. Это породит большие волны.

Будет показан допинг в России на протяжении многих лет: 9000 положительных проб у примерно 4500 спортсменов, которые находятся под следствием у 60 международных федераций и спортивных органов.

Ожидается огромное количество санкций», — поразил немецкий журналист спортивную общественность.

Под постом собралось огромное количество болельщиков из России, которые стали на разных языках называть немца лжецом и активно критиковать его профессиональную деятельность. Некоторые даже угрожали физической расправой.

В Госдуме к сообщению Зеппельта отнеслись скептически. Депутат Дмитрий Свищев, который является также президентом Федерации керлинга России, заявил о том, что немецкий журналист просто выполняет заказ по дискредитации российского спорта.

«Зеппельт известен как «коммерческий», продажный журналист. Несмотря на это, мы обязаны реагировать на его заявления.

Когда он говорит о тысячах спортсменов, употребляющих допинг, к этому, с одной стороны, хочется отнестись иронично, а с другой — мы же понимаем, что он действует по указанию заказчиков, которые хотят дискредитировать российский спорт, ударить по нему больнее», — цитирует Свищева RT.

Также депутат отметил, что Зеппельт выполняет подобные действия по требованию США, как и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

«Я был в Швейцарии, общался с иностранными коллегами, и мне было приятно услышать, как независимые международные федерации говорили в лицо: «Мы понимаем, что это все Америка, и все зависит от того, как решат за океаном».

Зеппельт и Родченков являются куклами, которые исполняют решения. К сожалению, мы живем в этих реалиях», — заключил представитель Госдумы.

Зеппельт — известный немецкий спортивный журналист, который специализируется на антидопинговых расследованиях.

В 2014 году на телеканале ARD вышел его фильм «Тайны о допинге: как Россия делает своих победителей», ставший первым в своем роде и вызвавший большой резонанс в спортивной общественности. Одним из главных персонажей картины стала бегунья Юлия Степанова, которая рассказала о якобы тотальном использовании допинга в российской легкой атлетике.

В 2016-м журналист выпустил еще один фильм — «Тайны о допинге: российские отвлекающие маневры». Сам немец неоднократно заявлял, что у него нет предвзятости именно к России и расследует он подобные случаи во многих других странах мира.

Свое нынешнее громкое заявление Зеппельт сделал на фоне большого скандала в мировом биатлоне.

Бессменный руководитель Международного союза биатлонистов (IBU) норвежец Андерс Бессеберг покинул свой пост после обвинений австрийской полиции в том, что он брал взятки и скрыл 65 положительных допинг-проб российских атлетов.

«Я слышал, что в числе тех, кто инициировал расследование против меня, есть и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Подозреваю, что они в отчаянной ситуации. У них есть единственный свидетель — Родченков. Но, насколько я знаю, на практике они не смогли дисквалифицировать ни одного спортсмена из тысячи», — цитирует Бессеберга Dagbladet.

«Они говорят, что если федерации не начнут действовать, они пойдут с делами в Спортивный арбитражный суд (CAS). Мне кажется, что они начинают паниковать.

Проблема в том, что у них есть только Родченков, и становится ясно, что ему сложно верить», — заявил Бессеберг.

Также экс-глава IBU заявил о том, что нынешний информатор WADA руководил допинговой системой в России. Но мнение WADA и международных спортивных организаций о том, что об этом знало российское спортивное руководство, — ошибочно.

«Я уверен, что в российском спорте была система употребления допинга, которая начиналась с Московской лаборатории и Родченкова, руководившего ей. Но это делалось в обход спортивных департаментов и комитетов. Я видел переписку, которую мы получили в IBU в связи с делами российских биатлонистов», — заявил Бессеберг.

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