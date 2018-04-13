«Мне нравится ММА, но прыгать из бокса нет смысла»

13 апреля в Чехове стартовал турнир на призы Александра Поветкина среди юных боксеров — от 13 до 16 лет. Боец по прозвищу Русский Витязь, совсем недавно нокаутом одолевший британца Дэвида Прайса на его территории — в Кардиффе, едва отдохнув после боя, отправился в Подмосковье — лично открывать турнир своего имени.

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Во Дворце спорта «Олимпийский» были развешаны плакаты с изображением Поветкина и надписью «Поздравляем с заслуженной победой», на входе в зал можно было приобрести футболку, часы и даже подушку с надписью «Team Povetkin» (команда Поветкина)...

...а очередь из желающих получить автограф от обладателя интернационального титула Всемирной боксерской организации (WBO International) и интерконтинентального титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA Intercontinental) никак не заканчивалась.

Александр терпеливо сидел за столом, не поднимая головы, и методично ставил автографы с пожеланиями всех благ на перчатках, плакатах и даже козырьках кепок, пока очередь не иссякла.

Только затем боксер вышел пообщаться с прессой и ответил на все вопросы о грядущем поединке с Энтони Джошуа — чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO), а также уже упомянутых WBO и WBA. Однако начал боксер все-таки со своего турнира.

— Идея организовать юношеский турнир в Чехове возникла у моих друзей. Они предложили создать соревнования для популяризации нашего любимого вида спорта.

Я буду только рад, если мой турнир будет для ребят трамплином в их продвижении, и они станут сильнее и умнее. Из таких боевых видов спорта вырастают настоящие мужчины.

Я вообще радуюсь, что столько ребят — да и девчонок! — идут заниматься боксом. Скоро девчонки будут бить мальчишек (смеется). Мальчикам особенно важно идти в спорт. Мужчина должен быть сильным, должен заниматься, учиться, быть образованным. Духовное воспитание тоже играет большую роль.

В спортзале хороший тренер многое дает в духовном смысле.

— После победы над Прайсом вы стали обязательным претендентом на поединок с Джошуа, но тот желает боксировать с Деонтеем Уайлдером. Тем временем с вами очень хочет сразиться Диллиан Уайт. Готовы подождать, пока Джошуа встретится с Уайлдером, и в это время провести поединок с другим соперником?

— Вообще ничего не знаю по этому поводу.

Я жду, когда скажут, с кем я буду боксировать. Это ведь профессиональный бокс — все может измениться за две секунды. Но, естественно, мне куда интереснее поединок с Джошуа за звание чемпиона мира.

Честно, не видел до сих пор его последнего боя (британец одолел Джозефа Паркера единогласным решением судей. — «Газета.Ru»), но могу сказать, что это очень крепкий соперник с сильным ударом. Хотя, минусы, наверное, у всех есть. Будем разбирать.

— Джошуа открыто заявляет, что хочет боксировать с Уайлдером, а не с вами. Может, он вас боится?

— Не знаю. Меня вообще не напрягает, что он хочет боя с Уайлдером. Я спокоен. Но, конечно, я хотел бы сразу встретиться с Джошуа и не ждать.

Я желаю боксировать с лучшими бойцами. Да и возраст уже такой, что надо сражаться за звание чемпиона.

— Набирают популярность поединки между спортсменами из разных видов единоборств, например, ММА против бокса. Вы бы хотели принять в подобном участие?

— Мне эта история не интересна. ММА мне нравится как вид спорта, я его немного практикую, тренируюсь, но выступать в нем… Сражаться я буду в своем виде спорта, и куда-то прыгать смысла просто нет.

— Что вы думаете о боксере Флойде Мейвезере, который собирается получить лицензию бойца ММА?

— Я о нем вообще не думаю (смеется). Ну, что я могу о нем думать? Но вообще я не считаю, что Мейвезер действительно перейдет в ММА — даже ради боя с Макгрегором. Ему это не нужно просто.

Макгрегор пошел в бокс чисто заработать денег. Я думаю, что есть несколько боксеров, например, Мэнни Пакьяо… хотя нет, их довольно много — боксеров, которые разобрались бы с Макгрегором намного раньше, чем это сделал Мейвезер

(американец одолел Конора техническим нокаутом в десятом раунде. — «Газета.Ru»). Если поединок, конечно, проходит по правилам бокса.

— Вы пересматривали свой последний бой, в котором нокаутировали британца Прайса? И каково вам было боксировать в Англии?

— Конечно, в этом бою что-то пошло не так, как я задумывал (Поветкин один раз побывал в нокдауне. — «Газета.Ru»), и на то были свои причины. Но будем исправлять ошибки. Постараюсь боксировать лучше.

А вообще в Британии мне понравилось. Англичане любят бокс, разбираются в нем.

Впрочем, не знаю, что говорили про меня британцы, я по-английски не говорю. А Джошуа там очень любят и даже устроили народные гуляния, собрали полный стадион.

— Хотели бы провести поединок с Джошуа за границей?

— Для меня не имеет значения, где боксировать с ним — дома или в другой стране. Однако скажу, что на родине всегда хочется показать себя как можно лучше, но не всегда получается — ответственность очень давит.

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