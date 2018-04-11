Ковалев потерял соперника из-за харассмента

Чемпион мира по боксу в весе до 79,4 кг по версии WBO Сергей Ковалев вынужден искать нового соперника для боя, назначенного на 23 июня (по другим данным – на 14 июля) в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. 27-летний американец Маркус Браун по прозвищу Сэр, с которым уже был заключен контракт, не сможет выступить в этом шоу из-за ареста по обвинению в домашнем насилии.

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По сведениям Daily News, спортсмен нарушил постановление суда о минимальной дистанции, на которую ему разрешено приближаться к своей 29-летней подруге, ранее уже страдавшей от агрессии Брауна.

Боец повредил дверь квартиры в Клифтоне, сломав глазок и замок, и угрожал высадить окно, если его не пустят внутрь.

Впервые полиция арестовала Брауна в конце декабря по обвинению в нанесении побоев своей возлюбленной. Атлет якобы схватил девушку за руку и шею, а затем ударил в лицо указательным пальцем, нанеся ушиб под правым глазом. Как заявили власти, несчастная получила травмы, но отказалась от медицинской помощи.

В итоге Брауну было предъявлено обвинение в попытке нападения и сексуальных домогательствах. Он был освобожден в зале суда без внесения залога. По словам адвоката боксера Джозефа Меррэя, его подзащитный «испытывал некоторые трудности в совместной со своей давней подругой опеке над их общей дочерью», однако он уважает девушку и «никогда не нападет на любую женщину».

Если верить юристу, Браун раскаялся в своих действиях и просил помощи с тем, чтобы справиться с навалившимися трудностями. Что ж, как показал повторный инцидент, спортсмен учел далеко не все свои ошибки.

Теперь полиция повторно обвинила Брауна в целом ряде нарушений, в том числе сексуальном преследовании. Его дело будет разбираться в уголовном суде 19 апреля.

Любопытно, что за пару дней до инцидента Браун проводил мастер-класс в спортзале полиции, которая патронирует воспитание юных боксеров. Он сам начинал заниматься здесь в 13-летнем возрасте, а теперь получил так необходимую моральную поддержку от местного инспектора. В защиту Брауна выступил руководитель программы «Полицейские и дети в боксе» Пэт Руссо.

«Я знаю Маркуса с 12 лет, а его подругу со времен Олимпиады-2012, — заявил функционер. – Они оба замечательные, любящие родители, а Маркус так много делает для детей в нашей программе. Это неприятная ситуация для него и его семьи, но я верю, что он извлечет необходимые выводы и изменится в лучшую сторону».

Браун входил в состав олимпийской сборной США на Играх в Лондоне, однако проиграл в первом же бою.

В том же году начал профессиональную карьеру, одержав к настоящему моменту 21 победу, в том числе 16 досрочных, и не потерпев поражений.

Его рост – 187 см, боксирует в стойке левши. Считалось, что Браун сумеет доставить Ковалеву немало проблем, тем более что и в рейтинге Boxrec стоит очень высоко – на восьмой позиции, опережая чемпиона мира россиянина Артура Бетербиева, кубинца Салливана Барреру, поляка Анджея Фонфару и других сильных представителей полутяжелого веса.

Новости из-за океана порядком осложнили жизнь Ковалеву, которому предстоит менять подготовку с акцентом на нового, пока еще не определенного противника. В последний раз Крушитель выходил на ринг 3 марта в «Мэдисон-сквер-гарден», победив техническим нокаутом в седьмом раунде своего соотечественника Игоря Михалкина, который, вопреки прогнозам, сумел оказать маститому конкуренту достойное сопротивление.

Сам Ковалев уже объявил о поисках нового соперника на замену проштрафившемуся Брауну, свободное время которого отныне будет занято судебной волокитой. Кстати, в конце года россиянин может выступить в Екатеринбурге – о подобной перспективе рассказал ТАСС исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

Согласно заверению функционера, соперником Сергея станет «один из чемпионов мира в его категории».

Помимо самого Ковалева титулами в дивизионе до 79,4 кг владеют трое: Бетербиеву принадлежит пояс IBF, еще одному россиянину Дмитрию Биволу – по версии WBA, а канадец Адонис Стивенсон является чемпионом WBC.

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