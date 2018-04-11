«Это худший момент в моей карьере»

«Рома» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 3:0

Огромной сенсацией завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Риме, где местная «Рома» после гостевого поражения со счетом 1:4 сумела добиться крупной победы (3:0) и шагнуть в следующую стадию. В свою очередь, «Барселона» впервые не прошла в следующий раунд, разгромно одолев соперника в первой игре.

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Исторический успех принесли желто-красным голы Эдина Джеко (уже на 6-й минуте), Даниэле де Росси (с пенальти) и Маноласа в концовке.

Ошеломленные каталонцы не нашлись с ответом, а их агонистические замены выглядели явно запоздалыми.

После матча в лагерях команд царили диаметрально противоположные настроения. Президент «Барсы» Хосеп Бартомеу призвал всех поклонников сплотиться в драматичнейший момент истории.

«Быть выбитыми из Лиги чемпионов — это очень тяжелый удар для всех наших фанатов. Но сейчас тот момент, когда все болельщики, тренеры и игроки должны быть едины, как никогда ранее», — такая запись появилась в «твиттере» функционера.

Наставник сине-гранатовых Эрнесто Вальверде назвал вторник «очень плохим днем для клуба».

«Когда вы проигрываете таким образом, это всегда тяжело перенести, но это легко объяснить, сказав, что соперник был очень силен с первой минуты и до последней, — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА. — Они применяли высокий прессинг повсюду, и это очень затрудняло нашу игру. Правда в том, что они были очень хороши, а мы – нет.

Это болезненное поражение, вне всяких сомнений. У нас было желание победить, но в итоге осталось только одно оно.

Мы оказались на обочине, но нет другого средства, кроме как пройти через это, нам предстоит пара трудных дней».

Один из старожилов «Барсы» Серхио Бускетс так и вовсе окрестил случившееся на «Стадио Олимпико» «худшим моментом» в своей карьере.

«Мы плохо играли позиционно, поэтому они выиграли, — констатировал полузащитник. — «Рома» была лучше, чем мы, в этом матче. Это мой самый негативный опыт. «Рома» должна была забивать и показала настрой, а мы по каким-то причинам ничего не смогли противопоставить такой игре. Мы просто не знали, как создавать моменты и изменить ход матча. Не знаю, почему, но сегодня «Рома» была сильнее.

Мы проиграли похожим образом в прошлом году и пообещали себе, что постараемся не допустить, чтобы с нами случилась еще одна такая неудача, но мы снова вылетели из турнира, в котором хотели продолжить борьбу».

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста признался, что, возможно, провел свой последний матч в Лиге чемпионов: многоопытный хавбек может покинуть клуб этим летом.

«Сложно что-то говорить в такой ситуации. Если совершаешь много ошибок и что-то делаешь неправильно, то Лига чемпионов тебя не прощает, — цитирует Иньесту Mundo Deportivo. — Испытываем огромное разочарование. В первом тайме у нас совсем ничего не получалось, во втором прибавили, но этого было мало. Нам нужно было играть в другом ключе. Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов в составе «Барселоны».

Обидно заканчивать турнир на минорной ноте. Мы очень хотели добиться успеха, но вновь терпим неудачу. Объяснить наш вылет очень тяжело, однако подобное случается.

Дело не в недостатке желания. Это Лига чемпионов, здесь происходят удивительные вещи. Мы провалились. Теперь нужно сосредоточиться на оставшихся двух турнирах».

В «Роме» тем временем после оглушительного успеха всерьез вознамерились выиграть турнир – соответствующую задачу команде на эмоциях поставил президент Джеймс Паллотта.

«Удивительно, что нам удалось доминировать в течение всего матча, — сказал он в интервью Mediaset Premium. — Я никогда не видел, чтобы «Рома» играла в таком ключе на протяжении 95 минут. Это было незабываемо. Какие у нас цели? Почему бы не задуматься о финале Лиги чемпионов?

Мы обыграли «Барселону», которую все называли лучшей командой мира, и доказали, что способны сражаться с противником любого калибра».

Не собирался скрывать нахлынувших чувств и легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти.

«Именно ради таких моментов и хочется болеть за «Рому»! Вперед, «Рома»!» – написал идол поколений в своем «твиттере».

Признанный лучшим игроком матча босниец Джеко тоже с трудом подбирал яркие слова.

«Вы даже не можете себе представить. Я думаю, это было великолепно, сногсшибательно! – сказал форвард. — Я даже не знаю, какими словами описать это. Мы добились своего, когда абсолютно никто уже в нас не верил».

Как заявил наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо, сила его команды в том, что она «смотрит вперед, а не назад».

«У нас дерби в ближайшее воскресенье, мы всегда должны смотреть на следующее препятствие, и оно прямо перед нами, — резюмировал триумфатор. –

Я беру на себя ответственность за поражения и некоторые нелицеприятные слова в социальных сетях, поэтому могу присвоить себе эту победу!

У нас были очень хорошие выступления в Серии А, но лишь сейчас мы пожинаем плоды той работы, которая была проделана. Конечно, мы должны верить в то, что сумеем выйти в финал, почему нет? Мы дошли так далеко, никто не ожидал увидеть нас здесь, поэтому, без сомнений, мы должны поднимать планку».

«Манчестер Сити» (Англия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:2

В другой встрече вечера впечатляющего «камбэка» не получилось. После 0:3 на выезде «Сити» очень хотел преуспеть дома, и уже на второй минуте усилиями Габриэла Жезуса сделал весомую заявку на счастливую для себя развязку. Перед перерывом «горожане» забили еще один мяч, однако арбитр Матеу Лаос из Испании не засчитал его по причине ошибочно зафиксированного офсайда.

Из-за этого в перерыве у судьи произошел конфликт с наставником хозяев Хосепом Гвардиолой, в результате чего специалист был удален и не смог провести второй тайм на скамейке.

К слову, Гвардиола лишь во второй раз в истории не взял барьер 1/4 финала ЛЧ. И вновь неудача постигла его во главе «Манчестера»: год назад на стадии 1/8 финала «горожане» капитулировали перед «Монако» (5:3, 1:3). С «Барселоной» и «Баварией» тренер всегда проходил дальше.

Как понятно, его негодованию после финального свистка не было предела.

«Я сказал судье, что Лерой Сане провел чистый гол. А он выгнал меня! – бушевал Гвардиола. – Все было бы по-другому, стать счет 2:0. Все по-другому, когда Мохаммед Салах забивает на «Энфилде» из офсайда. Все по-другому, когда Жезус забивает на «Энфилде» из офсайда.

В этом турнире команды настолько равны, что решения рефери очень важны. Мы попробуем еще раз в следующем сезоне. Мои поздравления «Ливерпулю», надеюсь, они достойно представят Англию в полуфинале».

После перерыва «красные» провели два ответных мяча, превратив концовку в пустую формальность.

Игроки «Манчестера» в послематчевых комментариях не могли найти объяснение своему провалу в противостоянии.

«Сложно принять то, что случилось. Конечно, мы желали не такого результата, но это футбол, — признался Жезус. — Мы плохо выступили в двух играх, и «Ливерпуль» этим воспользовался. Что ж, мои поздравления.

Нам удалось забить гол через две минуты после начала игры, и это было очень важно. Потом мы постоянно владели мячом, но гол Салаха переломил ход игры».

Разочарованные фанаты хозяев решили отыграться на поклоннике «Ливерпуля», который в одиночестве оказался на секторе «Сити», принявшись праздновать один из голов своей команды. Незадачливого любителя футбола прилично поколотили. После порции тумаков со стадиона его вывела полиция.

Главный тренер гостей Юрген Клопп выразил удивление исходом параллельного четвертьфинала, особенно выделив тот факт, что «Рома» сумела добиться успеха без Салаха.

«Игроки «Ливерпуля» нашли решение всех проблем во втором тайме, — сначала немец все-таки рассказал об игре собственной команды. — Мы имели две-три возможности в течение первых 45 минут, так что нам было просто отыскать пути для развития ситуации. Мы словно прошли сквозь вихрь. «Горожане» рисковали, экспериментируя с составом. Но мы были более компактными во втором тайме и показали лучший футбол. Конечно, «Ливерпулю» ещё есть над чем работать, но мы уже неплохая команда.

«Ливерпуль» заслужил свое место в полуфинале. Мы забили «Сити» пять мячей и пропустили лишь один. Такие цифры обычно кажутся невероятными.

Садио Мане сегодня продемонстрировал выдающуюся игру. В свой день рождения он сделал себе прекрасный подарок. Бобби Фирмино и Мане сыграли блестяще сегодня.

Я не мог поверить своим ушам, когда услышал, что «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «Рома» потеряла Салаха и все равно оказалась в полуфинале. Это невероятно».

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