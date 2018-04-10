«Окружили и заломали»: бойца UFC изнасиловали в детстве

Звезда UFC Пейдж Ванзант рассказала о групповом изнасиловании, которому подверглась в старших классах школы. Подробности случившегося десять лет назад (будущей спортсменке тогда было 14) она привела в автобиографической книге, вышедшей в свет 10 апреля и получившей название «Восхождение: выжить в бою моей жизни». Если верить девушке, преступление случилось на вечеринке учеников обычного образовательного заведения в городке Дейтон, штат Орегон, где ее родители держали студию танцев.

Несколько парней, действуя по сговору, напоили Ванзант спиртными напитками, дождались момента, когда жертва оказалась в беспомощном состоянии, и затем надругались над ней по очереди.

По словам спортсменки, несовершеннолетние злоумышленники сначала «окружили ее, а потом заломали».

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«Они только и успевали менять позиции, двигая меня, как хотят, а я ничего не могла поделать, — рассказала боец в своих воспоминаниях. — Я была пьяна и не могла сопротивляться, руки и ноги будто залило цементом, в голове – сплошной туман.

Я оставалась в сознании, понимала, что происходит, но тело совершенно не слушалось. Словно отнялось. У меня не было другого выбора, кроме как подчиниться и молиться, чтобы все кончилось быстро».

Ванзант призналась, что писать о самых откровенных эпизодах ей было слишком тяжело. Поэтому девушка наняла специального человека, которому устно описала все подробности произошедшего — и уже он вбил их в черновик готовившейся книги.

Как выяснилось, Ванзант не настоящая фамилия девушки. Ей вынужденно пришлось принять псевдоним из-за созвучности своей реальной фамилии Слеттен с английским словом «шлюха»: так ее стали обзывать ровесники, быстро узнавшие о произошедшем на вечеринке и конкретно о ее сексе сразу с несколькими партнерами.

Однажды по возвращении домой объект всеобщей травли увидела, что все окрестные деревья увешаны презервативами. По признанию Ванзант, отношение других подростков ввело ее в тяжелое психологическое состояние. В ту пору она занималась танцами и даже не думала о карьере в ММА.

Многое изменилось после переезда семьи в Спаркс, штат Невада. Мечтавшая научиться защищать себя Ванзант начала заниматься в зале известного ветерана UFC Кена Шемрока, где тренировалась по правилам бокса и смешанных единоборств. После выигранного любительского поединка в возрасте 18 лет спортсменка решилась дебютировать в профессиональных ММА. Получилось успешно: 30 июня 2012 года Ванзант победила Джордан Николь Газа.

На презентации «Восхождение: выжить в бою моей жизни» боец призналась, что написала книгу с целью помочь другим жертвам насилия преодолеть психологическую травму и начать нормальную жизнь.

Ванзант отметила, что ее уже завалили благодарными сообщениями в социальных сетях.

«Я верю, что все, через что я прошла, было необходимо. Если моя книга поможет кому-то, значит, все, что я пережила, не бессмысленно, — заявила спортсменка. — Все это было тяжело пережить, но прошло уже 10 лет. Сейчас я уверена в себе, я успешна и иду к поставленным целям. Глупо оглядываться и о чем-то сожалеть».

Несмотря на начало карьеры почти шесть лет назад, Ванзант провела не так много поединков — всего 11, в которых одержала семь побед и потерпела четыре поражения. Особенно драматичным получилась ее схватка 14 января текущего года с австралийкой Джессикой-Роуз Кларк.

Ванзант уступила по очкам, но едва ли заслуживает упрека. Уже в первом раунде она получила перелом руки, однако не сдалась и продолжила бой.

Травма случилась не в результате активных действий соперницы, а из-за собственного неудачного удара. После окончательного восстановления Ванзант планирует вернуться в октагон.

Интересно ей и попробовать себя в рестлинге. При этом первоначальная цель — чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе. Девушка планирует вернуться к серьезным тренировкам и бить в полную силу примерно через два месяца. Перед выходом на схватку за пояс она, возможно, проведет один-два промежуточных поединка.

В настоящее время Ванзант состоит в отношениях с бойцом ММА Остином Вандерфордом. В феврале он сделал своей избраннице предложение, и она ответила согласием.

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