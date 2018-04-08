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«СКА было тяжело после Игр»: фиаско героев Пхенчхана

Как ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА радуются победе над СКА РИА Новости
Хоккеисты московского ЦСКА радуются победе над СКА
Петербургский СКА не смог удержать преимущество в две шайбы и проиграл московскому ЦСКА в решающем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Столичные армейцы вышли в финал во второй раз в своей истории. После встречи главный тренер СКА Олег Знарок отметил, что его подопечные очень устали после Олимпиады, — 15 человек защищали честь России в Пхенчхане. А нападающий ЦСКА Михаил Григоренко заявил, что у москвичей было просто больше воли к победе.

Московский ЦСКА одержал тяжелейшую победу над петербургским СКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Эта виктория позволила подопечным Игоря Никитина сделать счет в серии 4-2 в свою пользу и выйти в финал.

Этот триумф становится тем ценнее, что уже к пятой минуте встречи столичные армейцы проигрывали гостям со счетом 0:2.

Сначала спаситель финала Олимпиады-2018 для сборной России Никита Гусев промчался по правому флангу мимо защитника и неожиданно для вратаря попал точно в ближнюю «девятку» (голкипер Илья Сорокин махнул своей «ловушкой» мимо шайбы).

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Затем живая легенда хоккея Илья Ковальчук так же легко разделался с опекавшим его защитником, выбрался на оперативный простор и попал прямо в уголок ворот — Сорокин снова не спас.

Никитин принял решение от греха подальше заменить разнервничавшегося голкипера на Ларса Юханссона, который блестяще сыграл со СКА на выезде, позволив своей команде увезти победу с совершенно не хоккейным счетом 1:0.

После этого ЦСКА больше не пропускал — только забивал, причем три раза подряд.

Когда казалось, что размеренно игравшие в обороне москвичи просто дожидаются финальной сирены, чтобы решить все вопросы в следующем, седьмом матче серии, Никита Нестеров неожиданно сократил отставание в счете до минимума.

Под самый конец второго тайма Максим Шалунов пронесся по правому флангу мимо расслабившейся обороны СКА и прострелил на «пятак», откуда Нестеров «расстрелял» Микко Коскинена, — 1:2.

Впереди у столичных армейцев был еще целый период, чтобы сравнять счет и перевести встречу в овертайм.

Однако такой нужный гол пришел к подопечным Никитина только в самой концовке — в лучших традициях этого непредсказуемого вида спорта. Столичные армейцы сумели отвоевать шайбу прямо за воротами СКА и оперативно перевести ее на «пятачок», откуда Михаил Григоренко не промахнулся — 2:2.

В овертайме слегка деморализованные питерцы сначала упустили шикарный момент вырвать победу: Павел Дацюк не сумел перебросить шайбу через щиток вратаря.

А спустя три минуты ЦСКА обеспечил себе финал Кубка Гагарина.

Голевая атака вновь началась с подбора за воротами соперника — постарался Кирилл Петров. Он же пробрался на «пятак» и нанес бросок, но попал в щиток Коскинену. На отскоке шайбу подхватил Григоренко — и снова не подвел.

3:2 — ЦСКА во второй раз в своей истории вышел в финал плей-офф КХЛ. Ранее московские армейцы добирались до этой стадии только в 2016 году, но уступили магнитогорскому «Металлургу» в решающей серии со счетом 4-3.

Теперь подопечным Никитина предстоит сразиться в финале с казанским «Ак Барсом», который играючи расправился с челябинским «Трактором» в полуфинальной серии — 4-0.

После завершения встречи главный тренер ЦСКА отметил самоотдачу своих хоккеистов, перевернувших ход матча.

«Вратарь здорово сыграл, ребята самоотверженно сражались, поэтому дождались своих моментов. Против такого соперника так и надо играть, по-другому бы не получилось», — приводит слова Никитина ТАСС.

Его визави Знарок сгустил краски вокруг продолжения своей тренерской карьеры:

«Мое будущее в команде неизвестно. Планы? Не знаю. 15 игроков СКА участвовали в Играх-2018 в составе сборной России и устали? Мы рады, что выиграли Олимпиаду. Ребята сделали все, что смогли, они молодцы.

У нас не было времени выводить игроков на пик — после Олимпиады мы сразу поехали играть, и поэтому было чисто физически тяжело».

Один из лидеров СКА Ковальчук высказался о своем будущем более конкретно, чем главный тренер, объявив о том, что покидает КХЛ:

«Сказал ребятам огромное спасибо, всем болельщикам. В ближайшие два-три года попробую свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Я не говорю: «Прощай», говорю: «До свидания». Я провел отличные пять лет в России».

Вспоминается, как сразу после завоевания золотых медалей на Олимпиаде в Пхенчхане Ковальчук выразил желание войти в «Тройной золотой клуб» —

для этого нужно одержать победу на Играх, выиграть чемпионат мира и взять Кубок Стэнли. Должно быть, именно поэтому 34-летний нападающий отправляется в НХЛ, — только последний трофей из списка ему еще не покорялся.

Напоследок Ковальчук отметил, что его команда вполне могла одержать победу в прошедшей встрече с ЦСКА.

«У нас было много моментов, чтобы забить еще, помимо двух голов. В третьем периоде, кажется, вообще один бросок был по нашим воротам.

Но они молодцы, сравняли счет. Хочется их поздравить — эта победа заслуженная, и неважно, у кого было преимущество», — заключил нападающий.

Автор дубля в ворота СКА Григоренко заявил, что у московских армейцев было больше воли к победе.

«Очень рады, что победили, был очень сложный соперник, и мы, и они бились, но, думаю, мы больше хотели выиграть. Сегодня мы ложились под шайбы, блокировали все броски и заслужили эту победу.

Ключевым моментом матча стал наш первый гол, проведенный Нестеровым, потому что при счете 0:2 тяжеловато игралось, поэтому тогда почувствовали, что можно забивать и выигрывать.

Что касается всей серии, то я лично запомнил третий период второй домашней игры (ЦСКА победил со счетом 2:1. — «Газета.Ru»), когда мы сравняли счет в серии, это был один из переломных моментов противостояния».

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