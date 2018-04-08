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Неутомимый снайпер: Овечкин опять покорил НХЛ

Овечкин в седьмой раз стал лучшим снайпером регулярки НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Reuters
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ остановился в шаге от достижения в 50 заброшенных шайб за сезон, оформив «лишь» дубль. При этом Овечкин все равно стал лучшим снайпером регулярки — уже в седьмой раз в карьере.

В ночь на 8 апреля по московскому времени в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) фактически завершился регулярный чемпионат — по итогам дня стали известны все участники плей-офф, а запланированный на завтра матч между «Бостоном» и «Флоридой» станет определяющим лишь для нескольких пар первого раунда на Востоке, а также может принести «Брюинз» победу в конференции, где пока что лидирует «Тампа».

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На данный момент уже можно назвать и большинство противостояний, которыми откроются серии на выбывание: так, «Нэшвилл» сыграет с «Колорадо», «Виннипег» — с «Миннесотой», «Вегас» — с «Лос-Анджелесом», «Анахайм» — с «Сан-Хосе», «Питтсбург» — с «Филадельфией», а «Вашингтон» — с «Коламбусом».

Впрочем, в ходе минувшего игрового дня далеко не все взгляды были устремлены на борьбу команд за более удобного визави для старта плей-офф — крайне интересным было и сражение в столице США, где капитан местных «Кэпиталз» боролся с вечностью (а еще немного — с «Нью-Джерси»).

Российский голеадор, напомним, подходил к последнему для себя матчу регулярки-2017/18 с 47 голами в активе и очень хотел завершить чемпионат не только на красивой победной ноте, но и с круглым числом в послужном списке.

И если до начала встречи в реальность бомбардирского свершения Александра мало кто верил, то уже на третьей минуте вопрос о серьезности намерений нападающего отпал окончательно — шайба Овечкина после паса Евгений Кузнецова спустя всего 141 секунду после дебютного вбрасывания отчетливо намекала, что в этот вечер от лидера вашингтонцев можно ждать всего, настолько он был настроен.

«Дьяволы», однако, были явно против. Сначала гости уперлись в защите против самого Ови, позволив при этом его партнерам увеличить преимущество, а затем на время и вовсе переломили ход игры, сравняв счет — в начале третьего отрезка матча на табло синхронно горели две тройки.

Понимая, что на кону стоит уже не просто личная результативность, но и красивый финиш в чемпионате всей команды, Александр вскоре вернул лидерство «столичным», параллельно сократив до шага расстояние относительно личной цели.

К сожалению, в оставшееся до финальной сирены время россиянин забить еще хоть раз не смог — не помогли ему в этом ни активная поддержка болельщиков, с полной самоотдачей включившихся в скандирование имени кумира, ни одноклубники, после пятой шайбы в ворота «Нью-Джерси» ставшие куда больше играть на своего капитана.

По окончании поединка Овечкин, комментируя свой несбывшийся хет-трик, отметил, что добиться 50 заброшенных шайб было реально, если бы не случились ошибки в реализации.

«Я старался. Что поделать, у меня были хорошие моменты в первых двух периодах, а в третьем я не попал в пустые ворота. Дерьмо случается. Думаю, что вы заметили, что я подошел к плей-офф в хорошей форме»,

— сказал нападающий.

Наставник «Вашингтона» Барри Тротц в свою очередь признался, что в конце поединка даже специально помолился ради достижения подопечного.

«Изначально мы не планировали что-то делать специально — хотелось просто сыграть хороший матч, используя все четыре звена. Но когда у Овечкина получилось забить две, я сказал ему, чтобы он готовился, потому что последний отрезок будет для него полным игрового времени. Все пытались ему помочь. Лично я даже помолился, чтобы он забил 50-й гол, но — увы.

Впрочем, 49 шайб — это тоже великолепный результат. Овечкин — выдающийся игрок; очень не многие могут повторить его достижение», — восхитился специалист игроком.

Стоит отметить, что Овечкин хоть и не достиг красивого бомбардирского числа, но все равно уже в седьмой раз за карьеру взял (причем очень убедительно) «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного сезона.

Для сравнения: ближайший преследователь Александра — финн Патрик Лайне из «Виннипега» — в отчетной регулярке забил «всего» 44 гола.

Покорились россиянину и другие достижения: например, Ови оказался первым в истории лиги игроком, становившимся лучшим снайпером клуба на протяжении 13 (!) сезонов подряд.

Кроме того, по итогам матча с «дьяволами» форвард вышел на восьмое место в истории лиги по победным голам — на данный момент на его счету уже 102 решающие шайбы. Лидирует в рейтинге «вечный» Яромир Ягр, за свою сверхдлинную карьеру нанесший аж 135 определяющих попаданий.

Всего же на счету Овечкина сейчас 607 шайб и 515 результативных передач в 1003 играх НХЛ.

Говоря о других индивидуальных итогах сезона в североамериканской лиге, нельзя не отметить и другого россиянина — голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

В минувшей регулярке вратарь стал лидером сразу в двух рейтингах — по матчам на ноль (8) и по победам (44).

Естественно, выдающийся регулярный чемпионат провел и одноклубник Андрея Никита Кучеров — форвард сборной России показал попросту потрясающую результативность и набрал 100 (!) очков с 39 голами и 61 передачей.

Правда, даже с таким показателем выиграть в споре бомбардиров он не смог: ценный приз достался суперзвездному капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду с его 108 (41+67) баллами.

Для канадца 1997-го года рождения этот «Арт Росс Трофи», к слову, стал вторым кряду — в минувшем сезоне он, что показательно, также сумел пробить «сотню».

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