18-летний футболист умер в родительском доме

Французский футбольный клуб «Гавр», выступающий во втором по силе дивизионе страны — Лиге 2, понес невосполнимую потерю. По невыясненным пока обстоятельствам скоропостижно скончался перспективный 18-летний защитник команды Самба Диоп.

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Вечером в пятницу, 6 апреля, юноша был обнаружен без сознания в доме своих родителей. Вскоре была зафиксирована смерть футболиста.

«С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего игрока Самбы Диопа. Это невероятно трудный момент для всех нас.

Клуб «Гавр» выражает свои самые искренние соболезнования семье Самбы», — гласит сообщение в официальном инстаграме команды.

Комментарии под этой печальной записью уже заполнены соболезнованиями фанатов «Гавра»: «Покойся с миром, чемпион», «Очень печальная новость. Приношу искренние соболезнования семье Самбы и его близким», а также эмодзи с изображением слез и разбитого сердца.

На официальном сайте клуба появилось более развернутое сообщение о трагическом событии, в котором «Это ужасный момент для всех членов клуба, от футбольной школы до игроков и тренеров главной команды».

Кто-то из болельщиков пытался выяснить причину смерти игрока, на что получил от одного из пользователей уверенный ответ: «Разумеется, это была внезапная остановка сердца».

Однако подтвержденных известий о причине неожиданной кончины 18-летнего футболиста до сих пор не появилось. Как сообщил официальный представитель клуба, «на этой неделе Самба тренировался без каких-либо ограничений по медицинским показателям, и ранее у него не наблюдалось серьезных проблем со здоровьем».

Стоит отметить, что на прошедшей неделе защитнику предоставили возможность заниматься с основным составом «Гавра», в то время как обычно он выступает за резервную команду клуба. Возможно, непривычно высокие нагрузки могли сыграть свою роль в том, что футболиста подвело сердце, если эта версия смерти будет впоследствии подтверждена.

В сезоне-2017/18 Диоп провел 21 матч за дубль французской команды, которая известна несколькими успешными воспитанниками. Так, именно в «Гавре» вырос как футболист опорный полузащитник Лассана Диарра,

защищающий в настоящее время цвета «Пари Сен-Жермен», защитник Жан-Ален Бумсонг, выступавший за «Ньюкасл Юнайтед», туринский «Ювентус» и сборную Франции, и нападающий Гийом Оаро, ранее игравший в «ПСЖ», а сейчас — в швейцарском «Янг Бойз».

До своего первого перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2009 году за «Гавр» выступал полузащитник Поль Погба:

скауты клуба заметили его в 2007-м, когда он играл за небольшой клуб «Торси» и исполнял там роль капитана. Диоп вполне мог пойти по пути всех этих знаменитых футболистов, однако внезапный трагический случай поставил крест на его жизни.

Соблюдая траур по безвременно ушедшему игроку, руководство чемпионата Франции приняло решение перенести на неопределенный срок матч Лиги 2 между «Гавром» и «Реймсом», который должен был состояться сегодня, 7 апреля.

Все остальные встречи Лиги 2 отложены не будут, однако начнутся с минуты молчания в память о Диопе.

Точно так же поступят и команды из высшего дивизиона чемпионата Франции — Лиги 1.

«Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) с большой печалью узнала о смерти юного игрока «Гавра». В связи с этим мы приняли решение перенести ближайший матч этого клуба против «Реймса», который должен был состояться 7 апреля.

Кроме того, на всех матчах 32-го тура Лиги 1 и ближайших встречах Лиги 2 футболисты почтят память Диопа», — гласит официальное заявление LFP.

Совсем недавно, в марте 2018 года, во Франции скончался еще один 18-летний футболист Томас Родригес. Он выступал за молодежную команду клуба «Тур», который, как и «Гавр», играет в Лиге 2.

Известно, что Томас скончался во сне: утром 9 марта его сосед по комнате обнаружил футболиста в постели бездыханным.

LFP перенесла тогда матч Лиги 2 между «Туром» и «Валансьеном» и объявила минуту молчания перед началом всех встреч — как в высшем, так и во втором по силе дивизионе.

Всего за пять дней до этого в схожих обстоятельствах скончался защитник флорентийской «Фиорентины» и сборной Италии Давиде Астори. После вскрытия врачи пришли к выводу, что смерть наступила из-за брадиаритмии — нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений оказывается слишком низкой для жизни организма (ниже 60 ударов в минуту).

При этом врачи «Фиорентины» были не в курсе болезни Астори и после новостей о его смерти заявили, что он тренировался без ограничений.

В последнее время игроки все чаще страдают из-за проблем с сердцем, которые иногда приводят к летальному исходу.

Судя по всему, человеческий организм не в силах выдержать нагрузки современного профессионального футбола, в котором некоторым игрокам приходится проводить по 60 матчей за сезон.

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