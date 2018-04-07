Хоккейная команда погибла по пути на матч

В пятницу, 6 апреля, в Канаде произошла шокирующая автокатастрофа, унесшая жизни 14 человек. По информации FOX News, трагедия случилась в 30 километрах от города Тисдейл, расположенного в провинции Саскачеван на западе страны.
В ДТП столкнулись грузовик и автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду «Бронкос», базирующуюся в Гумбольдте.
Согласно первоначальным данным, в автобусе хоккейного клуба в момент происшествия находились 28 человек, в том числе игроки в возрасте от 16 до 21 года.
На данный момент нет точных сведений, сколько именно спортсменов стали жертвами автокатастрофы, однако СМИ утверждают, что «среди 14 погибших многие — это хоккеисты».
Выжившие в ДТП были оперативно доставлены «скорой помощью» в госпиталь, трое пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии, и врачи борются за их жизни.
Отмечается, что в момент инцидента «Бронкос» ехали на матч плей-офф юниорской лиги Саскачевана (SJHL).
Подробности самого ДТП и его виновники пока не называются.
Встреча чемпионата между «Гумбольдтом» и «Нипауин Хоукс» была отменена.
«Мы не можем поверить в случившееся, — признался президент «Бронкос» Кевин Гарринг. — Попросту потрясены этой жуткой трагедией, которая свалилась на нас. Наш клуб уже никогда не будут прежним».
По словам менеджера, узнал об автокатастрофе он от одного из фанатов команды и долго не мог принять страшную информацию.
Отец игрока «Гумбольдта» Ника Шумлански Майлс, общаясь с журналистами, сообщил, что отправился на место трагедии с целью помочь пострадавшим сразу после звонка сына.
«Это была катастрофа, — признался мужчина. — Для того, чтобы поднять автобус, нам пришлось использовать кран».
Как сообщили в одной из церквей Гумбольдта, ставшей экстренным штабом для сбора родственников пострадавших, многие родители и близкие хоккеистов еще не знают, живы ли их дети, ожидая информации от врачей и полиции, либо от самих игроков.
Мэр Гумбольдта Роб Мюнхен в интервью CBС подчеркнул, что опустошен из-за трагедии. «Это сильно ударит по сообществу, — добавил он. — Очень плохой день для нашего города».
Премьер-министр провинции Скотт Мое в свою очередь заявил, что у него нет слов после произошедшего.
«Я попросту не могу описать словами ту потерю, которая попала в наши сердца сегодня. Хочу выразить огромную благодарность тем очевидцам и медикам, которые оперативно отозвались на мольбы о помощи и сделали все возможное в этих труднейших условиях. Сегодня нам остается лишь молиться», — написал политик в своем твиттере.
Отреагировал на трагедию и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия»,
— отметил Трюдо в своем микроблоге.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразили и в Федерации хоккея России (ФХР).
«ФХР приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также Хоккейной ассоциации Канады. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии», — сообщается на официальном сайте организации.
Добавим, что жуткое ДТП в Канаде стало далеко не первым смертельным инцидентом на автомобильных дорогах, унесшим жизни спортсменов. К примеру,
в феврале этого года в Аргентине произошло схожее происшествие, жертвами которого стали футболисты юношеского клуба «Коло-Коло», одной из сильнейших команд Южной Америки.
По сообщениям местной прессы, игроки ехали на автобусе на престижный турнир в Парагвай, когда их транспортное средство попало в серьезную аварию.
В результате инцидента погибли три юных спортсмена — остальным удалось выжить с травмами разной степени тяжести.
Взрослые спортивные команды, естественно, куда реже попадают в ДТП, как правило, добираясь до выездных матчей и турниров на самолетах.
К сожалению, трагедии случаются и в воздухе — только за последние семь лет произошли две крупнейшие авиакатастрофы, в которых погибли футбольный «Шапекоэнсе» из Бразилии и ярославский хоккейный «Локомотив».
Однако даже с учетом относительно редкого использованиями клубами автобусов происходят до сих пор страшные инциденты и с ними.
Так, в прошлом году, лишь считанные секунды отделили футболистов дортмундской «Боруссии» от, возможно, самый невероятной трагедии в истории спорта — игроки звездной команды стали жертвами теракта, организовал который человек, пожелавший заработать на акциях клуба.
К счастью, преступник немного не рассчитал со временем взрыва у автобуса, из-за чего никто не погиб — пострадал лишь защитник «шмелей» Марк Бартра, которому впоследствии была проведена операция.
На поле испанский футболист вскоре вернулся, однако столкнулся с психологическими проблемами — слишком уж сильно на него подействовала террористическая атака.
Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».