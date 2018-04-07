Хоккейная команда погибла по пути на матч

В пятницу, 6 апреля, в Канаде произошла шокирующая автокатастрофа, унесшая жизни 14 человек. По информации FOX News, трагедия случилась в 30 километрах от города Тисдейл, расположенного в провинции Саскачеван на западе страны.

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В ДТП столкнулись грузовик и автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду «Бронкос», базирующуюся в Гумбольдте.

Согласно первоначальным данным, в автобусе хоккейного клуба в момент происшествия находились 28 человек, в том числе игроки в возрасте от 16 до 21 года.

На данный момент нет точных сведений, сколько именно спортсменов стали жертвами автокатастрофы, однако СМИ утверждают, что «среди 14 погибших многие — это хоккеисты».

Выжившие в ДТП были оперативно доставлены «скорой помощью» в госпиталь, трое пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии, и врачи борются за их жизни.

Отмечается, что в момент инцидента «Бронкос» ехали на матч плей-офф юниорской лиги Саскачевана (SJHL).

Подробности самого ДТП и его виновники пока не называются.

Встреча чемпионата между «Гумбольдтом» и «Нипауин Хоукс» была отменена.

«Мы не можем поверить в случившееся, — признался президент «Бронкос» Кевин Гарринг. — Попросту потрясены этой жуткой трагедией, которая свалилась на нас. Наш клуб уже никогда не будут прежним».

At Nipawin's Centennial Arena all is quiet. Two heartbreaking signs posted on the doors. The Humboldt Broncos would have played Game 5 here tonight. #sask pic.twitter.com/H30QSwV24d — Chris Vandenbreekel (@Vandecision) 7 April 2018

По словам менеджера, узнал об автокатастрофе он от одного из фанатов команды и долго не мог принять страшную информацию.

Отец игрока «Гумбольдта» Ника Шумлански Майлс, общаясь с журналистами, сообщил, что отправился на место трагедии с целью помочь пострадавшим сразу после звонка сына.

«Это была катастрофа, — признался мужчина. — Для того, чтобы поднять автобус, нам пришлось использовать кран».

This picture was just sent to us by a witness at the Humboldt Broncos crash. STARS dispatched, RCMP on scene. #sask #SJHL pic.twitter.com/vp4jbC8pUz — Chris Vandenbreekel (@Vandecision) 7 April 2018

Как сообщили в одной из церквей Гумбольдта, ставшей экстренным штабом для сбора родственников пострадавших, многие родители и близкие хоккеистов еще не знают, живы ли их дети, ожидая информации от врачей и полиции, либо от самих игроков.

Мэр Гумбольдта Роб Мюнхен в интервью CBС подчеркнул, что опустошен из-за трагедии. «Это сильно ударит по сообществу, — добавил он. — Очень плохой день для нашего города».

Премьер-министр провинции Скотт Мое в свою очередь заявил, что у него нет слов после произошедшего.

«Я попросту не могу описать словами ту потерю, которая попала в наши сердца сегодня. Хочу выразить огромную благодарность тем очевидцам и медикам, которые оперативно отозвались на мольбы о помощи и сделали все возможное в этих труднейших условиях. Сегодня нам остается лишь молиться», — написал политик в своем твиттере.

Отреагировал на трагедию и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия»,

— отметил Трюдо в своем микроблоге.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразили и в Федерации хоккея России (ФХР).

«ФХР приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также Хоккейной ассоциации Канады. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии», — сообщается на официальном сайте организации.

Добавим, что жуткое ДТП в Канаде стало далеко не первым смертельным инцидентом на автомобильных дорогах, унесшим жизни спортсменов. К примеру,

в феврале этого года в Аргентине произошло схожее происшествие, жертвами которого стали футболисты юношеского клуба «Коло-Коло», одной из сильнейших команд Южной Америки.

По сообщениям местной прессы, игроки ехали на автобусе на престижный турнир в Парагвай, когда их транспортное средство попало в серьезную аварию.

В результате инцидента погибли три юных спортсмена — остальным удалось выжить с травмами разной степени тяжести.

Взрослые спортивные команды, естественно, куда реже попадают в ДТП, как правило, добираясь до выездных матчей и турниров на самолетах.

К сожалению, трагедии случаются и в воздухе — только за последние семь лет произошли две крупнейшие авиакатастрофы, в которых погибли футбольный «Шапекоэнсе» из Бразилии и ярославский хоккейный «Локомотив».

Однако даже с учетом относительно редкого использованиями клубами автобусов происходят до сих пор страшные инциденты и с ними.

Так, в прошлом году, лишь считанные секунды отделили футболистов дортмундской «Боруссии» от, возможно, самый невероятной трагедии в истории спорта — игроки звездной команды стали жертвами теракта, организовал который человек, пожелавший заработать на акциях клуба.

К счастью, преступник немного не рассчитал со временем взрыва у автобуса, из-за чего никто не погиб — пострадал лишь защитник «шмелей» Марк Бартра, которому впоследствии была проведена операция.

На поле испанский футболист вскоре вернулся, однако столкнулся с психологическими проблемами — слишком уж сильно на него подействовала террористическая атака.

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